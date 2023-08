Il y a toujours beaucoup de réserves sur les réinterprétations et les revisites d'œuvres culturelles. Il y a encore plus de réserves lorsque ces mêmes œuvres sont des magnums de l'Humanité, venant d'auteurs qui, pour leur poids historique, leur impact artistique et leur importance culturelle, sont en quelque sorte intouchables. Il n'est pas nécessaire d'étudier toutes les innovations esthétiques qu'Hitchcock a introduites dans le cinéma, dans la manière de mettre en scène, de composer le plan, d'imaginer le dynamisme du tournage en dirigeant le regard du spectateur. Il suffit de regarder ses films pour se rendre compte qu'ils sont intemporels, géants dans leur qualité tant de décennies après leur production. Le risque d'adapter un film comme Vertigo en jeu vidéo est un risque géant, qui, s'il est mal calculé, transforme cette traduction vidéoludique en naufrage. Le faire comme les Espagnols de Pendulo Studios l'ont fait, en reprenant le thème du film et en décidant de raconter une nouvelle histoire, est un risque encore plus grand. Exit le doute vertigineux : outre le ton de thriller, l'exploration de la mémoire et le vertige, tout ce que Vertigo d'Alfred Hitchock - Vertigo le jeu et Vertigo le film ont en commun, c'est le nom. Nous dirions même que si le nom de l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire et le titre de l'un de ses plus grands films n'avaient pas été mentionnés, l'attention portée à ce jeu aurait été moindre. D'autre part, ce même abandon de nom a gonflé ce jeu vidéo à la naissance par la comparaison constante avec l'œuvre originale du maître cinématographique. Et il perd à chaque instant dans cette comparaison.Mécaniquement, il y a très peu de choses dans Alfred Hitchcock - Vertigo. Ce n'est en aucun cas un problème si vous appréciez les jeux vidéo qui sont surtout des films interactifs, si la capacité à raconter une bonne histoire vous garde captivé et investi tout au long de la séquence. Et il y a des moments dans ce jeu publié par Microids où cela se produit. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. En regardant le film original, basé sur le livre D'entre les morts de Boileau-Narcejac, et l'intrigue de ce jeu vidéo, on peut établir quelques légers parallèles. Dans Alfred Hitchcock - Vertigo, nous suivons 3 personnages différents : Ed Miller, un écrivain qui tente de se suicider au début de l'histoire et souffre de vertiges débilitants; sa psychiatre, le Dr Julia Lomas, et l'agent Reyes, qui enquête sur un meurtre. Le croisement de ces histoires avec les séances de thérapie par l'hypnose qui permettent d'explorer le passé d'Ed et ses souvenirs refoulés finit par créer des moments intéressants d'un point de vue narratif, apportant des thèmes lourds pour tisser l'intrigue de ce jeu.Comme nous le disions, à l'exception de certaines interactions simples que l'on peut voir dans les jeux de Telltale et de Quantic Dream, il y a très peu d'action de notre part. Les maigres décisions sont toutes vides, car le jeu n'a qu'une seule issue, et rien de ce que nous décidons ou faisons ne la changera. Techniquement parlant, Alfred Hitchcock - Vertigo a quelques défauts. La première, c'est l'ambition démesurée de l'équipe de Pendulo Studios et sa capacité réelle à reproduire sa vision. Ils voulaient rapprocher leur jeu de l'esthétique d'un The Walking Dead de Telltale, mais sont finalement restés très loin de cette intention. Ajoutez à cela les problèmes de synchronisation labiale et d'élocution (bien souvent, il n'y a même pas de mouvement des lèvres), et multipliez le tout par les chargements infernaux, trop intrusifs et récurrents, qui gâchent l'immersion dans le thriller psychologique que ce jeu veut représenter. Comme si cela ne suffisait pas, il y a des moments où le jeu souffre de ralentissements (même dans la version PlayStation 5) , et en plus il y a des chargements longs, très longs pour pratiquement tout.Il faut avouer que nous étions très curieux de savoir ce que les auteurs historiques de grandes aventures comme Runaway et Yesterday feraient de l'une des œuvres les plus emblématiques du cinéma. Mais l'ampleur de la déception est telle que même le grand twist, réservé aux rideaux de clôture, ne remplit pas le potentiel de ce titre. Mais la leçon reste la même : toucher aux grandes œuvres est un risque qu'il faut prendre en toute conscience, sous peine de livrer son âme à un échec certain. Comme ce fut le cas avec ce Alfred Hitchcock - Vertigo, une histoire interactive intéressante qui est toujours écrasée par le poids énorme de son propre titre. A noter que la version physique du jeu est livrée avec quelques bonus, à savoir un artbook officiel en papier (une copie numérique est également incluse), ainsi qu'un coupon pour télécharger la bande originale signée Juan Miguel Martin Munoz.Alfred Hitchcock – Vertigo est un jeu d'aventure narratif, ou plutôt une histoire interactive, incorporant divers thèmes de l'œuvre d'Hitchcock. Bien qu'il ne soit pas lié au film du même nom, Vertigo est similaire à bien des égards et présente une intrigue intéressante. Cependant, cette production est tiraillée par des animations faciales défaillantes, des problèmes d'équilibrage du son et d'autres problèmes techniques évident. Alfred Hitchcock – Vertigo n'est pas un mauvais titre en soi, mais il a clairement été trop ambitieux pour ses concepteurs.