Aujourd'hui, nous parlons d'un jeu remastérisé qui est sorti de nulle part après la QuakeCon de cette année : il s'agit de la version remastérisée de Quake II. Le titre développé par ID Software et publié en 1997 a en effet été le protagoniste d'une opération de remasterisation qui va bien au-delà des remasters classiques. Bethesda a en effet préparé un ensemble respectable qui semble avoir tous les atouts pour attirer les fans de la première heure et les jeunes recrues. Il serait vain de chercher une intrigue profonde dans un FPS sorti en 1997, n'est-ce pas ? En effet, à l'époque, les composantes narratives des jeux de tir à la première personne n'étaient absolument pas la priorité des développeurs, et Quake II n'échappe évidemment pas à cette règle tacite. Pourtant, le titre d'ID Software (bien que complètement détaché du premier chapitre) avait sa propre histoire et, bien qu'elle ne soit pas profonde et particulièrement originale, elle mérite d'avoir sa part. Nous sommes dans un futur indéterminé et la race humaine est en guerre contre une race extraterrestre : les Stroggs. Si au début du conflit, l'humanité s'est trouvée en difficulté face à la puissance extraterrestre, dans un second temps, ce sont les troupes terriennes qui lancent une puissante contre-offensive directement sur la planète extraterrestre pour tenter de renverser le cours du conflit. Mais l'attaque ne se déroule pas exactement comme prévu et les troupes terriennes sont mises en déroute. C'est dans ce tumulte général que nous entrons en scène en tant que dernier espoir de l'humanité : le guerrier derrière les lignes ennemies.C'est avec cet incipit narratif que Quake II accueille le joueur qui est confronté à une série de niveaux, mission après mission, avec pour objectif de détruire les Stroggs de l'intérieur. Il va sans dire que la trame narrative ne sert que de prétexte pour s'attaquer à une série de missions de difficulté croissante qui mettront vos réflexes à rude épreuve, et plus encore. Outre le compartiment narratif, qui ne brille pas par sa profondeur et son originalité, il reste à préciser que Quake II est localisé en français. Avant de parler du gameplay de Quake II, il convient de faire un petit point sur ce que contient cette nouvelle version de Quake II et ce à quoi les joueurs doivent s'attendre une fois qu'ils commenceront le titre. Tout d'abord, nous pouvons dire que Quake II dispose désormais de la version originale et de la version remastérisée avec une résolution jusqu'à 4K, de nouvelles textures, des effets de lumière améliorés, un brouillard volumétrique, etc. etc. (en bref, tous les raffinements que l'on peut attendre d'un jeu remastérisé), mais en plus du titre de base, il y a aussi les deux extensions officielles (The Reckoning et Ground Zero), la version Nintendo 64 du titre original (oui, il s'agit bien de Quake II 64) et une nouvelle série de missions appelée Call of the Machine préparée pour l'occasion par les gars de MachineGames (qui ajoute six heures et demie de jeu).Outre le fait que, comme vous l'avez deviné, du point de vue du contenu, vous n'avez pas vraiment à vous plaindre (et nous ne vous avons même pas encore dit que vous trouverez du multijoueur cross-play inclus), Quake II Remastered, que vous trouverez dans les magasins sous le simple nom de Quake II, parvient à se révéler parfaitement jouable, agréable et amusant aujourd'hui comme il l'était en 1997. En effet, ID n'a pas touché ou modifié le moins du monde l'expérience de jeu, mais s'est contenté de réajuster le compartiment technique et visuel aux standards actuels, rendant l'impact graphique moins important pour les habitués des productions plus récentes. Le résultat est sensationnel : en reprenant le jeu, nous avons ressenti les mêmes émotions qu'il y a plusieurs années. Oui, vous avez bien lu, Quake II s'apprécie aussi avec le pad et pas seulement la version Quake II 64 (qui a été conçue pour ça) mais aussi le Quake II classique. Avant de passer à la composante artistique et technique, il faut saluer la nouvelle extension Call of the Machine, qui s'inspire fortement de l'ambiance originale et la revisite dans une tonalité moderne avec cette touche que seul MachineGames est capable de donner à son travail.Parler de la composante artistique de Quake II peut sembler superflu et pourtant il faut le faire, il faut le faire parce qu'ID Software, avec son titre a tracé une ligne claire et de référence pour tous les FPS futuristes à venir. John Carmack et compagnie ont courageusement abandonné les décors gothiques (extrêmement originaux) de Quake pour se concentrer sur un jeu de science-fiction innovant et intéressant (à l'époque), sombre et "ferré" à souhait. Le style du Quake II original a été insufflé dans cette nouvelle incarnation du jeu de tir. D'un point de vue technique, on ne peut qu'applaudir le travail réalisé par Bethesda pour reproposer un titre vieux de plus de vingt ans, en le modernisant sans affecter le moins du monde le style et le charisme d'origine. Quake II fonctionne parfaitement sur PS5, aussi bien dans sa version classique que dans cette nouvelle version remastérisée. Nous n'avons relevé aucun bug ou problème d'aucune sorte (à l'exception de quelques problèmes de match making dans la partie en ligne). La bande-son est également excellente, avec la même bande-son qui nous a époustouflés à l'époque et qui revient aussi glorieuse qu'elle l'était à l'époque.Quake II est de retour en force, et Bethesda a pris les devants pour expliquer au monde entier comment un jeu remastérisé doit être réalisé. L'éditeur basé dans le Maryland a en effet réalisé un excellent travail en modernisant un titre qui a fait date sans le dénaturer, en laissant intactes l'ambiance et la sensation originales de la production. Une série d'extras très importants tels que des croquis originaux et ainsi de suite ne pouvaient pas manquer. Quake II reste indispensable pour les fans de Quake en général et les amateurs de FPS, qu'ils soient jeunes ou "vieux".