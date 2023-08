Il ne faut pas grand-chose pour commencer à glisser sur les quatre roues qui caractérisent l'expérience VR Skater, puisqu'il suffit d'enfiler son bon PSVR2, d'empoigner les deux contrôleurs Sense et de décider si l'on veut glisser en position standard ou en position de goofy. Voilà, une mise en place rapide et sans douleur, mais qui ne doit pas induire en erreur : la production signée DEFICIT Games, en effet, n'est certainement pas tendre avec les néophytes (mais aussi avec les experts), puisqu'elle propose une courbe d'apprentissage qui n'est pas exactement docile à dompter et qui, forcément, vous demandera de passer pas mal de temps à apprivoiser les commandes. Celles-ci peuvent être maîtrisées grâce à un ensemble conséquent de leçons, indispensables pour maîtriser les différents gestes et combinaisons de commandes à utiliser pour les figures les plus spectaculaires. Après avoir métabolisé le système de locomotion, délégué au balancement des bras, il sera alors indispensable de s'appliquer à apprendre ce que l'équipe a préparé pour se lancer réellement sur la piste. Tout se fera par le biais de leçons dédiées qui, bien que pas toujours très claires en termes d'input à insérer, seront préparatoires à l'arrivée dans le mode principal du VR Skater, le Tour Mode, qui nous verra affronter 8 étapes distinctes, subdivisées dans leur face en 4 modes de jeu différents. Il faut donc éviter de se lancer immédiatement, car les commandes à assimiler sont nombreuses et, comme dans tout jeu de combat basé sur les combos, elles feront l'objet d'une phase d'apprentissage assidue. Heureusement, pour simplifier un peu les choses, il existe des mouvements de bras qui, dans bon nombre de situations, nous demanderont de reproduire les mouvements que nous ferions dans le monde réel, même s'il est nécessaire de les combiner avec l'appui sur un ou plusieurs boutons de la paire de manettes. Il s'agit d'une limitation physiologique qui peut décourager ceux qui recherchent une expérience plus immédiate, mais compte tenu de la discipline que la production en question est appelée à reproduire (et qu'elle tente de faire le plus fidèlement possible), il aurait été difficile pour le studio de développement de faire autrement.Une fois ce premier obstacle franchi, VR Skater passe aux choses sérieuses, nous catapultant dans une série d'étapes bien distinctes les unes des autres, et évidemment riches en éléments permettant de donner libre cours à notre créativité de skateur. Comme prévu, quatre modes de jeu distincts seront disponibles pour chaque niveau, et dans chacun d'entre eux, nous devrons obtenir un certain score pour débloquer le triptyque classique de médailles (bronze, argent et or). Outre la possibilité de s'entraîner librement dans la zone en question, les modes de jeu nous demanderont d'atteindre simplement la fin du parcours (en essayant évidemment d'accumuler le plus grand nombre de points), de réaliser des figures au meilleur des trois essais, d'effectuer des cascades particulières ou d'essayer d'atteindre la ligne d'arrivée sans tomber, sous peine de game over. De plus, un classement en ligne sera dédié à chaque option, ce qui constituera la principale incitation à la rejouabilité, puisque nous aurons toujours envie d'aller améliorer notre performance, peut-être pour mettre à mal le malheureux joueur qui aura décidé de se placer juste devant notre résultat. Pour enrichir une offre qui ne prendra pas plus de 4-5 heures à compléter (évidemment tout dépend de nos compétences en skating), il y a 3 nouvelles pistes à venir, qui seront disponibles gratuitement pour tous les acheteurs du jeu pour une période de temps limitée, ainsi qu'une initiative lancée par l'équipe de développement, à partir de Septembre, qui fournira des prix pour tous ceux qui se classent dans les premières positions (pour plus de détails, veuillez consulter le compte Twitter officiel du jeu). Jouer et accumuler des miles et des médailles ne sera cependant pas une fin en soi, mais nous permettra également d'accéder à une boutique dans le jeu, à travers laquelle il sera possible de personnaliser notre planche dans tous les sens, en commençant par le motif de sa surface, en passant par les roues et les moyeux. Il s'agit toutefois d'une fonctionnalité marginale, évidemment de pure valeur esthétique, qui, en l'absence de licences officielles, se limite à de petites modifications peu impressionnantes.D'un point de vue technique, VR Skater se défend bien en termes de graphismes propres, qui, même s'ils ne se situent pas au sommet du secteur virtuel, offrent un aperçu convaincant et satisfaisant au bon moment. Le level design général est également remarquable, car il accompagne l'excellente différenciation et caractérisation des différents environnements d'une construction bien conçue des points d'interaction. Étant donné le type de jeu en question, l'audio joue également un rôle décisif dans l'économie générale, et à cet égard, nous pouvons être satisfaits de la présente bande sonore, qui, bien que certainement pas gargantuesque, comprend une variété alléchante et appropriée de morceaux, allant du hip hop urbain le plus effronté à des morceaux de punk rock très galvanisants. Même les débutants arriveront rapidement à faire des ollie, des grab et du grind sans se faire le moindre mal. Et qu'importe si tout cela s'est déroulé non pas en contact étroit avec l'asphalte, mais bien ancré dans le salon, avec le PSVR2 sur la tête.VR Skater s'est avéré être une expérience vraiment étonnante par moments, étant donné l'extrême réalisme avec lequel il a choisi d'aborder la discipline en question, parvenant à accomplir sa mission avec des résultats vraiment satisfaisants. Bien sûr, le prix à payer est de consacrer le temps nécessaire à l'entraînement, afin d'apprendre correctement les commandes nécessaires à l'exécution des différentes figures, mais une fois cela fait, se lancer à la conquête des étapes du mode Tour sera une véritable partie de plaisir.