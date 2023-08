Klonoa Phantasy Reverie Series est une renaissance de l'une des meilleures séries de niche dans le monde des platformers. Une paire de titres qui a toujours eu une fanbase très fidèle, notamment le premier chapitre sorti sur PS1, bien qu'il ne soit pas aussi fourni que les plus célèbres Crash et Spyro. Une question se pose cependant : les deux platformers Klonoa 3D sont-ils encore capables de réaliser de bonnes performances en 2022, ou ont-ils proverbialement mal vieilli ? Le point central de Klonoa Phantasy Reverie Series dans cette critique sera évidemment le gameplay, comme dans la plupart des platformers 3D ou 2D, et dans le monde du jeu d'aujourd'hui, il est souvent difficile d'offrir ce genre d'expérience, surtout s'il s'agit de titres qui n'ont pas très bien vieilli. Klonoa ne faillit pas à la règle, car sa formule propose un rythme de jeu élevé et pétillant qui divertira même ceux qui ne sont pas fans du genre. Tout d'abord, Klonoa est en 3D, c'est vrai, mais le gameplay est celui d'un platformer en 2D. La 3D appliquée à des expériences nées en 2D était une pratique courante à l'époque de la PS1. Un exemple parmi tous ceux de la sphère des plateformes est Pandemonium, pour n'en citer qu'un. Ces jeux avaient le mérite d'exploiter une direction tridimensionnelle, avec des plans qui prenaient des angles différents et des chemins pas vraiment linéaires, tout en gardant le personnage ancré dans une " piste ", pour être clair. Ensuite, l'un des " gimmicks " de Klonoa était aussi toujours d'avoir des bifurcations dans ces rails imaginaires, où l'on pouvait prendre des chemins optionnels pour collecter des objets ou des bonus, faisant ainsi du completionism. Ce genre de formule en 2D avec une esthétique entièrement en 3D fonctionne toujours très bien et, dans un monde de plate-formes entièrement en 3D ou uniquement en 2D, peut être une alternative agréable pour rompre la monotonie. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Klonoa - et probablement surtout - même en 2022 parvient à fonctionner très bien et est agréable à jouer.Au-delà de toutes ces caractéristiques, qui constituent l'épine dorsale de Klonoa Phantasy Reverie Series, la véritable force du titre est sans aucun doute le rythme de jeu. Haut, assez serré à certains égards, et surtout (bien que certainement subjectif) agréable. Ce qui rend cela possible est l'une des mécaniques particulières, à savoir l'utilisation des projectiles Aeolus que Klonoa peut lancer depuis son gigantesque anneau doré, en l'utilisant presque comme un arc. Ces projectiles peuvent gonfler les ennemis dans le monde de Klonoa, permettant à notre petit héros de les placer au-dessus de sa tête comme des ballons. Une fois en possession d'un ennemi, on peut le lancer dans toutes les directions, notamment vers le fond du décor et la " caméra ", ou vers le bas en appuyant sur le bouton de saut en l'air, ce qui permet de faire un double saut. Expliqué, il peut sembler encombrant, mais en réalité, pad en main, tout est incroyablement fluide et agréable. C'est peut-être précisément l'adjectif que l'on pourrait donner à Klonoa, il est agréable à jouer. Bien entendu, nous n'excluons pas la possibilité que vous ne l'appréciiez pas. Il n'existe pas de jeu qui plaise à tout le monde, mais nous mentirions si nous disions que nous ne l'avons pas apprécié personnellement. Nous l'avons également trouvé juste assez difficile, dans le sens où ce n'est pas un jeu hardcore mais ce n'est pas non plus un titre autodidacte. Il faut absolument faire attention à chaque détail, pour ne pas manquer ce chemin supplémentaire plutôt que de réussir ce saut plus difficile que les autres. Klonoa Phantasy Reverie Series est, après tout, un titre à l'ancienne, alors oubliez que rien ne vous est " donné ", si vous voulez le terminer (surtout à 100%), vous devez faire des efforts !La concaténation de toutes ces fonctionnalités et mécaniques est la raison pour laquelle le rythme fonctionne si bien, il n'y a presque jamais rien à faire et il y a presque toujours un ennemi à attraper, un saut à faire ou un objet à collecter. Comme tout bon jeu de plates-formes qui se respecte, il comporte des niveaux qui peuvent être terminés avec ou sans 100 %, où 100 % signifie avoir attrapé toutes les gemmes et collecté tous les objets à collectionner. Enfin, les boss, qui sont les classiques du jeu, ne manquent pas. Vous devez utiliser