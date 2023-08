Quantum : Recharged s'inscrit dans la lignée de la série Recharged, qui a ramené de vieilles gloires du passé, plus ou moins connues, comme Centipede, Missile Command, Breakout et Asteroids. Quantum : Recharged ne propose pas d'intrigue mais, au contraire, lance le joueur directement dans le gameplay. S'agissant d'un jeu d'arcade, il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'une caractéristique récurrente du genre. On retrouve toutefois l'ambiance "spatiale" classique de l'époque, où les vaisseaux spatiaux très rapides sont les protagonistes incontestés des batailles futuristes. En dehors de cela, nous ne trouvons aucune forme d'intrigue. Quantum : Recharged est basé sur une boucle de gameplay serrée et, comme c'est toujours le cas dans le genre, sur quelques mécanismes très simples. Tout simplement, le joueur est confronté à des jeux d'une durée extrêmement courte, où le véritable but est d'obtenir un score élevé. Comme toujours, nous sommes donc face à un titre classique "facile à apprendre mais difficile à maîtriser". Pour être plus précis, chaque partie se déroule dans une arène circonscrite, à l'intérieur de laquelle errent différents ennemis, tous dotés de schémas ou de caractéristiques uniques. Le joueur, quant à lui, contrôle un vaisseau spatial très agile, qui dispose de trois commandes : un simple mouvement, un tir et une course. Si la première est évidente, la deuxième permet d'augmenter la vitesse de vol, tandis que la troisième est une course assortie d'une invulnérabilité. À ce stade, vous vous demandez peut-être : d'accord, mais comment puis-je attaquer les vaisseaux spatiaux ennemis ? Tout simplement en se déplaçant : notre vaisseau laisse derrière lui un sillage (chimique !) avec lequel il dessine des formes fermées. En effet, dès que le sillage se rencontre, un trou noir est généré qui absorbe tout ce qu'il touche pendant quelques secondes. Cela permet de détruire les ennemis en anticipant leurs mouvements.Le but du jeu, en effet, est de marquer le plus de points possible en collectant des particules et en tuant des ennemis, éventuellement en faisant des combos qui multiplient le score par des actions rapides. À l'inverse, toucher les ennemis fait perdre une vie et, arrivé à zéro, c'est la fin du jeu. Il existe également des bonus, qui permettent par exemple d'assommer les ennemis à l'écran, mais c'est toujours la dextérité du joueur qui compte. C'est donc l'amélioration personnelle qui est la seule véritable progression dans Quantum : Recharged, comme le veut la vieille école. En fait, ces règles de base sous-tendent tout le gameplay et il n'y a pas de progression "traditionnelle", si l'on peut dire. Il faut dire que c'est là tout l'intérêt du jeu : on commence une partie, on survit le plus longtemps possible en tuant des ennemis et en collectant des particules, puis on recommence. Nous sommes donc en présence d'un titre classique de croisière en cabine, où il n'y a pas trop de fioritures. Par conséquent, Quantum : Recharged est limité par sa propre structure de jeu, qui est monotone même après les améliorations apportées à cette édition. Une excellente édition, soyons clairs, mais qui est limitée par la simplicité de l'expérience originale. Contrairement à Windjammers 2, en effet, Quantum est résolument immédiat et le plafond de compétences n'est pas trop élevé. Le résultat est toujours excellent pour les fans de jeux d'arcade, mais comme toujours, les années sur les épaules de l'œuvre originale se font sentir. Enfin, on notera la présence d'un mode coopératif et de quelques défis qui, bien qu'intéressants, ne rompent pas la monotonie ambiante et ne modifient pas le gameplay de manière conséquente. Quantum : Recharged dispose d'un compartiment technique vraiment satisfaisant. Le titre présente des sprites détaillés et des effets visuels toujours agréables à regarder, notamment grâce à l'esthétique "néon" typique qui caractérise tous les remakes de la série Recharged. Le compartiment esthétique est en effet résolument reconnaissable, tout en s'inscrivant dans la continuité de cette petite saga qui s'est formée au fil des années. Comme toujours donc, sans être trop élaborée, la partie technique du titre se défend très bien et est cohérente avec l'esthétique "arcade" propre à cette série de remakes. Enfin, la bande-son est excellente, grâce à des musiques et des effets qui s'intègrent parfaitement à l'ambiance rétro générale.Quantum : Recharged est un classique de l'arcade qui revient sur le devant de la scène grâce à une refonte exceptionnelle. En effet, le titre est toujours aussi classique, avec une esthétique renouvelée et des contrôles confortables et précis. Cependant, nous sommes confrontés à une structure de jeu qui est intrinsèquement limitée et répétitive et, par conséquent, ne convient qu'aux passionnés ou à ceux qui recherchent un titre avec des jeux courts.