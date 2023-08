Sunsoft n'est peut-être pas aussi célèbre que Konami au sein de la " nouvelle garde ", mais pour les joueurs de l'ère NES, c'est une institution. Tout le monde se souvient du design époustouflant de Batman et des prouesses techniques de Batman : Return of the Joker. M. Gimmick, lui, reste à ce jour un petit bijou méconnu, doté d'un moteur physique étonnamment avancé pour une console 8 bits. Ce fut l'un des derniers jeux vidéo sortis sur la Nintendo Entertainment System. Arrivé en Europe au milieu de l'année 1993 grâce à la société suédoise Bergsala, son succès est malheureusement resté confiné au Japon, compte tenu du faible tirage en Scandinavie. Compte tenu de sa beauté et de son caractère unique, c'est bien dommage, et à ce jour, seule l'émulation a permis aux nouvelles générations de joueurs de s'y essayer. L'édition spéciale de Gimmick ! Special Edition vise à recréer à peu près le même ensemble de jeux avec une touche plus moderne, en apportant des modifications essentielles pour que même les plus jeunes puissent profiter de l'aventure de l'adorable petite créature verte. Mr. Gimmick raconte l'histoire de Yumetaro, un être offert par erreur comme jouet à une petite fille. La petite créature doit entreprendre un voyage court mais intense à travers les déserts, les mers et les montagnes pour la sauver, après que d'autres jouets ont pris vie et l'ont emmenée dans une autre dimension. Explorant de nombreux endroits, Yumetaro devra ramener sa maîtresse bien-aimée dans le monde réel, en vainquant une série de créatures redoutables. L'histoire est presque omise dans l'édition spéciale. Quelques indices sont visibles dans l'artwork qui entoure l'écran de jeu, ou dans les scans des manuels japonais et suédois exposés dans une section nostalgie ad hoc. Ce qui pourrait sembler être une petite affaire sympathique pour les plus petits cache cependant un degré de difficulté considérable, plutôt discordant avec l'apparence inoffensive de M. Gimmick.Gimmick ressemble à première vue à un jeu de plateforme typique de Kirby's Adventure, mais ne vous fiez pas à votre premier jugement. Le gameplay vous fera immédiatement réaliser les différences avec les classiques de la NES de l'époque. Le mécanisme principal est l'attaque d'étoile : en maintenant le bouton approprié au-dessus de Yumetaro, vous chargez une étoile qui, une fois libérée, devient un projectile rebondissant sur l'écran. C'est la seule attaque disponible, mais elle est également mortelle. La trajectoire apparemment imprévisible de l'étoile l'amènera sur n'importe quelle surface, qu'il s'agisse du sol, des murs ou des plafonds. De plus, elle peut être utilisée comme plateforme pour atteindre des endroits élevés ou éloignés. En collectant deux types de bonus (une bombe et une flamme), l'étoile se transforme en bolide à trajectoire directe ou en explosif prêt à vaincre même la créature la plus résistante. Tout cela est géré par un moteur physique qui calcule en temps réel les mouvements de Yumetaro et son interaction avec toutes les surfaces et créatures, influençant ainsi le mouvement de l'étoile. Si vous la laissez tomber sur une pente, elle gagnera en vitesse, tandis qu'une chute d'une grande hauteur la fera rebondir encore plus haut. Jouer avec l'étoile et la physique est extrêmement agréable, même si c'est trivial ; il faut toujours se rappeler qu'il s'agit d'un titre des années 1990.Cette dynamique peu conventionnelle fait de Gimmick ! Special Edition un jeu difficile à jouer, avec un level design qui surprend mais ne fait pas toujours mouche. Les séquences de plateforme sont complexes et le contrôle de l'étoile pour se débarrasser des ennemis est parfois problématique. Pour explorer les niveaux et découvrir tous les secrets, qui débloquent la véritable fin du jeu, le joueur devra maîtriser les commandes et faire preuve de beaucoup de patience. Ce n'est qu'après une première partie prolongée, jusqu'à la fin "non canonique", que Gimmick devient un défi agréable à relever. Si l'apprentissage des commandes est presque simple, la montagne à gravir pour connaître les ennemis, prédire leur position et parcourir chaque carte est vraiment très haute. Contrairement à la plupart des jeux de plateforme, dans Gimmick, toutes les créatures hostiles sont agressives, attaquent en groupe et sont aussi agiles que Yumetaro. Les frapper avec l'étoile nécessite un timing parfait pour aligner un tir et les inciter à se déplacer là où on le souhaite. De même, les boss sont de plus en plus difficiles : leurs attaques et leurs zones de combat sont de moins en moins tolérantes, et la frustration grandit démesurément au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu. Heureusement, avant de s'attaquer au mode Serious et au Speedrun, on peut accumuler de l'expérience dans le mode Normal, où la sauvegarde rapide et le Rewind permettent de revenir en arrière et de regagner de la vie ou une position avantageuse lors d'un combat de boss. Il est dommage qu'il y ait quelques problèmes techniques vraisemblablement dus à l'introduction du Rewind. En effet, si on l'utilise plusieurs fois de suite, des artefacts et des glitchs apparaissent et peuvent compromettre des sections de plateforme ou des combats de boss, obligeant à un Rewind plus long ou au chargement de la sauvegarde précédente.La nouvelle édition spéciale, qui fait l'objet de cette critique, célèbre l'histoire de ce petit bijou en incluant un mode Galerie rempli de contenu supplémentaire. Les autres ajouts comprennent la division en trois modes pour aborder l'expédition de Yumetaro vers des rivages inexplorés avec des degrés de difficulté croissants, parfaits pour les nouveaux venus et les vétérans de l'époque NES/Famicom. Le mode Rewind permet de sauver les joueurs en cas de difficulté, tandis que les Achievements rendent le passage de chaque niveau et l'obtention de scores élevés encore plus satisfaisants. Enfin, le classement en ligne renforce la compétitivité de Gimmick ! Special Edition, qui pourrait facilement devenir une référence dans la communauté des speedrunners. Dans l'ensemble, il s'agit d'innovations substantielles qui rendent le jeu signé Sunsoft plus accessible. Cette édition représente le retour, la célébration et l'évolution d'une aventure tristement oubliée au fil des années, extrêmement rare dans sa version originale et stellaire dans son relatif élémentalisme. A noter que la version physique du jeu comprend une jaquette réversible reprenant le design du jeu NES.Gimmick ! Special Edition est "mignon et câlin"... mais ne pardonne pas. Les mécanismes de jeu sont fluides et vraiment amusants, mais vous devrez faire des folies pour venir à bout de certains boss. Le travail effectué par City Connection est propre et louable dans sa simplicité, présentant à nouveau le jeu original dans ses mérites, ses défauts et sa difficulté. L'adaptation plus moderne du classique pour NES et Famicom apporte avec succès l'expérience authentique à la nouvelle génération, en s'améliorant de la bonne manière pour que tout le monde puisse apprécier la douce créature créée par Sunsoft.