les mécanismes de base de manière raisonnée, en apprenant leurs schémas et en comprenant leurs faiblesses afin de les battre. Dans l'ensemble, le premier Klonoa n'a pas mal vieilli du tout, symptôme du fait que la grande époque de la PS1 regorgeait de jeux de premier ordre, même si c'était peut-être dans leur simplicité. Bien sûr, au fil des années, nous avons eu droit à des platformers de plus en plus évolués, notamment Kirby et le monde Perdu, mais Klonoa connaît toujours son affaire ! Si aucun défaut particulier n'est à signaler pour le premier chapitre, au-delà de choix de level design un peu vieillots (et on devrait s'en passer, c'était pour PS1) on ne peut pas en dire autant pour le second chapitre. -Il n'a pas d'on ne sait quel type de problèmes, nous ne parlons pas de boss trop déséquilibrés, de niveaux mal conçus ou de mécanismes mal pensés, le problème se situe à la racine. Il est vrai qu'à l'époque de la PS2, il a été accueilli très positivement par les utilisateurs et les critiques, même maintenant si nous jetons un coup d'œil aux notes sur Metacritic, par exemple, nous ne pouvons certainement pas parler d'un échec pour l'époque. Mais justement... "pour l'époque".Nous sommes maintenant en 2023 et, contrairement au premier Klonoa, rien n'a été fait avec le second pour le moderniser, à commencer par la sensation des contrôles. On a presque l'impression que le jeu fonctionne avec le frein à main, tout est plus lent et plus lourd que dans la nouvelle version du premier Klonoa. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable défaut, le rythme du jeu est également sensiblement plus faible, toujours en raison de l'augmentation de l'inertie. Il n'y a pas eu le moindre raffinement, pas même sur le plan technique, dont nous parlerons bientôt. Le level design du second Klonoa est certainement plus varié, avec de nouvelles situations et même quelques nouvelles mécaniques par rapport au premier chapitre. Il y a aussi beaucoup de bonnes fioritures ici et là, mais tout semble ralenti comme mentionné. Le sentiment est que si Klonoa 2 avait été rendu de manière aussi fluide que le premier, prévu dans cette collection, nous aurions parlé pleinement d'un produit ridiculement impeccable et parfaitement modernisé, ce qu'au lieu de cela nous ne pouvons dire qu'à moitié. Cependant, il convient aussi de noter que Klonoa avait connu un remake sur Wii en 2009, ce qui a sans nul doute aidé le travail de cette compilation.Même d'un point de vue graphique, Klonoa Phantasy Reverie Series est un titre partagé en deux, le premier chapitre étant extrêmement agréable à regarder, malgré le fait que les détails graphiques ne soient pas très bons, et le second chapitre étant un portage presque direct de la version PS2, avec des textures et des modèles dont le niveau de soin est même inférieur à la réinterprétation du premier Klonoa. Quand nous disons inférieur, nous voulons dire dans tout, du rendu esthétique global jusqu'aux plus petits détails. C'est vraiment dommage, car si les deux chapitres avaient bénéficié du même soin dans leur réinterprétation, tant d'un point de vue technique que purement graphique, on parlerait d'une paire de jeux incontournables à tous points de vue, du moins pour les amateurs de platformers. En l'état actuel des choses, cependant, seul le premier Klonoa est un jeu véritablement modernisé, le second n'étant guère agréable de la même manière. S'ils étaient ensuite joués dans l'ordre, ce qui est nettement plus plausible, le sentiment d'inconfort et d'arriération serait encore plus marqué.Au final, Klonoa Phantasy Reverie Series est une collection somme toute prometteuse, mais dont seul le premier chapitre est vraiment poli et complètement adapté pour aujourd'hui, le second restant sympathique mais moins agréable à jouer. Ce qui est certainement bon, c'est la formule du jeu de plates-formes en 3D "sur les rails", pour ainsi dire, qui, d'un point de vue esthétique et ludique, non seulement fonctionne bien, mais peut également constituer un bon départ par rapport aux plates-formes de ces dernières années.Klonoa Phantasy Reverie Series réintroduit deux titres, les deux chapitres de Klonoa, que l'on ne pensait pas rejouer à la sauce moderne. Le premier chapitre a été modernisé de fond en comble, le second beaucoup moins et cela se voit. En somme, deux jeux de plateformes avec une formule qui fonctionnerait également dans les jeux modernes et dont aucun amateur ne pourrait se passer dans sa bibliothèque de jeux vidéo.