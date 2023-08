Tad the Lost Explorer : Craziest and Madness Edition

Développé par Gammara Nest et édité par Selecta Play, Tad the Lost Explorer arrive sur Nintendo Switch en se glissant dans le genre du platformer 2D et en dépoussiérant son humour. Tad the Lost Explorer, françisé sous le nom de Tad l'explorateur et né sous le nom de Tadeo Jones, est connu en France principalement grâce à ses différents films d'animation. Mais il existe aussi une bande dessinée (et le jeu en question qui la rappelle astucieusement) et maintenant un jeu vidéo. Ou plutôt, le jeu vidéo officiel existait déjà, mais il s'agit de la version Nintendo Switch intitulée " Craziest and Madness Edition ". La plupart pourraient le confondre avec un énième tie-in mais l'œuvre publiée par Selecta Play n'est pas tout à fait identifiable à cette étiquette. Tout compte fait, le titre s'offre plutôt comme un spin-off des intrigues racontées sur grand écran dont il récupère, entre autres, les personnages et surtout les lieux. Cela signifie que Tad l'explorateur perdu commence déjà par tenir pour acquis que nous connaissons Tad et l'ensemble de ses coéquipiers (du chien Jeff à sa petite amie Sarta, en passant par l'excentrique Momie qui fait également office de narrateur). Soyons honnêtes, même si vous ne savez pas qui est Tad, vous n'aurez aucun mal à vous plonger dans le récit. Car la trame narrative de Tad l'explorateur perdu n'a rien de complexe et d'extrêmement articulé, loin s'en faut. Les événements, linéaires, suivent un fil conducteur assez prévisible où l'on cherche plus à faire rire qu'à passionner.Ce n'est pas pour rien que Tad lui-même, en reconnaissant qu'il s'agit d'une expérience vidéoludique consistant en un platformer 2D, ne cache pas qu'il s'agit d'une confirmation qu'il s'est retrouvé dans un endroit (un temple, en l'occurrence) qui est décidément vieux. Le jeu ne manque pas de blagues similaires qui, sans être très originales, cassent le rythme et parviennent même à déplacer agréablement certaines d'entre elles. Sans parler des interventions à l'écran du mignon oiseau rouge qui, par le biais de signes, agit à la fois comme une aide, comme un tutoriel et comme un acolyte involontaire des blagues - communiquant tantôt avec le personnage en service, tantôt directement avec le joueur. Bref, si la narration en elle-même ne brille pas par son originalité, sa construction et l'ironie sous-jacente, compte tenu également du public visé (qui tend à être faible), fonctionne raisonnablement bien et fait son office pendant presque toute la durée du titre (qui, à moins que vous ne vouliez être un complétiste de la collection, ne dépassera pas six heures). Un autre point positif de Tad the Lost Explorer est la variété des lieux, peu nombreux mais assez différents les uns des autres, alors que, malheureusement, les niveaux d'une même zone ont tendance à être rapidement monotones et répétitifs, à l'exception de quelques changements soudains d'activités et de personnages que nous approfondirons prochainement.Comme prévu, Tad the Lost Explorer est un jeu de plateforme 2D résolument standard qui, dans l'ensemble, n'innove absolument pas. Tad saute, ramasse des pinceaux lumineux éparpillés un peu partout (qui ne servent à rien d'autre qu'à collecter des objets futiles et sans intérêt), découvre des secrets cachés (un autre objet à collecter qui remplit une mini-encyclopédie assez amusante à compléter), esquive ou anéantit des ennemis, surmonte des obstacles, résout des énigmes environnementales futiles et atteint enfin la "ligne d'arrivée" finale. Si l'on veut tout analyser en détail, Tad the Lost Explorer n'offre pas de barre d'énergie. Cela signifie qu'un seul tir suffira à nous faire mourir et à nous faire redémarrer à partir de l'un des nombreux points de contrôle généreux. Tout compte fait, le titre ne présente pas un niveau de challenge très élevé et nous constatons que, malheureusement, les seules difficultés sont dues à quelques imprécisions techniques, à l'exception de rares passages qui sont vraiment plus difficiles. Tad peut prendre un canard en caoutchouc et le lancer sur ses