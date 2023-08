Sunset Artic Games nous propose uniquement de nous échapper, même si nous sommes la risée de geôliers incrédules. Il n'y a pas d'autres motivations que celle de chercher à se libérer d'un monde sombre, truffé de pièges et de morts. EchoBlade est un jeu d'exploration de donjon à la première personne, mais avec la particularité que nous ne pouvons pas voir. Nous utilisons donc l'écholocalisation pour trouver notre chemin dans chaque niveau. La structure de base est de trouver une porte verrouillée, de trouver la clé et de revenir pour ouvrir l'accès. À partir de là, le processus se répète jusqu'à ce que nous trouvions notre chemin vers le niveau suivant. Il y a un petit arbre de progression au fur et à mesure que vous battez des ennemis, dont certains sont très utiles pour traverser certaines zones. Au début de chaque zone, il y a une cloche qui nous aide à visualiser la zone initiale. Nous disposons de l'épée et de l'arbalète qui peuvent nous aider à révéler une partie du chemin. Cela peut être utile dans certaines zones, mais en fin de compte il vaut mieux les garder pour le combat ou certains pièges. Il y a une bonne raison à cela, soit pour les éliminer à distance, soit pour activer des pièges afin de les éviter efficacement. Non seulement nous pouvons être guidés par les sons, mais nous pouvons aussi nous fier aux bruits de pas pour savoir si nous sommes déjà passés par là. C'est une aide très utile, car il y a des niveaux où il est facile de perdre le sens de l'orientation. La progression linéaire est très fluide, mais elle n'est pas exempte de vous donner l'impression d'être un rat dans un labyrinthe. Si vous ne faites pas attention à votre chemin, vous risquez de vous perdre, et les bruits de pas peuvent vous faire gagner du temps. Les ennemis sont peu variés, généralement des chevaliers qui utilisent une arme différente selon les rencontres. Vous pouvez utiliser un sifflet pour attirer leur attention afin de forcer la rencontre ou de les faire tomber dans un piège.Une autre chose à noter est que les cloches peuvent être utilisées pour voyager rapidement vers d'autres niveaux que vous avez déjà battus. En effet, ces niveaux ont plus d'une sortie et vous pouvez atteindre une autre zone en empruntant un chemin plus intéressant. Le problème est que l'utilisation de la cloche vous fait tout répéter, comme si vous n'étiez jamais entré dans le niveau. En pensant à ne pas rendre la vie trop difficile aux joueurs, après tout, nous devons faire beaucoup de retours en arrière pour ouvrir des portes et de nouveaux passages, EchoBlade a un système intéressant où le chemin que nous suivons est marqué, ce qui rend le retour plus facile. C'est un peu comme si des miettes étaient laissées sur le sol au fur et à mesure que l'on voyage dans le décor. Ce soin apporté par les développeurs renforce la qualité de leur réflexion sur le concept de jouer avec un personnage "aveugle". Étonnamment, le jeu propose également des systèmes RPG légers. Vous pouvez monter en niveau, obtenir de nouveaux avantages et améliorer les compétences de combat de votre personnage. Vous pouvez utiliser des attaques légères, des attaques lourdes, sauter ou simplement tirer sur les ennemis à l'aide d'une arbalète.EchoBlade est une proposition à l'approche originale, même si elle pêche un peu au niveau du level design. Son approche visuelle est très simpliste afin de donner vie à sa mécanique principale, l'écholocation. Une idée qui apporte un gameplay intéressant en contrepartie d'une redondance notoire de ses atouts. Son FPS est constant, sans baisse de performance quelle que soit la situation. Les sous-titres présentent parfois un petit défaut graphique qui n'affecte en rien la narration ou l'aventure elle-même. Il est intéressant de noter qu'il est possible de configurer les couleurs du personnage, des armes ou des ennemis. Si un ton vous pose problème, vous pouvez le modifier pour vous faciliter la vie. Les effets sonores sont encore meilleurs que les graphismes, car ils vous aident à identifier les dangers à surmonter. Qu'il s'agisse d'ennemis, de pièges au sol ou d'autres pièges qui peuvent se trouver dans d'autres parties du donjon. La bande sonore est simple, mais avec un style inquiétant qui vous plonge dans l'aventure. Disposant d'un contrôle très réactif, il se peut que vous mettiez six heures à le terminer la première fois, car il est facile de se perdre dans certaines zones. Nous aurions aimé que les développeurs exploitent davantage les qualités de leur approche, et qu'ils développent l'histoire. Avec la VR, cette approche pourrait donner lieu à une aventure très engageante.Dans l'ensemble, EchoBlade présente un gameplay très simple et des visuels même dépassés pour les standards d'aujourd'hui, cependant, le concept du jeu est formidable. L'expérience, même s'il s'agit d'un jeu indépendant, est différente de presque tout ce qui est disponible sur le marché. Cela vaut la peine d'y jouer !