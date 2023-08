OutSystems nomme Harmen Hoogwout Vice-président régional pour l'Europe du Nord

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Fort d'une carrière réussie dans le secteur des technologies de l'information et d'une grande expérience dans les domaines de la vente et de la gestion, Harmen possède une grande expérience dans l'élaboration de stratégies de croissance et dans l'expansion des activités d'OutSystems sur différents marchés. Dans ses précédentes fonctions chez OutSystems, Harmen était responsable de plusieurs équipes de vente en Europe du Nord. Avant de rejoindre OutSystems, il a occupé divers postes de direction dans des entreprises de premier plan, notamment SUN Microsystems, Mansystems et BMC Software.Dans ses nouvelles fonctions, Harmen se concentrera sur l'élaboration de stratégies de croissance et sur la direction d'équipes afin de renforcer la position de la plateforme de développement low-code d'OutSystems dans les régions d'Europe du Nord et du Benelux. Pour y parvenir, il vise à combiner les forces des différents marchés et à encourager les collaborations intelligentes., déclare: "------