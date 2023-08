Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles

Si vous lisez cet article, il faut supposer que vous avez déjà joué à Rhapsody : A Musical Adventure ; après tout, ce dont nous allons parler ici est une suite, mais pas l'histoire elle-même. Cependant, nous n'entrerons pas dans les détails de l'aspect narratif pour des raisons évidentes, mais nous parlerons de l'essentiel pour vous donner un peu de contexte. Rhapsody II : Ballad of the Little Princess se déroule 12 ans après la conclusion de son prédécesseur, dans lequel Cornet et le prince Ferdinand se marient et ont une fille. Dans cette histoire, nous suivons Kurusale Cherie "Kururu" Marl Q., la fille de Cornet et Ferdinand, une jeune fille joyeuse et honnête, naïve en raison de son éducation stricte qui lui interdit de quitter le château. Kururu a un sens de la mode très discutable, mais ce n'est qu'une remarque inutile. De plus, comme tout enfant arty qui se respecte, Kururu n'aime pas étudier et ne prend pas non plus ses supérieurs au sérieux, les cours qu'elle reçoit tombant dans une oreille et ressortant par l'autre. Toutes ces crises de colère sont dues au fait qu'elle veut se libérer des contraintes de la royauté et poursuivre son rêve : trouver le prince tant désiré, comme l'a fait sa mère. En l'absence de ses parents, Kururu tente de s'échapper du château où, avec Crea, sa complice (enfin sa meilleure amie), elle part à l'aventure dans les terres de Marl. Ces aventures mènent même à une rencontre avec Cello, un jeune homme mystérieux qui sauve la jeune fille d'un dragon, ce qui rappelle la scène de l'Aventure musicale où Cornet et Ferdinand se rencontrent pour la première fois - bien qu'ici, cela ressemble plus à un combat de chats et de chiens qu'à un coup de foudre. L'histoire, cependant, prend forme au fur et à mesure que la mésentente entre Kururu et Cello se transforme en un rapprochement plus amical, dans lequel la protagoniste nourrit progressivement des sentiments affectueux pour le jeune homme, ce qui lui donne la détermination d'affronter de grands dangers au nom du garçon - encore une fois, à l'image de sa mère. En même temps, ses nombreuses mésaventures finissent par servir de tremplin à sa maturation et à sa découverte de soi. Ballad of the Little Princess se concentre en fait sur ce point, donnant un noyau très intéressant à la narration qui, bien que très sucrée et sans grandes couches, fonctionne de manière satisfaisante avec la distribution centrale des personnages, encore mieux que dans Musical Adventure.Cependant, Ballad of the Little Princess ne s'écarte pas beaucoup de la structure narrative établie dans le premier jeu, présentant une intrigue brève et concise. Bien que la progression linéaire donne l'impression que l'intrigue n'est pas assez développée, les joueurs peuvent déclencher des événements secondaires qui permettent d'explorer davantage les personnages et leurs histoires respectives. Une autre chose que l'on ne peut pas manquer de mentionner est la façon dont cette suite maintient les racines de Musical Adventure, en apportant une combinaison unique du thème "Hero's Journey" avec les comédies musicales bien conçues dans le jeu qui sont similaires aux classiques de Disney, résultant en un RPG agréable et unique. Et c'est sans parler de l'atmosphère joyeuse et de l'humour burlesque, qui est encore plus présent ici. On aprrécie vraiment le ton comique et satirique de NIS. En ce qui concerne les systèmes de jeu, Ballad of the Little Princess utilise l'aventure musicale comme base pour offrir une expérience JRPG unique mais toujours orthodoxe. La princesse, comme sa mère, est une marionnettiste qui peut parler aux marionnettes et les recruter en soufflant dans sa trompette magique. Cependant, ici, ses marionnettes ne servent qu'à soutenir le combat, contrairement au premier jeu, dans lequel nous pouvions également les aider dans leurs intrigues. Et puisque l'on parle de combat, l'aventure de Kururu