ESET : n’oubliez pas cette fourniture pour la rentrée scolaire

Le 25 août 2023 - Dans la course à la rentrée, il y a au moins un élément stressant pour les parents : l'achat des fournitures scolaires, toutes ces choses dont les enfants ont besoin. Nombreux sont ceux qui choisissent d’acheter un smartphone à leurs enfants pour la rentrée. C’est bien normal, on veut pouvoir les joindre, savoir quand ils rentrent à la maison et où ils se trouvent. Un excellent moyen d’y parvenir consiste à utiliser le contrôle parental. Mais il y a peut-être aussi un domaine qu’on oublie : la cyber-sécurité des enfants et la nôtre ne sont pas à prendre à la légère.Mais ce n’est pas la seule protection dont votre enfant et votre appareil ont besoin. Dans un monde de menaces en constante évolution, la protection des appareils mobiles devrait être une priorité, pour les enfants et pour les adultes. Après l’achat d’un nouveau téléphone, l’installation d’une solution de sécurité devrait être la première chose à faire. Et lorsqu’on donne un téléphone à un enfant, il est indispensable de lui apprendre à rester en sécurité.Quelques conseils de sécurité numérique à suivre et à enseigner aux enfants :• Utilisez une phrase secrète forte• Ne cliquez pas sur les pièces jointes et les liens inconnus• Gardez l’appareil à jour• Ne partagez pas d'informations personnelles en ligne• Sauvegardez régulièrement les données• Ne laissez pas votre téléphone portable sans surveillance et déverrouilléLa fourniture indispensable pour la rentrée ?Une solution de sécurité numérique, facile à utiliser, à déployer et qui couvre la plupart des besoins en matière de sécurité. Nos téléphones sont des outils puissants qui, s'ils ne sont pas correctement sécurisés, deviennent facilement un problème. Assurer leur sécurité est essentiel pour garantir une période de rentrée scolaire fluide et sûre.Un bon plan : installer ESET Mobile Security sur vos appareils mobiles Android. Cette solution assure une protection contre une multitude de menaces mobiles tout en sécurisant les données utilisateurs.ESET Mobile Security fournit un environnement sécurisé en tirant parti de ses différentes fonctionnalités de sécurité, dont :• Anti-Phishing : s'intègre aux navigateurs Web les plus courants (Chrome et autres) et protège contre les tentatives de phishing les plus courantes.• Anti-Smishing : protège contre les notifications SMS et applis contenant des liens malveillants• Antivirus : protège contre les maliciels : intercepte les menaces et les retire de l’appareil• Protection des paiements : permet d'effectuer achats et opérations bancaires en ligne en toute sécurité.• Verrouillage d'applis : nécessite une authentification supplémentaire pour accéder aux applis sensibles ; protège le contenu lorsqu’on partage un appareil• Antivol : une fonctionnalité puissante pour aider à protéger le téléphone et à le retrouver en cas de disparition.• Inspecteur de réseau : analyse votre réseau et tous les appareils connectés pour identifier les failles de sécurité.• Filtre d'appels : bloque les appels provenant de numéros spécifiés, de contacts et de numéros inconnus.• Détecteur de logiciels publicitaires : identifie et supprime les applis qui affichent des publicités de manière inattendue• Analyse en temps réel : analyse tous les fichiers et applis à la recherche de maliciels• Analyses programmées : vérifie l’appareil chaque fois qu’on le charge ou quand on le souhaite• Audit de sécurité : vérifie les autorisations d'une appli• Rapport de sécurité : fournit un aperçu du degré de sécurité de l’appareil• Scanner USB en déplacement : vérifie la présence de menaces sur tout périphérique USB connecté.• Jusqu'à 5 appareils : protégez 5 appareils liés au même compte Google et payez une seule foisESET Mobile Security rend les téléphones et appareils Android faciles à trouver et plus difficiles à voler, et contribue à protéger les données précieuses.Jusqu’au 3 septembre, la version premium d'ESET Mobile Security bénéficie d’une réduction de 50 %. Pas besoin de code promotionnel ; la réduction sera automatiquement ajoutée à votre paiement ! Cela ne pourrait pas être plus simple. Info https://www.eset.com/be-fr/ De nos jours, approfondir la sécurité numérique et développer ses connaissances à ce sujet est aussi important qu’aider les enfants à gérer leurs relations avec des inconnus. Renseignez-vous sur les menaces de sécurité courantes sur www.welivesecurity.com, un blog primé sur la cyber-sécurité. Parlez à vos enfants et guidez-les à travers les merveilles et les pièges du monde en ligne. Assurez-vous qu’ils se sentent en sécurité et bienvenus lorsqu’ils viennent vous voir pour un problème.Pour être mieux informé(e), visitez saferkidsonline.eset.com.Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et https://www.eset.com/be-fr/