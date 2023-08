Sword and Fairy Inn 2 nous plonge à nouveau dans la vie à la fois amicale et compliquée d'un aubergiste, et ce en nous immergeant dans le monde fascinant de Sword and Fairy, une série de RPG et d'action RPG de longue date qui a récemment vu l'arrivée du septième chapitre également sur notre territoire. Lorsque l'on détourne un univers de jeu pour créer un jeu entièrement différent, on court toujours de grands risques, tout d'abord celui de décevoir la base de fans fidèles au titre original, ou celui de mélanger trop d'idées qui, au final, n'ont aucun goût. Heureusement, même s'il ne s'agit pas d'une perle du genre, Sword and Fairy Inn 2 réussit à offrir un produit décent qui fera le bonheur des fans de la série, même s'il risque de vous ennuyer avec certaines de ses mécaniques répétitives et automatiques. Zhao Ling'er, Li Xiaoyao, Lin Yueru, Drunken Sword Immortal, Jing Tian et Yun Tianhe ne sont que quelques-uns des célèbres protagonistes de la série Sword and Fairy que nous retrouverons dans l'auberge, bien qu'au départ, nous ne suivrons et ne contrôlerons que les deux premiers. En termes d'intrigue, tout tournera évidemment autour de la tentative de faire prospérer les affaires de notre aubergiste, et entre les services, nous assisterons à divers sketchs et intermèdes avec nos protagonistes.De ce point de vue, compte tenu du casting " stellaire " dont dispose Sword and Fairy Inn 2, le potentiel pour créer quelque chose de plus profond était à la portée du développeur, mais pour un titre qui se veut être un jeu de gestion, on ne pouvait pas en demander plus, même si un peu d'amertume reste en bouche, car le jeu parvient à fournir quelques pics d'intrigue intéressants. Le jeu est divisé en deux environnements, à savoir l'auberge et la ville, ce qui revient à trois si l'on considère également notre potager, outil indispensable pour cultiver les ingrédients des plats à cuisiner et à proposer lors du service. La division de Sword and Fairy Inn 2 en trois branches principales fonctionne bien et offre au joueur d'excellentes distractions pour casser le rythme du jeu. Ce qui fait finalement un peu défaut, c'est la profondeur de certaines sections. En partant du cœur du titre, à savoir notre auberge, le but ultime sera de satisfaire le plus grand nombre de clients possible pendant notre service. Pour y parvenir au mieux, nous devrons, avant le début de chaque service, gérer le menu disponible dans l'auberge et assigner les différents protagonistes à des tâches spécifiques, telles que la cuisine, la salle à manger ou la réception.Chaque protagoniste aura ses propres forces et faiblesses, ce qui fait qu'il sera plus ou moins efficace dans certains postes de travail. Malheureusement, le travail au sein de l'équipe de l'auberge deviendra rapidement monotone. En effet, dans presque tous les cas, il suffira de cliquer sur le client qui attend pour le mettre à table, le cuisinier préparera la commande demandée et le serveur le servira à table. L'astuce dans tout cela consiste à attribuer les bons rôles en fonction des compétences et un peu à choisir l'ordre dans lequel servir les clients, surtout dans les phases avancées où leur nombre augmentera considérablement. Cette partie est amusante mais devient rapidement un automatisme. Dans la partie ville, en revanche, comme nous l'enseignent presque tous les auteurs du genre, nous pourrons converser avec les citoyens, collecter des informations et des matériaux, et assister à des événements. Au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu, nous pourrons explorer différentes régions du monde de Sword and Fairy à la recherche de nouvelles recettes et d'ingrédients rares. En parlant d'ingrédients, dans Sword and Fairy Inn 2, nous devrons également nous occuper de notre potager et cultiver des ingrédients qui seront ensuite utilisés dans la cuisine de l'auberge.Techniquement, rien de particulier n'est demandé à Sword and Fairy Inn 2, et les graphismes cartoony et colorés s'adaptent bien à la console Nintendo Switch et à sa portabilité. Le son propose des doublages en langue maternelle amusants et de qualité, tandis que toute localisation dans notre langue fait défaut, avec des textes à l'écran en anglais. Le gameplay est le vrai point d'interrogation, car les choses à faire sont là, mais elles manquent de profondeur, un facteur qui rend difficile d'être objectif sur ce titre, car il est l'un de ces cas où son succès dépend uniquement du stimulus que le joueur a en y jouant.Sword and Fairy Inn 2 est l'un de ces jeux qui, bien qu'il n'offre pas grand-chose, peut en séduire plus d'un. Il s'agit d'un titre de gestion léger et amusant, mais qui a tendance à devenir trop automatique et répétitif, même s'il tente d'offrir de nombreuses mécaniques différentes. Pour les fans de l'univers de Sword and Fairy, la présence d'un excellent casting issu de cet univers sera certainement une plus grande motivation pour essayer ce titre. Tout compte fait, Sword and Fairy Inn 2 réussit à divertir, mais il reste à savoir dans quelle mesure, et cela dépendra entièrement du joueur.