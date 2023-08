Développé et édité par NipoBox en synergie avec Eastasiasoft, The Red Exile - Survival Horror est un jeu de survival horror avec des éléments de roguelike extrêmement contenu et mettant en scène un cruel poursuivant assoiffé de sang. The Red Exile - Survival Horror n'a aucun soupçon d'intrigue, rien, pas même un prologue, une vidéo d'introduction, quelques phrases de présentation. Rien du tout. Il n'y a pas de préambule ou de lore d'aucune sorte. Aucun objet à collectionner, aucune ligne de texte. Il n'y a qu'un seul défi : trouver cinq bougies et les placer sur un pentacle particulier créé sur le sol sans se faire attraper par un "chasseur" impitoyable (et définitivement laid). Une fois que l'on a établi que le jeu n'a aucun semblant d'intrigue, il est conseillé de commencer à courir immédiatement avant de se faire attraper par le monstre de service ! Vous l'aurez compris, The Red Exile - Survival Horror s'inscrit dans la lignée des survival horror à la première personne où l'on est constamment traqué par une sorte de monstre. Ici aussi, nous sommes seuls, désarmés, sans possibilité d'affronter le monstre qui a décidé de nous tuer. Le décor dans lequel se déroule le titre crée un certain effet et fonctionne même assez bien lors des premiers passages : un labyrinthe de pièces carrées assaillies par un néon rouge. Le titre entier est en fait composé d'une série de salles, toutes identiques, avec des éléments environnementaux recyclés à l'infini et dont le parcours labyrinthique est construit de manière aléatoire. Cela signifie que chaque partie est différente de la suivante en termes d'ordre des salles et de leur composition respective. Le but du titre, comme annoncé, est de collecter cinq bougies et de les placer aux endroits appropriés indiqués par le titre sans se faire attraper et tuer par l'ennemi. Chercher les bougies n'est pas toujours un jeu d'enfant, le titre les plaçant aléatoirement à chaque fois et nous avons eu des jeux avec des bougies vraiment éparpillées partout et d'autres avec les objets beaucoup trop proches les uns des autres (et donc très faciles à collecter et à utiliser). L'équilibre du jeu lui-même est donc assez aléatoire, mais au bout du compte, le titre offre toujours un bon niveau de défi.En effet, comme nous l'avons dit, il est impossible de se sauver du monstre. S'il nous voit, en effet, il se mettra à nous poursuivre jusqu'à ce qu'il nous tue. Pour nous sauver ou le ralentir, nous pouvons fermer les portes derrière nous (avec des animations assez douteuses) ou nous cacher dans des casiers fortuits et improbables (d'ailleurs, si le monstre nous voit et que nous nous cachons dans le casier, nous serons potentiellement immortels puisqu'il ne pourra jamais nous y attraper). Mais malheureusement, nous sommes restés coincés dans le casier avec le monstre à l'extérieur qui ne voulait pas partir. En plus des casiers, nous pouvons également trouver des seringues dans les pièces qui, si elles sont utilisées, nous donneront un boost temporaire de mouvement pendant quelques secondes (aussi parce que la course du protagoniste n'est pas du tout confortable). En plus des bougies et des seringues, vous trouverez également des pieds de biche. Cet engin est utile pour ouvrir les portes grillagées, qui sont souvent des raccourcis utiles ou des abris pour des objets ou des bougies. N'oubliez cependant pas que vous ne pouvez transporter que trois objets sur vous, alors réfléchissez bien. Enfin, le jeu dispose également d'un système de bonus qui peuvent être débloqués (et équipés librement jusqu'à trois) en obtenant des points de compétence. Vous obtenez un point à chaque game over (à condition de ne pas mourir immédiatement, sinon vous n'obtenez aucune récompense). Vous pouvez utiliser ces points pour débloquer des bonus dont la description et l'effet vous seront cachés. Il s'agit donc d'un achat à l'aveugle. Ces bonus ont cependant pour but de faciliter l'expérience de jeu en diminuant la vitesse du monstre, ou le nombre de portes barrées, etc. C'est ce que propose The Red Exile - Survival Horror. Inutile de dire que le contenu du titre est très pauvre et que l'effet de peur est presque au plus bas. Le titre ne crée pas l'angoisse nécessaire, le travail sur les monstres est médiocre et après quelques parties, on s'ennuie déjà car on ne fait que marcher, ramasser des objets et espérer s'en sortir.D'un point de vue graphique, le titre fait un premier effet agréable mais s'essouffle rapidement. Rapidement, le recyclage graphique des éléments apparaît avec force et dans un titre au contenu déjà très maigre, il est difficile de fermer les yeux. Il faut cependant souligner que The Red Exile - Survival Horror bénéficie d'un prix de vente très compétitif et peu élevé. Pour en revenir aux graphismes, il faut dire que même le monstre ne brille pas par son originalité et ne crée que très peu, voire pas du tout, d'effet de peur. Le son n'est pas mauvais, se concentrant principalement sur les bruits de pas et les bruits divers, mais il est à des années-lumière de titres, même indépendants, tels que Trenches. Enfin, il convient de noter que The Red Exile - Survival Horror comprend des sous-titres en français même si la quantité de texte à l'écran est pratiquement nulle.The Red Exile - Survival Horror est précisément un survival horror avec des éléments de roguelike qui manque d'histoire et se concentre sur un seul défi : collecter cinq bougies et survivre au monstre. Malheureusement, sur le plan du contenu, le jeu est pauvre et ne parvient même pas à créer de l'anxiété ou de la peur. De plus, graphiquement, il souffre d'un recyclage excessif qui, à la longue, fatigue tout comme le jeu lui-même, répétitif et anonyme. C'est dommage car certaines idées, comme les bonus à débloquer et à équiper librement, ne sont pas mauvaises.