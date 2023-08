Dès les premières informations, Classic Racers Elite a suscité notre curiosité, qu'il s'agisse de l'approche minimaliste de la course ou de l'attrait des années 1960, où tout était beaucoup plus libre et spontané. Développé par Vision Réelle (fondé par un ancien d'Eden Studios), Classic Racers Elite est un jeu de course sans fioritures. Démarrez et partez, diront certains. Le jeu ne nous présente rien et, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a deux modes, Championnat et Course libre. Dans le premier, nous avons une succession de courses de difficulté croissante qui sont regroupées en championnats et dans lesquelles nous sommes liés à une certaine classe de voiture. Dans le second mode, on peut utiliser n'importe quelle voiture sur n'importe quel circuit déjà parcouru dans le championnat. C'est tout, il n'y a pas grand-chose de plus à montrer. Chaque course est accompagnée d'un tableau de classement qui vous permet de vous comparer à d'autres coureurs mondiaux. On ne sait pas s'ils sont sur consoles ou sur PC, mais dans tous les cas, cela n'a que peu d'importance. Il n'y a pas de personnalisation, pas de réglages à faire ou d'autres détails à peaufiner en dehors de la couleur de la voiture. Il existe deux types de courses : les courses contre la montre sur des circuits de type rallye (toujours sur asphalte) ou sur piste, ainsi que les slaloms. Ces derniers sont l'ancêtre de l'actuel gymkhana, porté à bout de bras par notre cher Ken Block. En aucun cas nous n'affronterons d'autres voitures pilotées par l'IA, ce qui est un peu dommage.Il y a au total seize voitures, aucune sous licence (et c'est tout à fait compréhensible), qui sont nommées avec des épithètes fantaisistes. Par exemple, la 500 Abarth devient Bartha, la Ford GT 40 devient Fred GT 50, la Ferrari 330 P4 devient Cavallino 330 P5. Chaque voiture a son propre comportement et son propre son, bien que certaines soient plus semblables que d'autres. En général, le modèle physique des véhicules est correct, avec une approche très arcade de la conduite, avec des distances de freinage très courtes (plus courtes que dans la vraie vie, c'est sûr) et des schémas de direction qui rappellent davantage un Need for Speed que d'autres représentants de la course plus simulative, comme Project Cars. Il y a 17 circuits en tout, dont aucun n'est homologué, mais ce n'est finalement pas si important. Pour l'œil averti, il est facile de reconnaître le Paul Ricard, le circuit de la Sarthe (celui des 24 heures du Mans) et Monaco, sur le circuit de Monte-Carlo, dans la Principauté de Monaco. Il y a aussi de nombreuses étapes de montagne qui sont célèbres en France. Grâce à l'astuce de l'inversion des circuits, on peut facilement les doubler, et grâce à l'astuce supplémentaire du tronçonnage de certains tronçons, on arrive à un total de 50 circuits praticables.Le jeu original, sorti sur PC, a été développé par une seule personne, Jonathan Marole, pendant plusieurs années. La conversion pour console a été réalisée par Zero Games Studio et le travail est bien fait. Nous ne savons pas à quoi ressemblait le code original ni comment il fonctionnait sur PC, mais nous avons trouvé quelques problèmes techniques. Tout d'abord, un ennuyeux tearing en milieu d'écran est perceptible dès le début. Pour les non-initiés, le tearing est un phénomène par lequel l'image est coupée en deux, avec une séparation nette entre les deux parties. Nous avons également remarqué une certaine légèreté dans la physique des voitures : elles ont tendance à décoller un peu trop facilement à la suite de petits sauts ou de bosses violentes. Il y a également une absence totale de physique des dommages, et les collisions sont également exagérées. Si, par exemple, on percute un mur ou une botte de foin à grande vitesse, la voiture peut s'arrêter brusquement, de manière non naturelle. D'autres problèmes sont liés à l'éclairage, où le soleil se déplace trop dans le ciel et est parfois caché par les toits des voitures, ce qui provoque une gêne lors de la conduite. Des problèmes structurels qui nécessitent donc un peu de soin et quelques patchs correctifs, il n'y a d'ailleurs aucune prise en charge de la PS5, c'est exactement le même jeu que sur PS4.Comme en témoignent les captures d'écran, Classic Racers Elite ne brille pas par son soin graphique ou son esthétique. Il s'en tient à ce qu'il était possible de voir sur la PlayStation 2 ou la PlayStation 3, une proposition reprise par d'autres illustres prédécesseurs avant lui (et qui n'est donc pas forcément une mauvaise chose, selon les goûts). Le son des voitures est différent pour chacune d'entre elles, mais il reste toujours un peu factice et manque de profondeur. Malgré cela, le jeu est agréable dans l'ensemble et, même à grande vitesse, nous n'avons remarqué aucun défaut concernant les baisses de frame rate ou autres problèmes de ce genre. Classic Racers Elite nous a déstabilisé à plusieurs titres, tout d'abord en étant développé par une seule personne. Par la suite, nous avons vu le résultat de ce choix dans un jeu qui montre clairement toutes ses limites. Malgré cela, et bien que nous soyons habitués à des titres de très haut niveau, nous ne pouvons que tirer notre chapeau au produit fini. En effet, nous sommes face à un jeu "parfait" dans sa simplicité, qui est une démonstration de ce qu'une seule personne peut faire. Il est évident que notre jugement est influencé par cet ensemble d'informations, mais il convient de préciser que nous n'aurions pas été aussi compréhensifs si le jeu avait été édité par un éditeur de logiciels de plus grande envergure.Classic Racers Elite est un jeu de course développé par une seule personne, Jonathan Marole de Vision Reelle, qui a ensuite été porté sur consoles par Zero Games Studio. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul homme derrière tout le jeu montre clairement qu'il y a des limites à la critique et que les comparaisons ne peuvent pas être faites avec des jeux plus emblématiques. Malgré tout, le titre est honnête, il est assez simple et peut être terminé en quelques heures, mais il est satisfaisant dans l'ensemble et vous donne un avant-goût des années 1960. Pas un chef-d'œuvre, mais il vaut la peine d'être essayé si vous êtes un fan de course (peut-être en profitant de quelques réductions).