ennemis. C'est sa seule arme et sa méthode extravagante pour tuer. Souvent, il sera obligatoire d'éliminer un ennemi pour pouvoir continuer. Dans d'autres cas, il suffira de bien sauter pour surmonter l'adversité. Une adversité, à vrai dire, assez familière. Rien dans Tad the Lost Explorer ne surprend par son innovation. Les ennemis eux-mêmes sont assez banals, des araignées qui rampent au plafond aux simples chauves-souris qui voltigent. Cela s'améliore un peu au fil des niveaux et des combats de boss, mais rien de vraiment marquant. Tad dispose lui aussi d'une torche qu'il peut allumer à certains endroits et utiliser pour allumer des torches, des cheminées, etc. Faites attention à l'eau, cependant, ou la flamme s'éteindra et vous devrez revenir en arrière et rallumer la torche.En parlant d'eau, Tad peut également nager avec une grande quantité de bulles d'air qui diminuent considérablement au fur et à mesure que vous vous immergez. Conscients que ce qui a été listé jusqu'à présent n'a rien de révolutionnaire, les développeurs ont jugé bon de varier l'expérience en incluant d'autres personnages. C'est ainsi que de temps à autre, de manière tout à fait obligatoire et donc établie par le jeu, vous vous retrouverez à endosser le rôle d'autres personnages avec de légères variations intéressantes, voire révolutionnaires. Trivialement, la fiancée de Tad est dotée d'un double saut qui facilite certains passages malgré un degré d'imprécision assez élevé (sans parler du manque de naturel de certains sauts, mais vu le ton de l'œuvre, ce n'est pas grave). En parlant d'imprécision, nous en arrivons au point sensible de Tad l'explorateur perdu : le saut. La prise en main du jeu n'est pas immédiate car on a toujours l'impression de patiner, comme si Tad faisait un pas de plus. Et un pas de plus, hors de contrôle, dans des endroits étroits, peut être fatal. Il peut donc y avoir des petites phases un peu frustrantes qui vous obligent à recalibrer le moment où vous devez sauter. Le conseil est de ne pas aller trop vite, afin de garder sous contrôle les mouvements et imprécisions des personnages. D'ailleurs, oui, Tad peut aussi courir et à certains moments, il sera pratiquement obligé de le faire. En plus de changer de personnage, en effet, le titre tente également de varier l'expérience de jeu elle-même en brisant l'inévitable et néanmoins présente monotonie, avec des moments légèrement différents comme la poursuite par la classique (et le jeu lui-même dit qu'elle est classique et galvaudée) balle géante (si chère à Crash Bandicoot et pas seulement).Sur le plan graphique, Tad the Lost Explorer surprend par son impact global coloré, particulièrement fidèle à l'univers original de la saga. Les références aux films sont efficaces et bien reproduites. Les graphismes eux-mêmes, une 3D cartoonesque, sont bien réalisés avec de jolis détails. Dommage pour un recyclage un peu trop évident qui rend certains niveaux anonymes. Les effets de lumière sont positifs et certains mouvements de caméra, presque essentiellement fixes, donnent un rendu presque cinématographique qui surprend. Le son n'est pas mauvais. Le doublage est bon (dommage qu'il n'y ait pas de doublage en français) et les effets se défendent bien. Rien d'extraordinaire, mais ils remplissent suffisamment leur fonction. A noter la présence de sous-titres en français (sans trop d'erreurs non plus) et le fait que le titre se présente bien et solidement dans les deux modes de l'hybride Nintendo.Tad the Lost Explorer est un bon jeu de plateforme en 2D qui évoque les événements et les personnages de la saga cinématographique de Tad. Les fans y trouveront quelques rappels agréables, tandis que ceux qui n'y sont pas habitués ne se sentiront pas particulièrement dépaysés (surtout si l'on respecte le public cible majoritairement jeune). L'humour général du titre est plaisant, tout comme la possibilité de commander différents personnages. Malheureusement, le titre comporte quelques imprécisions dans les sauts et demande un peu de patience. Enfin, il faut souligner que malgré une expérience somme toute agréable, le jeu n'innove pas et risque de devenir un peu anonyme pour ceux qui ne sont pas familiers de la saga.