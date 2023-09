Développé par Softstar, The Bridge Curse : Road to Salvation est l'adaptation en jeu vidéo du film du même nom sorti en 2020. Comme l'indique le titre, il s'agit d'un jeu d'horreur en vue à la première personne dans lequel nous suivrons les aventures d'un groupe d'étudiants universitaires désireux de lutter contre une légende urbaine qui entoure le campus. Défier une légende urbaine à propos d'un fantôme au milieu de la nuit ? Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers ? Disons tout, en fait. Nous sommes à l'université de Tunghu, à Taïwan, où un groupe de 6 étudiants, composé de 3 filles et de 3 garçons, décide de reconstituer un rituel sur un pont dans le but de filmer le tout et de le publier sur le net. Ce rituel réveillera le fantôme d'une jeune femme qui les hantera pendant toute la durée du jeu. Dans chaque chapitre, nous verrons différentes horreurs à travers les yeux de tous les protagonistes, en découvrant de plus en plus le passé du campus, la légende et les personnages eux-mêmes. Il n'y a pas de personnages sélectionnables, mais chaque chapitre commence avec un personnage différent, ce qui amènera l'histoire à s'entrecroiser entre tous les protagonistes. L'intrigue, bien que linéaire, est très complexe, car pour découvrir ce qui se passe, nous devrons collecter divers objets de collection tels que des livres, des articles de journaux, des photos et des lettres. Ce n'est qu'ensuite que nous en saurons plus sur le mystère qui entoure le campus. Le pont, d'où le titre The Bridge Curse, n'est pas le seul décor du jeu. Il sera possible de visiter l'ensemble du campus, les salles de classe, les dortoirs et bien d'autres choses encore, mais de manière guidée. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un jeu à carte ouverte, où l'on peut se promener librement, mais où l'on doit suivre certains chemins prédéterminés pour avancer dans l'intrigue.Le rendu graphique du décor est excellent sur la PlayStation 5, alors que sur la Playstation 4, certaines textures se chargeaient tardivement ou étaient absentes. L'éclairage est bien fait, avec des effets de lumière allant du verdâtre, dans le style de The Ring, au rougeâtre au fur et à mesure que l'histoire progresse, ce qui crée une tension tout au long du jeu, du début à la fin. En ce qui concerne les personnages, graphiquement ils ne sont pas mauvais, ils sont même bien faits - on parle quand même d'un jeu indé - et s'intègrent bien au décor. Les fantômes, en revanche, sont des tueurs graphiques, au sens propre du terme. Nous avons vraiment apprécié le design des créatures fantomatiques, qui rendent l'expérience de plus en plus terrifiante. Le doublage anglais est assez réussi, mais il y a quelques problèmes de son pendant les dialogues qui se chevauchent. Heureusement, cela ne s'est produit qu'à quelques reprises et n'a pas nui à l'expérience de jeu. En revanche, le son ambiant et le son des fantômes sont excellents. Avec un casque qui fait vraiment peur !Vous connaissez Outlast ? Ici, The Bridge Curse a à peu près le même gameplay. Nous n'avons aucun moyen de défier un fantôme et la seule solution est de courir ou de se cacher. Nous pouvons nous cacher dans des casiers ou sous des tables, mais nous devons faire attention à ne pas être vus, sinon notre couverture sera détruite et nous serons repérés par le fantôme qui nous tuera instantanément. Il n'y a pas d'événements rapides pour échapper à l'emprise du fantôme. Une fois attrapé, c'est Game Over. Cela peut rendre l'expérience de jeu frustrante, car il faut recommencer plusieurs fois la même section du jeu pour savoir où aller. Il n'y a pas de carte dans le jeu et pour atteindre la destination, nous devons lire les panneaux que nous trouvons éparpillés sur le campus. Nous pouvons également consulter le téléphone portable pour voir notre cible. Le téléphone portable n'est pas très utile, voyez-le plutôt comme votre inventaire pour voir les objets à collectionner ou les objets disponibles, mais il n'a pas d'autres fonctions en dehors de celles-ci. The Bridge Curse possède également une bonne dose d'énigmes, rien de bien compliqué certes, mais que nous avons apprécié car elles cassent la routine du jeu en passant d'une situation haletante à une autre plus calme, presque relaxante si j'ose dire.Enfin, on trouve beaucoup trop de jumpscare, certains téléphonés, d'autres moins. On peut aimer ou non être effrayé de cette manière, mais certains sont tout à fait téléphonés, tombant dans plusieurs clichés du genre. "Oh non un zoom soudain sur une porte, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ?" ou une chaise qui tombe toute seule, on est dans ces niveaux là. Pour ajouter une note sur la durée du jeu. Il faut entre 3 et 5 heures pour le terminer, ce qui dépend aussi de la durée pendant laquelle vous restez bloqué dans une section. De plus, le gameplay n'est pas très élevé, en fait il est pratiquement absent. Une fois le jeu terminé, il n'y a rien d'autre à faire que de fermer le jeu et de le désinstaller, mais disons que c'est normal pour des cinématiques linéaires comme celle-ci. A noter que les développeurs travaillent déjà sur le deuxième chapitre, The Bridge Curse 2 : The Extrication.The Bridge Curse est un jeu qui n'innove en rien, que ce soit au niveau du gameplay ou de la narration cinématographique, mais pour une production indépendante, il reste d'un très haut niveau. Si vous êtes un fan de la série Outlast, c'est une recommandation évidente, mais si vous préférez une horreur moins passive où le but est juste de s'échapper et de suivre l'intrigue, vous risquez de ne pas l'aimer.