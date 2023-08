Développé par Nerd Games et édité en synergie avec Eastasiasoft, il s'agit d'un petit jeu de gestion agricole divisé en défis chronométrés. Trivialement, il s'agit de remplir une série d'exigences de niveau en niveau. Agriculture n'a aucune intrigue. Rien du tout. Pas même un prologue, une vidéo d'introduction, quelques lignes pour simuler un semblant de décor. Rien. D'autre part, le titre n'a pas l'intention de raconter une histoire ou de justifier notre activité. Ce qu'il faut savoir est visible à l'écran : nous sommes un agriculteur avec sa propre terre (divisée en deux massifs) et une série de tâches à accomplir avant la fin du temps imparti. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Après avoir constaté que Agriculture est dépourvu de toute trame narrative ou de lore quelconque, il est bon de prendre sa houe, son arrosoir et ses graines et de commencer notre voyage à travers les champs pixelisés. Agriculture se présente comme un jeu de gestion agricole mais a en fait une structure de jeu de puzzle (similaire à des titres comme Slap the Rock). L'ensemble du jeu est décomposé en 50 défis, tous sur le même champ, à tour de rôle enfermé dans un seul écran fixe. Il n'y a rien d'autre, pas d'exploration ou d'interaction avec des PNJ de quelque sorte que ce soit, à part deux étals. Mais procédons dans l'ordre. Dans Agriculture, nous avons le contrôle direct d'un fermier, le seul individu qui se déplace à l'écran. En haut à droite, nous avons notre objectif, qui est essentiellement constitué du nombre de légumes et de fruits que nous devons cultiver et vendre avant la fin du temps imparti (dont le chronomètre est toujours visible à l'écran). Chaque niveau a ses propres objectifs et un certain temps pour tout faire.Pour cultiver ce que l'on désire, l'ordre d'action est le suivant : acheter les graines nécessaires (en utilisant les ressources économiques, c'est-à-dire les pièces de monnaie, fournies au début du niveau), biner le sol (divisé en deux mottes, elles-mêmes divisées en une série de carrés), disperser les graines (une activité qui peut être réalisée avec la commande correspondante qui, en plus de semer, effectue également la récolte du fruit/légume). Chaque carré requiert une action unique à préparer avec la houe), disperser les graines (une activité qui peut être réalisée avec la commande correspondante qui, en plus de semer, réalise également la récolte du fruit/légume), attendre que la plante pousse, arroser la plante avant qu'elle ne se dessèche, attendre que le fruit/légume pousse, récolter le fruit/légume et le vendre. Tout le jeu se résume à ces actions simples. Agriculture, c'est tout cela. Il n'y a rien d'autre. Le niveau de difficulté augmente, certes, et il y a plusieurs complications que nous allons aborder, mais nous parlons d'un titre qui, après trois niveaux déjà, devient extrêmement répétitif, manque de mordant et est ennuyeux. Mais revenons aux difficultés. Le défi dans Agriculture est principalement dû au temps, le seul véritable ennemi. Dans le temps imparti, il faut décider comment investir l'argent, à quelle vitesse et à quel point planter les graines (car les plantes doivent être arrosées immédiatement, sinon elles mourront et vous gaspillerez des graines et de l'argent).Pour information : chaque plante a ses propres temps de croissance (nous parlons de secondes de toute façon) et de mort (trivialement : une pastèque est nettement plus lente qu'une carotte). De plus, l'arrosage des plantes n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. L'arrosoir s'épuise et vous devrez le recharger en allant au puits (lui aussi toujours visible à l'écran). Donc, pour résumer : vous devrez avoir l'arrosoir plein, les mottes préparées et décider à quelle vitesse et dans quel ordre planter, arroser et récolter pour ensuite vendre et gagner à temps. Quant à la variété des fruits et légumes, là aussi, malgré plusieurs pages disponibles, Agriculture fait le strict minimum et il ne suffit pas de mettre des pastèques plus longues à pousser ou quelques nouveautés supplémentaires au milieu du jeu pour faire un titre destiné à lasser au bout d'une dizaine de minutes, étant terriblement maigre et anonyme. Graphiquement parlant, Agriculture est plat, anonyme et avec très peu d'éléments. Il n'y a pratiquement qu'un seul écran et des animations banales et limitées. Même le son n'apporte pas grand-chose, avec des effets pauvres et prévisibles ainsi que répétitifs et, encore une fois, monotones. Enfin, l'absence de sous-titres en français mérite d'être mentionnée (le jeu est en anglais et sans aucun type de doublage, bien sûr) mais, comme on pouvait s'y attendre, la quantité de texte à l'écran est presque nulle.Agriculture est un jeu de gestion agricole dont la structure des niveaux rappelle celle d'un jeu de puzzle. Enfermé dans une structure cyclique, répétitive, anonyme et plate, et manquant de mordant, le titre peine à se démarquer. L'idée de base est également mignonne, mais elle aurait pu fonctionner pour un mini-jeu, pas pour un titre qui mise tout sur une seule activité sans variations notables.