Daymare : 1994 Sandcastle

L'arrivée sur le marché de Daymare : 1998, il y a trois ans, a marqué une évolution importante de la scène indépendante italienne. Pour la première fois, en effet, un éditeur de logiciels local a réussi l'exploit ardu de placer un titre italien sur les principaux marchés mondiaux, motivé par l'admiration et la référence à Resident Evil 2, et a obtenu un succès bien mérité. En effet, Daymare : 1998, malgré son caractère immature, typique de toutes les premières œuvres, a placé la barre très haut en termes de niveau de production, nous présentant un produit imparfait et embryonnaire, mais avec un timbre clair et de la personnalité à revendre. Comme on peut facilement le déduire, dès le titre, ce deuxième chapitre de la franchise réalisée par Invader Studios représente, à toutes fins utiles, une préquelle à ce que nous avons vu dans le premier épisode de la série. En effet, si dans Daymare : 1998 nous avions vécu les événements concernant la fuite d'une substance chimique, capable de transformer en monstres tous ceux qui entraient en contact avec elle, à travers les points de vue de trois protagonistes différents, ici l'histoire, bien que narrée de manière unilatérale, se complique encore plus. Un incident survenu à l'intérieur d'un complexe militaire situé dans la zone 51 a entraîné l'activation de mesures de sécurité et l'isolement forcé, pour des raisons de sécurité, de la base par rapport au monde extérieur. Cependant, la nouvelle de cet événement est parvenue à la presse et l'écho médiatique de cet événement provoque un grand embarras pour l'ensemble du monde politique. En tant que Dalila Reyes, agent spécial des forces H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search), nous serons envoyés, dans le cadre d'une mission super secrète de trois personnes, pour infiltrer ladite base militaire et mettre en œuvre un protocole d'extraction afin de récupérer une mallette fantôme, dont la possession pourrait mettre fin à ce qui est en train de prendre les dimensions d'un grand scandale interne.Inutile de dire que la déambulation dans la base militaire sera loin d'être une promenade de santé, et que les choses à l'intérieur de la zone 51 prendront rapidement des connotations d'affrontement entre factions pour obtenir la mallette tant contestée. Le tout, bien sûr, sur fond de base infestée de créatures apparemment générées par une incroyable force électromagnétique. Conspirations, luttes intestines entre agences secrètes et surnaturel forment la toile de fond d'une histoire finement racontée qui parvient à maintenir la tension à un niveau élevé à tout moment, grâce également à des rebondissements et des jumpscares savamment dosés. Il faut rappeler que le projet Daymare : 1998, publié en 2020 et né après l'interruption par Invader Studios du développement de Resident Evil 2 : Remake, alors développé en interne par Capcom, représentait en fait le départ (avec fracas) de l'éditeur italien dans la sphère du survival horror. Il est indéniable que Daymare : 1998 présentait des problèmes assez marqués, qui sapaient la base même de l'ergonomie du titre. Rien d'inattendu, soyons clairs, puisqu'il s'agit d'une première œuvre : le fait est que les gars d'Invader Studios ont profité des critiques (plus ou moins) justement faites à leur aîné, en réalisant un deuxième chapitre "boosté" par rapport à son prédécesseur direct. Daymare : 1994 Sandcastle s'inspire fortement de son prédécesseur, l'améliorant (presque) dans tous les aspects et se présentant au public qui compte avec un gameplay, bien que toujours schématique et linéaire, plus "raisonné" que le progéniteur de la série. Alors que dans le premier chapitre nous assistions à des attaques systématiques d'ennemis à l'IA peu brillante, qu'il fallait abattre, dans ce second chapitre il faut aborder les combats de manière " intelligente ".La diversité des créatures, dont certaines peuvent être abattues normalement et d'autres seulement après avoir été "neutralisées" par un cryogénisateur, nous obligera à réfléchir aux mouvements à effectuer (et aux ennemis à abattre en priorité) afin de ramener le bacon à la maison. Le cryogénisateur sera également un élément fondamental de l'interaction avec l'environnement, grâce à la possibilité d'éteindre des incendies ou de refroidir les parties métalliques des engrenages qui seraient autrement inutilisables. En fait, nous devrons souvent interagir avec des parties du monde du jeu afin de débloquer l'accès à des sections de la carte qui nous seraient autrement interdites. Le cryogénisateur, on l'aura compris, risque de tout rendre trop facile, du fait de son énorme ductilité d'utilisation. Il faudra cependant garder un œil sur sa charge, et décider de nos actions en fonction de celle-ci. Une fois épuisée, nous pouvons attendre un certain temps pour la recharger ou utiliser des recharges instantanées, si nous en disposons, qui peuvent être utilisées pour faire face aux hordes d'ennemis que nous affronterons, en particulier dans les niveaux de difficulté les plus élevés. Le système de combat a été mis à jour et adapté à la présence de cette arme très puissante : les créatures ennemies, animées par des impulsions électromagnétiques, une fois tuées, libèrent une sphère d'énergie qui, si elle n'est pas dûment neutralisée (toujours au moyen de l'omniprésent cryogénisateur), réanime d'autres cadavres dans les environs. Le seul point négatif de Daymare : 1998 est la lourdeur des mouvements de notre protagoniste, qui sont parfois maladroits et excessivement lents par rapport à l'action proposée. Une autre variation sur le thème est la possibilité d'utiliser un scanner pour identifier les objets sensibles dans l'aire de jeu et d'en extraire des informations vitales pour la suite du playthrough. L'accès à ces informations nous permettra également de déverrouiller des casiers ou des lieux secrets, purement optionnels mais, dans tous les cas, fonctionnels pour notre progression dans la dynamique narrative préparée par les garçons d'Invader Studios.La sortie de Daymare : 1994 Sandcastle a été précédée, il y a quelques mois, par la sortie d'une version démo qui nous avait laissés assez perplexes par le manque de rigueur du niveau de réalisation. Suivi de peu par l'annonce d'un report, visant à avancer la sortie à la fin du mois d'août, plus d'une perplexité sur le niveau de ce titre avait fait son chemin dans nos têtes. Il faut dire, cependant, que la version finale en notre possession est, heureusement, très différente de celle que nous avons examinée en mai dernier, manifestement publiée pour tester la réponse à la nouvelle dynamique du jeu, laissant de côté d'autres détails de l'expérience finale. En écartant les perplexités susmentionnées, nous nous sommes retrouvés devant un jeu solide, certes non exempt de défauts, mais doté d'un compartiment graphique respectable. On remarque, bien sûr, la nature non "AAA" du titre, mais, au moins dans cette itération, le nombre de polygones rend les personnages plus crédibles. On note également des effets de lumière dûment dosés, dont l'utilisation permet de maintenir, avec une gestion sonore ad hoc, un haut niveau de tension, donnant lieu à des jumpscare et à de véritables moments d'agitation. Le jeu propose des doublages en anglais et des textes écrans en français. Au final, Daymare : 1994 Sandcastle se présente comme un produit de qualité, tout à fait agréable et divertissant, qui pourrait représenter le tremplin définitif d'Invader Studios dans le monde des jeux qui comptent.Daymare : 1994 Sandcastle améliore en tous points son prédécesseur direct. Une aventure finement narrée, capable d'offrir des heures de terreur saine en toute jouissance. Un système de contrôle un peu bancal, et parfois peu réactif, n'invalide cependant pas l'expérience de jeu. Recommandé à tous les amateurs de survival horror en manque de Resident Evil.