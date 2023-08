Contrairement à Z-Warp, l'ancien titre de Panda Indie Studio, Feeble Light n'a aucune intrigue et vous laisse seul et désolé comme un fétu de paille dans les plaines face à des entités cosmiques malveillantes qui veulent vous anéantir en remplissant l'écran de feu. Après tout, nous ne sommes pas venues ici pour jouer les garçons d'honneur, nous avons des extraterrestres à détruire. Pour commencer, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous lancer dans une bataille d'enfer de balles à travers une série de cinq pistes à défilement vertical générées de manière procédurale, pleines de défis qui ne plaisantent pas. En d'autres termes, préparez-vous à une véritable pluie de feu provenant de toutes sortes d'êtres astraux surnaturels cherchant à éteindre votre faible lumière (ha, jeu de mots !) dans un univers inhospitalier. Même si les pistes sont générées de manière procédurale, elles ont certains thèmes que vous apprendrez jusqu'à ce que vous vous adaptiez (en mourant encore et encore). Avant qu'un danger n'apparaisse à l'écran, qu'il s'agisse d'un essaim d'ennemis ou d'un obstacle dangereux, vous verrez un indicateur à l'écran, alors préparez-vous correctement pour ne pas vous retrouver... "emporté par les concombres" ! Ici, nous devons dire que nous avons particulièrement apprécié l'humour des noms des dirigeants : Ils se terminent tous par -etti ! Il s'agit, une fois de plus, d'un jeu exclusivement solo et, bien qu'il soit jugé un peu plus pauvre en termes de contenu que Z-Warp, vous pouvez l'obtenir pour encore moins d'argent.En combattant et en éliminant les entités ennemies, vous verrez apparaître de petites étoiles que vous collecterez pour recharger votre énergie (affichée en bas de l'écran). En appuyant sur un bouton, vous pouvez la libérer sous la forme d'une onde de choc qui nettoie l'écran, et vous verrez souvent des bonus aux effets variés. Vous verrez souvent des bonus aux effets variés, allant d'une puissance supplémentaire à des satellites qui vous accompagneront dans votre croisade, en passant par des tirs dispersés. Lorsque, inévitablement, la lumière s'estompe et que vous voyez Game Over, vous revenez à l'écran titre et débloquez une palette de couleurs supplémentaire avant de repartir au combat. Comme vous pouvez le constater par vous-même, Feeble Light présente des graphismes qui, à première vue, rappellent ceux du Game Boy. La palette de couleurs limitée et l'esthétique 8-bit lo-fi transformeraient bien sûr une vraie Game Boy en Game Man ou prendraient feu en essayant de visualiser toutes les balles et les sprites géants ! Les différentes palettes de couleurs que vous débloquerez au fur et à mesure que vous jouerez rappellent les options que le Super Game Boy offrait au look vert et jaune de la console paléolithique de Nintendo pour vous permettre de jouer comme bon vous semble. Cependant, les graphismes sont propres, satisfaisants et pleins d'entrain ! Il en va de même pour la musique qui vous plonge dans l'action et les effets sonores sont explosifs à souhait.Feeble Light est un shoot'em up simple mais très addictif, taillé pour une console portable-hybride comme la Nintendo Switch. Vous pouvez l'ouvrir et en quelques secondes, vous nourrissez vos ennemis au laser tout en esquivant toutes sortes de dangers. Au bout de cinq minutes ou même d'une heure, vous pouvez le poser et il sera toujours là pour vous aider à passer le temps.