Firewall Ultra, la suite directe de Firewall Zero Hour, est clairement le produit de la passion de First Contact Entertainment pour la réalité virtuelle et les jeux de tir. Loin d'être un chef-d'œuvre, le dernier jeu de tir de l'équipe de Los Angeles a plusieurs flèches à son arc, certaines plus pointues que d'autres résolument plus émoussées. Dans la continuité de son prédécesseur, Firewall Ultra se concentre sur l'immersivité, exploitant les qualités du PSVR 2 et de la PlayStation 5 pour offrir un FPS dans lequel il est essentiel d'avoir des compétences balistiques décentes et une coordination remarquable avec votre équipe de skeet-shooters impitoyables et infusés d'humains. Les sensations offertes par le titre sont, dès les premières mesures, déstabilisantes. Si d'un côté la création de First Contact Entertainment ravit d'un point de vue technique exquis, offrant un impact graphique tout à fait louable, d'un autre côté elle laisse émerger quelques défauts qui ne permettent pas à l'œuvre de décoller. Le potentiel dévastateur du multijoueur en ligne, véritable pilier sur lequel repose toute la structure de Firewall Ultra, est en effet atténué par une gestion des temps d'attente qui dépassent souvent la durée réelle de chaque match.La présence d'un peu trop de bugs et d'un système de levelling très peu généreux, y compris en termes de crédits accordés au joueur pour acquérir de nouvelles armes et accessoires, ajoute à la frustration d'un jeu vidéo qui, pourtant, touche souvent les bonnes cordes sensibles. Qu'il s'agisse d'un combat tactique en PvP où l'on vous demande d'attaquer ou de défendre, plutôt que de vous retrouver au milieu de l'une des huit cartes actuellement disponibles en mode PvE, Firewall Ultra passionne et convainc. Un sentiment qui est le résultat d'un gameplay qui enveloppe le joueur grâce aussi à toute une série de touches qui, bien qu'elles puissent sembler minimes, enrichissent l'immersion dans la VR. Par exemple, si vous décidez de viser juste, il vous suffit de fermer l'œil pour que le système de suivi oculaire du PSVR 2 transmette l'ordre à la PlayStation 5. Une autre astuce concerne le lancer de grenades : si vous vous trouvez à portée d'une grenade aveuglante, il vous suffit de fermer les deux yeux pour éviter d'être étourdi. Brillant.L'implication sensorielle que l'on peut atteindre lors d'un match avec Firewall Ultra est décidément élevée, corroborée comme déjà mentionné par une réalisation technique décidément en phase avec son temps ainsi que par une texture ludique satisfaisante, qui fait un clin d'œil à l'offre d'une expérience de jeu réaliste et permet très peu d'erreurs, capables d'instiller dans le cœur du joueur des moments de tension remarquable. Firewall Ultra est un jeu qui appartient à ce petit groupe de productions de shooters dans lesquelles l'équipe est plus importante que l'individu, dans lesquelles la coordination et la communication entre les membres sont la ligne de partage des eaux entre les triomphes retentissants et les défaites indescriptibles. Ce sont les détails qui font la différence, des détails qui ne permettent pas au titre de prétendre aux classements les plus flatteurs du jeu, du moins pour l'instant. Au cours de nos matchs, bien que le code net soit en mesure de garantir une performance assez stable, nous avons souvent dû abandonner le match (dans certains cas, nous avons dû quitter complètement le jeu) à la suite de freezes incompréhensibles.Des bugs qui se traduisent par des temps d'attente dans les lobbies en ligne parfois bien trop longs et qui cassent souvent le rythme du jeu. Avec seulement huit cartes disponibles, et plus généralement un certain manque de finition dans l'interface utilisateur ainsi que dans les fonctions réellement disponibles, le risque que le plus belliqueux des êtres humains puisse tirer vers le bas l'intérêt est là et il est substantiel. Malgré les démérites du jeu, il convient toutefois de souligner que Firewall Ultra est l'une des très rares nouveautés notables pour le PSVR 2 sorties récemment, un facteur qui augmente la désirabilité d'un produit qui est loin d'être parfait. Nous nous posons également quelques questions quant au support post-go-live et au taux d'attachement du jeu, compte tenu des ventes peu inspirantes de la visière de Sony, qui sont des éléments fondamentaux pour une production de ce type. Comment classer Firewall Ultra sur une échelle hypothétique ? Bien, mais pas génial.L'expérience de jeu au cœur du shooter de First Contact Entertainment est engageante dans sa portée tactique, titillant l'intérêt d'une grande partie du public de joueurs. D'un autre côté, il est indéniable que le titre est un peu brouillon à certains égards, surtout dans son état actuel. Ce qui nous a plu, en revanche, c'est le pathos que l'on ressent à chaque action réalisée, conscient que la moindre erreur pourrait vous valoir une balle en plein milieu du front. Espérons que les développeurs parviendront à mettre à jour régulièrement la production, y compris en termes de contenu, car elle a toutes les qualités pour devenir une référence dans son genre.