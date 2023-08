RIDE 5 sort des ateliers de Milestone en lançant un nouveau défi à tous ceux qui veulent lui arracher le sceptre de meilleur simulateur de moto. Contrairement à la série MotoGP, en effet, les modèles de motos que l'on peut utiliser sont des plus variés, avec des superbikes, des supersports, des nakeds, de vieilles gloires du passé et bien d'autres encore. Le titre est jouable sur différentes plateformes telles que PS5, Xbox Series X/S et PC (mais pas sur old gen). Il y aura plus de 200 modèles de motos, avec 44 circuits disponibles, réels ou inventés. Enfilons enfin nos cuirs et nos casques et prenons la piste pour commencer à nous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités. La physique du jeu et le modèle de pilotage de RIDE 5 sont un grand point d'interrogation. Objectivement, la moto n'est pas facile à piloter, surtout en ce qui concerne la gestion du freinage. La situation s'améliore en réduisant les aides à la conduite, mais il reste compliqué d'être régulier en termes de rythme de course et de réalisation de tours. En quittant les réglages de base, la moto ne freine pas. Vous êtes perpétuellement sur les freins et vous avez du mal à calculer votre distance de freinage, risquant ainsi de percuter perpétuellement des pilotes pilotés par l'IA. Ce problème ennuyeux était également visible dans les chapitres précédents, mais nous espérions que la situation s'était un peu améliorée dans celui-ci.Le conseil que l'on peut vous donner est de désactiver les aides à la conduite comme la boîte automatique et l'ABS : s'il est vrai que les supprimer complique la conduite, elles permettent de mieux maîtriser la moto et de réduire (même si c'est un peu) les problèmes cités plus haut. L'IA mérite malheureusement un discours similaire. A moins de réduire considérablement le niveau de compétitivité de vos adversaires, préparez-vous à prendre des carénages partout, avec des adversaires prêts à vous plaquer au sol au freinage sans trop d'inquiétude. Là encore, il faut considérer que "IA pressante" ne signifie pas "IA déloyale" et toujours sujette au contact. S'il est vrai qu'il y a des problèmes, il est tout aussi vrai que Ride 5 exige un style de conduite exempt d'imprécisions et de bavures. Vous devez connaître la piste et votre moto à la perfection, en travaillant - si possible - sur les réglages du châssis.Encore une fois, ne vous fiez pas aux rapports de vitesse prédéfinis par défaut, car sur certaines motos ils sont trop courts et sur d'autres un peu trop longs, au détriment respectivement de la vitesse de pointe et de l'accélération. Essayez de rester calme avec des réglages débridés, car penser immédiatement à augmenter la puissance de la moto risque de vous faire chuter très rapidement lorsque vous l'emmènerez sur la piste. Essayez d'abord de faire fonctionner ce que vous avez, en gardant vos crédits de jeu (jamais trop) dans votre poche pour des développements ciblés ultérieurs qui résoudront les problèmes critiques que vous rencontrerez. Il est inutile, par exemple, d'augmenter la puissance d'une moto qui est nerveuse et difficile à piloter, dont le comportement n'est pas très neutre et qui vous rend la vie excessivement difficile lorsque vous essayez de l'emmener à la limite. Travaillez d'abord sur les réglages et vous verrez qu'avec cette approche, le jeu vous donnera beaucoup de satisfaction.A cet égard, la nouvelle physique des suspensions, qui tente de rendre le comportement et l'usure des pneus plus réalistes, exige de très bonnes compétences de conduite tout au long de la course, en particulier dans les épreuves d'endurance. Il faut nécessairement trouver le moyen de solliciter peu les pneus, sous peine d'en manquer dans les derniers tours des courses de vitesse ou de devoir multiplier les arrêts au stand dans les courses d'endurance. Il faut aussi noter qu'en mode Carrière, nous affronterons dix pilotes "rivaux" qui, chacun avec un caractère et un style de conduite différents, essaieront de nous mettre à l'épreuve pendant les courses. La météo dynamique, avec des nuages en 3D qui peuvent faire basculer une course, nous oblige à adopter une approche aussi polyvalente que possible, sans jamais avoir la certitude d'avoir réussi jusqu'à ce que nous passions sous le drapeau à damier.RIDE 5 est un titre solide en termes de graphisme et de son, une constance technique de haut niveau pour Milestone. La reproduction des motos est vraiment bien faite, les modèles reproduisent en tous points les modèles originaux, et le niveau de personnalisation du système de combinaisons, de casques et de livrées en fait pratiquement "le Gran Turismo sur deux roues". Le son des moteurs diffère bien d'un modèle à l'autre, ce qui rend l'expérience vraiment unique et immersive. Il en va de même pour les circuits, reproduits de manière fidèle et évocatrice, en particulier sur les circuits où les épreuves d'endurance nécessitent des courses de nuit, avec des effets d'ombre et de lumière résolument bien réalisés. Les intermèdes scéniques du mode Carrière sont également bien réalisés, formant un excellent lien entre les épreuves sur circuit et le choix des championnats à effectuer. Au moment de la rédaction de cet article, il n'a pas été possible de tester le multijoueur de RIDE 5 jusqu'au bout, mais nous sommes certains que, comme les années précédentes, les joueurs pourront se lancer dans des courses et des tournois internationaux sans le moindre problème. L'enjeu est de taille, et avec la possibilité de créer et de partager ses propres circuits, la longévité de ce jeu est très importante.RIDE 5 est certes un jeu intéressant, mais ce n'est pas le "jeu pour tous" que Milestone proclame dans son slogan. Il subsiste en effet des problèmes de longue date qui nuisent à sa jouabilité, rendant la courbe d'apprentissage résolument abrupte pour les joueurs occasionnels et les néophytes. Il est vrai que le potentiel serait là, étant donné le niveau des graphismes et les éléments addictifs du gameplay, cependant, à la lumière de ce que nous avons vu les années précédentes avec les chapitres précédents de la série, nous ne pouvons pas nous empêcher de commencer à sentir l'odeur de la soupe réchauffée. Cela dit, nous parlons toujours d'un titre que les simulateurs de course joueront intensivement, se défiant les uns les autres pour des records du monde et des courses en ligne palpitantes. Nous espérons que Milestone parviendra à résoudre ces problèmes, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter pleinement du jeu.