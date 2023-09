Le « paiement différé »   incite un cinquième des consommateurs à faire plus souvent des achats superflus

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

L’arrivée de la facilité de paiement « buy now, pay later » (BNPL) a modifié le comportement d’achat des consommateurs. Depuis, près d’un cinquième (17 %) des consommateurs belges succombent plus souvent à des achats superflus. Force est de constater que c’est surtout la jeune génération qui y est sensible. La moitié (50 %) a en effet entre 18 et 34 ans. Ceci contrairement à la génération un peu plus âgée des 35 – 54 ans (26 %). C’est ce qui ressort d’une étude menée auprès de 1 000 consommateurs belges par Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme complète de caisse et de paiement qui équipe des milliers de restaurateurs et détaillants de premier plan dans le monde.Cependant, Lightspeed constate que les consommateurs belges aiment encore payer à l’avance : un tiers (33 %) d’entre eux déclarent n’avoir jamais recouru à l’option BNPL et un quart (25 %) hésitent à le faire, préférant devenir immédiatement propriétaires de leur achat.Pour 14 % des consommateurs interrogés, l'option BNPL ou paiement échelonné est tellement importante qu'ils n'achètent plus qu’auprès de magasins ou boutiques en ligne offrant cette possibilité. Ce n'est pas totalement sans risque : 15 % d’entre eux reportent ainsi le paiement de la facture au maximum ou effectuent plus souvent des achats qu'ils ne peuvent en réalité se permettre (11 %).Les avantages du paiement différé, comme la réception et la consultation de la commande, le retour simplifié si l’achat ne convient pas et le paiement de ce que vous aimez dans un certain délai, ne pèsent pas plus lourd que les risques pour tous les consommateurs. Les consommateurs craignent notamment de s'endetter (31 %) et de perdre la vision des dépenses (26 %), mais ils s'inquiètent aussi des conséquences de manquer un paiement (22 %) ou de ne plus pouvoir payer la facture à un moment ultérieur (19 %)., déclare, Retail Manager pour le Benelux chez Lightspeed.Afin de simplifier le processus de paiement des commerçants et de consolider les méthodes de paiement, Lightspeed annonce aujourd'hui le lancement de Lightspeed Payments pour le commerce de détail aux Pays-Bas et en Belgique. Lightspeed Payments est une solution de paiement intégrée intuitive qui rassemble en un lieu centralisé le traitement des paiements et des ventes. Si les options BNPL étaient disponibles depuis longtemps pour les boutiques en ligne utilisant Lightspeed, à partir d'aujourd'hui, Lightspeed Payments est également disponible., déclare, Managing Director de Lightspeed en Europe.Vous trouverez de plus amples informations sur les nouvelles fonctionnalités de Lightspeed Payments sur le site web ----L'étude a été réalisée pour le compte de Lightspeed par OnePoll, une agence d’étude de marché et d'enquête indépendante. Au total, 1 000 consommateurs belges ont participé à cette étude.----La plateforme complète pour entrepreneurs de Lightspeed soutient les entreprises qui forment l'épine dorsale de l'économie mondiale. Elle simplifie la vie des entrepreneurs, les aide à se développer et à proposer des expériences client exceptionnelles. Notre plateforme d'entrepreneurs en ligne transforme et rassemble les processus digitaux et physiques par la vente via différents canaux, l'extension à de nouveaux sites, les paiements internationaux, les solutions financières et l'accès aux réseaux de fournisseurs.Fondée en 2005 à Montréal, au Canada, Lightspeed est actuellement doublement cotée à la bourse de New York et de Toronto (NYSE : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans le Pacifique, Lightspeed soutient actuellement les petites et moyennes entreprises dans plus de 100 pays à travers le monde.Pour de plus amples informations, consultez le site https://fr.lightspeedhq.be/ ----Le présent communiqué de presse peut contenir des informations et des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable (« déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont des déclarations qui sont de nature prédictive, qui dépendent d’événements ou de circonstances à venir ou qui y font référence, et sont désignées par des mots ou combinaisons de mots tels que « va », « s’attend à », « anticipe », « a l’intention de », « planifie », « croit », « estime » ou des expressions similaires sur des éléments qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations se fondent sur les attentes actuelles du management de l'entreprise et impliquent intrinsèquement de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris des facteurs économiques. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs peuvent entraîner que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, notamment les facteurs de risque cités dans notre dernière Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations, sous Risk Factors dans notre dernière Annual Information Form, ainsi que dans nos autres dépôts auprès des autorités de contrôle des valeurs mobilières canadiennes et du Securities and Exchange Committee des États-Unis, qui sont tous disponibles sur notre profil sur SEDAR (www.sedar.com) et sur EDGAR (www.sec.gov). Les lecteurs doivent prendre en considération ces facteurs ainsi que d'autres en prenant des décisions concernant les actions subordonnées avec droit de vote de Lightspeed et ne pas se fier de manière excessive à des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas des garanties de performances futures et, bien que les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses que l’entreprise juge raisonnables, les événements et résultats réels peuvent différer sensiblement de la manière dont ils sont exprimés ou suggérés dans des déclarations prospectives de l’entreprise. Sauf si la législation applicable l'exige explicitement, Lightspeed décline toute obligation de mettre à jour ou de revoir les présentes déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autres.