Les Schtroumpfs Kart n'a pas vraiment besoin du même type d'introduction qu'un action-RPG à part entière qui regorge de mécanismes alambiqués et d'innombrables points narratifs globaux, c'est sûr. Au contraire, il est en fait plutôt facile de décrire l'esthétique générale de "Smurfs Kart", car il s'agit, en toute honnêteté, d'une jeu de kart multijoueurs qui offre à peu près tout ce que vous attendez d'un concept aussi intemporel. Qu’est-ce que Schtroumpf Kart réellement et comment ça marche ? Eh bien, au cas où vous ne vous seriez pas encore lancé dans le pandémonium du karting coopératif en écran partagé, cette production est un jeu de course à plusieurs niveaux qui oppose essentiellement plusieurs joueurs les uns aux autres sur une série de pistes thématiques. Il y a des power-ups, similaires à ceux présentés dans Mario Kart, des sauts et des glissades à la dérive et une sélection de tournois auxquels participer. Rien de tout cela n'est particulièrement surprenant de nos jours, comme avec tous les autres jeux de karting de son genre, tous profitent exactement de la même chose. Cela dit, Les Schtroumpfs Kart s'y essaye malgré tout, et le fait étonnamment bien, tout bien considéré.Bien que mécaniquement identique à presque tous les autres jeux de karting de la planète, visuellement, Les Schtroumpfs Kart est un véritable régal en soi. À vrai dire, malgré sa fréquence d'images relativement réduite de 30fps , le monde qu'il présente est incroyablement propre et facile à parcourir, même lorsqu'il est observé à des vitesses élevées de 90km/h ou plus. Il est également thématique, ce qui à lui seul en fait moins une arnaque directe de Mario Kart, et plus un digne hommage à la franchise bien-aimée qui se porte bien depuis un peu moins de soixante-cinq ans. Malheureusement pour ceux qui cherchent à passer quelques semaines sur un jeu de course copieux, Les Schtroumpfs Kart n'atteint pas tout à fait les mêmes sommets que Mario Kart, car il ne propose que douze courses - qui peuvent toutes être maîtrisées en deux, peut-être trois tours rapides. Et donc, en ce qui concerne la valeur de rejouabilité, il n’y a pas grand-chose. Non pas que cela dérangerait un groupe de jeunes joueurs et un grand nombre de fans inconditionnels des bleus, remarquez. Mais pour la personne moyenne, il n’y a pas grand-chose de plus en dehors des douze pistes standards, ce qui signifie que vous pouvez parcourir toute l’expérience en quelques heures seulement.En ce qui concerne les personnages jouables, Les Schtroumpfs Kart n'en compte que douze, qui viennent tous avec leurs propres karts personnalisés et leurs doubleurs pour compléter leur personnalité. Il s'avère cependant qu'il n'existe aucune option pour personnaliser chacun de ces karts, ce qui n'aide pas vraiment le jeu ayant déjà peu ou pas de valeur de rejouabilité. Au lieu de cela, vous devez vous en tenir à ce qui vous est donné sur un plateau d'argent, ce qui signifie qu'il n'y a aucun domaine dans lequel exploiter et modifier votre propre style de jeu préféré. Vous ne pouvez même pas teindre le châssis en bleu. Il faut dire que tous ceux qui aiment les villageois bleus trouveront sans aucun doute une poignée de raisons de revenir aux douze parcours de Schtroumpfs Kart, même s'ils n'ont pas quelques modes ou règles supplémentaires pour pimenter les choses. Mais si vous ne correspondez pas à cette description, il y a de fortes chances que vous nettoyiez à peu près tout ce qu'il y a à voir et à faire en quatre heures ou moins.Pour le dire, il n'y a pas grand-chose à écrire d'autres sur Les Schtroumpfs Kart, car il s'agit, plus ou moins, d'une version schtroumpfée de Mario Kart - jusqu'à la mécanique de dérive émulée de sauts et de glissades. . Et ce n’est pas non plus une exagération, car la conception du parcours et les éléments de gameplay ne font qu’un ; riche en puissance, à indice d'octane élevé, évidemment alimenté par l'adrénaline et débordant de couleurs. Non pas que ce soit un mauvais plan sur lequel baser votre jeu, remarquez. Bien sûr, tout cela est un peu flou et prévisible au-delà de toute mesure, mais comme on dit : si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. Certes, ce n'est pas le premier du genre à tirer du sang du modèle Mario Kart, avec Crash Team Racing, Nickelodeon Kart Racing, etc. Cela dit, même après avoir vu d'innombrables itérations de la même vieille formule, on s'attendait honnêtement à ce que Schtroumpfs Kart ajoute un autre ingrédient – ??ne serait-ce que pour le secouer légèrement. Mais vous savez, ce n’est pas le cas.Les Schtroumpfs Kart n'est pas du tout un mauvais jeu, mais son manque de pistes, de personnages et de power-up (et une incitation à continuer à jouer après les tournois, d'ailleurs), le rend difficile à recommander à quiconque n'est pas déjà un fan des Schtroumpfs. C'est un jeu de karting mignon, et il a du cœur. C'est juste dommage qu'Eden Games n'en ait pas retiré un peu plus de bleu.