Fluffy Milo est un jeu de puzzle édité par Eastasiasoft et développé par Cozy Village, dans lequel nous devons nous faire passer pour le chat Milo et l'aider à remplir des bols de lait. Nous nous trouvons cependant face à un titre difficile à évaluer, car si d'un côté nous avons un titre dépouillé avec très peu de viande sur le feu, d'un autre côté c'était probablement l'intention du développeur, qui a cherché à créer un jeu relaxant pour de courtes sessions, et qui a également un prix de vente très bas. Et il était vraiment court, car nous avons résolu les 60 puzzles du jeu en une heure environ, sans jamais trouver un niveau qui nous défie ou qui nous retient une fois la partie terminée. C'est parce que Fluffy Milo n'a qu'une seule mécanique de jeu, celle qui consiste à déplacer des briques de lait sur les cases du plateau où se trouve le bol. Rien d'autre. Même avec une seule mécanique, Fluffy Milo pourrait encore offrir quelque chose de plus, peut-être en présentant un level design plus varié et raisonné, en ajoutant des cases avec des effets spéciaux, des chemins obligatoires, un nombre de mouvements prédéterminé et ainsi de suite, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Dans chaque niveau, nous sommes libres de nous déplacer un nombre illimité de fois sur la carte de l'échiquier, sans aucun obstacle. Dans Fluffy Milo, de nombreux niveaux seront résolus en très peu de minutes, dans certains cas même en moins d'une minute, surtout dans les deux premiers des quatre mondes disponibles, mais ce qui fait le plus frémir le nez, c'est que presque tous ces niveaux semblent n'avoir aucune logique, aucune colonne vertébrale qui tienne l'ensemble en place.Bien trop souvent, nous nous sommes retrouvés à devoir simplement pousser le lait sur la boîte désignée, sans avoir à réfléchir à un chemin ou à la bouteille à déplacer en premier, ce qui, après un court laps de temps, a conduit à une perte immédiate d'intérêt pour le jeu. Ce facteur ne s'améliore que dans le dernier monde, où il n'est pas nécessaire de réfléchir beaucoup, mais où un minimum de stratégie est requis. Bien trop peu pour un jeu de puzzle. En dehors du mouvement, nous n'avons que la possibilité de revenir en arrière à partir des trois derniers mouvements de Milo, ou de réinitialiser le niveau. Si l'on se place du point de vue du joueur qui cherche à se divertir, ce titre n'est malheureusement pas intéressant, même pour les plus grands amateurs de puzzle games, justement parce qu'il n'y a pas ou peu de puzzle. Le discours change cependant si l'on détourne le titre vers un public plus jeune, voire très jeune, ou n'ayant quasiment aucune expérience dans le domaine. Ici, le gros chat Milo pourrait être en mesure de divertir et d'amener le joueur sur le terrain. Même sur le plan technique, le titre ne laisse rien présager, il est (trop) simple, comme tout le reste. Un monde, cependant, a une couleur de fond similaire à celle de certains carrés de la carte, ce qui est un peu déroutant. La bande-son, inutile de le préciser, est simple et relaxante.Fluffy Milo est un jeu de puzzle assez bancal, présentant 6o niveaux à résoudre toujours avec la même mécanique, à savoir placer le lait sur certaines boîtes. N'ayant que cette seule mécanique à son arc, et un niveau de puzzles vraiment dérisoire, Fluffy Milo risque vraiment de lasser rapidement et de ne pas apporter ce sentiment de satisfaction dans la résolution des différents puzzles.