modifie considérablement le système de combat, qui passe d'un système stratégique à un système traditionnel au tour par tour. Jusqu'ici, tout va bien, cela fonctionne mieux que ce à quoi nous nous attendions, et nous oserions dire que c'est visuellement plus attrayant que ce style de caméra à angle fixe. En bref : ici, vous pouvez avoir jusqu'à quatre membres du groupe à l'écran, et les marionnettes peuvent être équipées d'une gamme de compétences au-delà des mouvements standards, ce qui donne un coup de pouce au combat, même si rien n'est trop innovant. Cependant, il y a très peu de sous-éléments à explorer, le plus important étant la barre en forme de score, qui gagne un compteur lorsqu'un certain nombre de compétences des marionnettes sont utilisées, ce qui vous permet de dépenser ces compteurs pour effectuer une compétence suprême dans une zone très pratique. De plus, alors que nous dépensons nos HP pour exécuter les compétences particulières de chaque membre, l'utilisation des compétences des marionnettes ne nécessite que de dépenser de l'Inotium, qui est la monnaie du jeu - il est même facile de la " cultiver ".Nous sommes arrivés à la conclusion de la série Rhapsody, sortie sur PlayStation 2. Bien que Memories of Marl Kingdom soit familier en ce sens qu'il suit la formule de ses prédécesseurs - un RPG musical très humoristique avec un casting captivant, ainsi qu'une composition simpliste - il utilise une approche très différente des JRPG de son époque. Dans ses prémisses, il se présente plutôt comme un ensemble d'histoires qui évoluent entre Musical Adventure et Ballad of the Little Princess, apportant plus de nuances aux aventures respectives. Bien qu'il s'agisse d'un RPG, Memories of Marl Kingdom fonctionne comme une sorte de fandisc qui, dans une explication très superficielle, est un complément à l'histoire du jeu original, en réglant les détails laissés par ce dernier ou en développant mieux certains éléments qui n'étaient pas aussi focalisés. En comprenant la nature du titre, nous avons eu des pensées contradictoires sur la façon de l'aborder dans cette critique. En fait, il y a trop de spoilers ici. Cela dit, la campagne de ce troisième titre prend la forme de six chapitres d'histoires indépendantes, dont les événements couvrent le passé, le présent et le futur de la série. Par exemple, "A Daughter's Quest" se déroule au début de Musical Adventure, dans lequel Cornet et Kururu se perdent dans une forêt et finissent par aider une fille champignon à retrouver sa mère ; "Pumpkin Pants and the Trial Love ?" est un épilogue de Ballad of the Little Princess dans lequel Kururu participe au concours de beauté afin d'obtenir la bénédiction de son père pour se marier ; "Romeow and Mewliet", quant à lui, est une histoire sur le couple de chats du deuxième jeu. La cerise sur le gâteau, cependant, est le sixième chapitre, divisé en huit parties qui racontent une longue histoire mettant en scène la princesse Charie, la mère de Cornet (l'ange très grand de l'illustration du début, pour mémoire). Il s'agit pratiquement d'une campagne à l'intérieur d'un chapitre, où nous en apprenons plus sur la princesse, de son passé aux suites de l'événement au cours duquel elle transcende le temps pour éviter son destin tragique. Il s'agit pratiquement d'une version complète d'un arc scénaristique très important de la Ballad of the Little Princess.En gros, les chapitres 2 et 5 sont ceux qui comblent vraiment les trous dans la narration des jeux, mais ce n'est pas comme si les autres étaient dispensables. Ce n'est pas du tout le cas ! Le seul problème, c'est que comme il s'agit d'histoires isolées, on s'attend à ce que le joueur ait la liberté de les choisir par pure commodité. Mais non : il faut les jouer une à une pour débloquer les chapitres suivants. En fait, cela n'est pas dérangeant. Ce sont des histoires très divertissantes, même si elles durent plus longtemps qu'elles ne le devraient. Dans l'ensemble, la diversité des thèmes brise le cycle de la monotonie et rend la transition entre les chapitres plus