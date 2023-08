Neko Journey est l'un de ces jeux vidéo nés des mains de développeurs indépendants que l'on peut trouver dans les différentes boutiques en ligne pour quelques euros, ces jeux vidéo que l'on achète parfois avec le reste de la monnaie que l'on a dépensée pour des productions plus emblématiques. A la clé une intrigue peu innovante, avec un sorcier qui attaque notre village dans le seul but de kidnapper notre sœur, et un gameplay qui vise la simplicité en proposant un platformer à l'ancienne mais en 2,5D. Voilà Neko Journey, un " rien de nouveau à l'horizon ", mais entrons dans les détails (même pas tant que ça) même si avec un jeu qui ne dure que quelques heures, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent. La première chose sur laquelle nous devons nous pencher est le gameplay, et c'est exactement ce que nous allons faire. Avouons que la musique qui " domine " le menu principal et la danse respective de notre protagoniste nous avaient donné de l'espoir, d'autant plus qu'il était possible de personnaliser notre petite compagnonne de jeu. Nous avons remarqué qu'il était possible de la laisser en soutien gorge. Oui, et il n'y a pas de censure, si l'on excepte celle des graphismes minimalistes et peu détaillés. Courir avec notre personnage (Neko Journey est un platformer à défilement latéral) sautant ici et là les seins au vent ne nous a pas amusé autant que nous l'espérions. Cela dit, il n'aurait certainement pas été préférable que le protagoniste soit un homme, Dieu nous en préserve, mais c'est un choix de gameplay que l'on n'a pas vraiment compris.Le reste du jeu est également diversifié, ou plutôt essaie de l'être, en insérant des moments semblables à des événements rapides où nous devons éviter des obstacles ou des moments où nous devons "voltiger" au-dessus des obstacles (et des dragons, oui parce qu'ils ne manquent jamais dans les contes de fées). Certains ennemis peuvent être affrontés en leur sautant sur la tête, tandis que plus tard dans le jeu, vous serez équipé de gants de boxe pour les frapper au visage. Nous avons également la présence de boss de fin de niveau qui doivent être affrontés dans le bon vieux style arcade, en attendant d'avoir la bonne fenêtre de temps pour les frapper correctement, et comme il ne sera pas toujours intuitif de les affronter juste avant chaque combat de boss, nous aurons un gentil PNJ qui nous vendra des indices. Il est dommage que les ennemis nous frappent souvent malgré tout, même si nous essayons d'être prudents ou de prendre les " bonnes mesures ". La pichenette visant à faire baisser notre vitalité de quelques points est assurée, les ennemis n'auront pas une grande variété d'attaques et dès que nous serons assez près pour les activer, elles se déclencheront de manière obsessionnelle et compulsive.Neko Journey est un titre purement anglophone (ou russe si vous préférez), mais cela n'a aucune incidence sur le jeu vidéo, étant donné le scénario en demi-teinte et le peu de profondeur qui l'entoure. Sautez, frappez et répétez. Le tout représente environ trois heures de jeu, ce qui, compte tenu du prix dérisoire, est tout à fait acceptable. Le problème réside en grande partie dans l'aspect technique de Neko Journey ; la version PlayStation ne brille pas vraiment à cet égard. Graphiquement un titre à peine suffisant, même ce qui devrait être les " hitboxes " de notre personnage semble avoir été fait un peu à la va-vite puisque nous sommes parfois morts après avoir été simplement effleurés. Les environnements de Neko Journey sont bien caractérisés, et même la musique d'accompagnement pourrait être agréable si elle n'était pas mal égalisée et si elle n'avait pas tendance à avoir un effet de croassement agaçant. Oui l'audio croasse, il se superpose, plus d'une fois nous avons préféré jouer en sourdine plutôt que d'entendre ce désastre, et c'est dommage car nous le répétons, la musique qui accompagne les niveaux du jeu est agréable et entraînante.Un autre choix stylistique que nous avons peu compris est le fait que lorsque les personnages parlent, ils émettent des bruits gutturaux (également jamais égalisés) et pour comprendre quel personnage parle, sa tête fait un effet 'subwoofer', elle zoome et dézoome. A notre avis, il aurait mieux valu ne pas faire de son du tout et diversifier les sous-titres (en anglais) en différentes couleurs selon le personnage qui parle. Bref, sur le plan technique, Neko Journey laisse à désirer. Et avant que vous ne nous demandiez les raisons d'une note proche du suffisant, mieux vaut être clair : ce n'est pas un mauvais jeu. Le jeu en lui-même est amusant et rappelle les vieux platformers que l'on aimait tant dans les salles d'arcade, tant en termes de gameplay que de niveau de difficulté. Malheureusement, Neko Journey reste un jeu vidéo indépendant qui aurait pu être mieux travaillé, rendu un peu plus agréable graphiquement, mieux soigné au niveau de l'audio, et peut-être un peu plus long et avec plus de contenu. Changer les vêtements ou les cheveux du personnage ou aborder l'aventure en mode roguelike n'aide certainement pas.Que dire si ce n'est qu'il est dommage que plus de soin n'ait pas été apporté à la sortie de Neko Journey sur consoles. Malheureusement, le titre ne décolle pas et se voit couper les ailes par des défauts techniques peu pardonnables même aux développeurs indépendants, comme un son in-game distordu et problématique. Si l'on met de côté le fait que Neko Journey est un titre qui ne dure qu'une poignée d'heures, et que l'on y voit une volonté des développeurs de renouer avec les vieilles gloires du passé, si à la mode dans les années 90, il reste un manque flagrant d'idées. Une intrigue redondante et déjà vue, une histoire qui ne décolle pas (et qui n'existe même pas pour être honnête), la poursuite d'un sorcier entre différents niveaux de jeu jusqu'au combat final.