douce. Au final, il s'agit plus d'une compilation de fanservice à digérer petit à petit qu'une obligation. Ah oui, les systèmes de Memories of Marl Kingdom : Le combat est toujours au tour par tour, comme dans Ballad of the Little Princess, mais sans plus. Cependant, la façon dont il se comporte est très différente, ajoutant étonnamment plus de couches au système. Le changement le plus brutal se situe au niveau de l'organisation du groupe : vous pouvez désormais mettre jusqu'à 12 personnages à l'écran ! En ce qui concerne le combat proprement dit, les choses ne sont pas si différentes des autres jeux : le personnage en première ligne peut effectuer l'action, tandis que ceux qui sont à l'arrière portent des coups normaux, ou bien vous pouvez passer le tour d'action du personnage en première ligne pour choisir les actions de ceux qui sont à l'arrière. C'est simple, non ? De plus, toutes les bases de combat des jeux précédents sont présentes, comme les actions spéciales qui consomment des HP et les compétences secrètes que les marionnettistes peuvent utiliser. A noter que, comme dans Musical Adventure, les monstres et marionnettes qui rejoignent le groupe peuvent désormais être en première ligne, contrairement à Ballad of the Little Princess où ils ne servaient que de soutien. IAvant de faire l'éloge des jeux de Rhapsody : Marl Kingdom Chronicles, il est nécessaire de parler brièvement de la manière dont ils sont proposés ; après tout, il s'agit d'une collection avec quelques goodies. De plus, si la localisation de Ballad of the Little Princess et de Memories of Marl Kingdom valent le coup, on a du mal à comprendre certaines décisions. Nous faisons référence au fait que la collection n'inclut pas Musical Adventure, qui ne peut actuellement être acheté que sur Steam ou dans Prinny Presents Vol. 3 pour Switch. De plus, il est un peu ironique que Marl Kingdom Chronicles soit également sur PlayStation 5, mais que le jeu original n'ait même pas été porté sur cette console - à quoi pense donc NIS America ? "Alors, à qui Rhapsody : Marl Kingdom Chronicles s'adresse-t-il vraiment ? De toute évidence, tous ceux qui ont joué à Musical Adventure. Quant aux fonctionnalités supplémentaires que l'on peut attendre d'un tel revival... eh bien, ici, le travail est minimal. En d'autres termes, si Prinny Presents NIS Classics n'était déjà pas si bon que ça, ici, le soin apporté est négligeable. En plus de l'interface retravaillée, il y a des options pour adoucir les visuels pour ceux qui n'aiment pas les vieilles choses, ou pour les rendre vintage avec un filtre CRT. Il n'y a pas de possibilité de remplir l'écran (même si cela étire les pixels), on se contente de jouer avec le format 4:3, avec des bordures noires qui remplissent l'écran - que l'on ne peut d'ailleurs même pas personnaliser, comme c'est l'usage dans toute réédition rétro qui se respecte. De plus, les jeux n'ont pas si mal vieilli que cela, le pixel art ayant laissé un charme rétro tout à fait unique. A noter que les acheteurs de la version physique disposeront en plus d'un mini artbook et d'un poster double face.En bref, Rhapsody II : Ballad of the Little Princess succède magistralement à Musical Adventure à tous les égards, offrant une nouvelle odyssée rafraîchissante à travers le Royaume de Marl. Du point de vue d'un critique, ce jeu et la série elle-même sont des produits uniques en raison de la prémisse d'une comédie musicale avec un RPG, ce qui, avouons-le, est quelque chose d'atypique, même à notre époque. Ballad of the Little Princess est une suite agréable qui, même si elle n'ose pas trop, offre suffisamment de changements pour se distinguer de son grand frère, en incarnant tout son charisme d'une manière magistrale. Il peut sembler vraiment peu pratique de devoir jouer des histoires "moins importantes" avant d'arriver aux choses vraiment intéressantes dans Memories of Marl Kingdom. Mais si vous avez joué aux précédents épisodes et que vous les avez appréciés, il est presque impossible de ne pas aimer ces suppléments sous forme de chapitres.