Fall of Porcupine est un titre qui part d'un postulat intéressant : raconter une histoire profonde, qui pousse le joueur à réfléchir à une véritable critique sociale. Le titre se concentre presque entièrement sur l'histoire et la narration, négligeant presque le gameplay qui est donc réduit à l'os, afin de laisser le plus de place possible aux dialogues. Mais allons droit au but et commençons notre critique : Fall of Porcupine suit l'histoire de Finley, un médecin qui vient de rejoindre un hôpital, juste après avoir obtenu son diplôme. En fait, il essaie de démarrer sa carrière, d'aider les patients dans le besoin et de se construire une vie privée satisfaisante. Cependant, ces prémisses simples, qui peuvent d'une certaine manière être considérées comme celles d'une histoire quotidienne, sont ébranlées par la dure réalité. Le travail à l'hôpital est très différent de ce que Finely avait imaginé, à cause de personnes qui ne sont pas toujours raisonnables, intégrées dans un secteur aux limites organisationnelles évidentes. Et puis, il y a une intrigue un peu mystérieuse, qui concerne certains événements peu clairs qui se sont déroulés dans l'hôpital dès les premiers jours. En effet, l'histoire commence par un rêve surréaliste suite à un mystérieux incident impliquant le protagoniste, sur lequel nous en apprendrons plus au fur et à mesure que l'aventure se poursuit.Tout cela est cependant raconté de manière peu convaincante. Si les atmosphères de Fall of Porcupine sont tout à fait remarquables, l'entrelacement des faits s'avère au contraire presque vide la plupart du temps, et concentre ensuite les parties les plus intéressantes dans le final, qui semble toutefois précipité. De même, les relations avec les personnages ne sont pas toujours intéressantes et, dans certains cas, on assiste à un développement trop plat de leur personnalité. Tout cela, dans un titre purement narratif, n'est pas un mince défaut et, par conséquent, l'histoire globale du titre s'en trouve affaiblie. L'atmosphère de la ville, définie dès le départ par les couleurs et les dialogues, ne parvient pas à garder le joueur collé à l'écran jusqu'à la fin, et c'est bien dommage. Soyons clairs, Fall of Porcupine n'est pas narrativement " raté ", mais il n'excelle pas non plus.Le gameplay de Fall of Porcupine n'est pas trop difficile et, au contraire, s'inscrit dans une structure de jeu résolument simple. Le jeu peut être défini comme un jeu de plateforme à défilement latéral en 2D, où la composante narrative et les dialogues prennent toutefois le dessus. La partie purement "plateforme" est en fait réduite à l'os et il y a très peu de cas où le saut devient essentiel. Par conséquent, l'exploration des scénarios devient centrale, où les différents personnages sont dispersés, avec lesquels vous pouvez interagir par le biais de dialogues à lire dans de véritables ballons qui apparaissent à l'écran. On passe donc beaucoup de temps à marcher et à lire, avec l'ajout de quelques mini-jeux qui permettent des interactions spécifiques. En d'autres termes, dans Fall of Porcupine, vous marchez, vous interagissez avec des personnages, puis vous effectuez certaines tâches spécifiques (comme rendre visite à un patient et lui administrer des médicaments), qui sont en fait d'autres interactions avec des personnages ou des objets. Dans certains cas, ces tâches peuvent être accomplies par des mini-jeux pas trop difficiles, dont le seul but est d'ajouter de la variété à la formule. En gros, tout le gameplay du titre est là. Bien sûr, il est possible d'explorer des chemins de traverse dans certains cas, tout comme il est possible de parler à un nombre plus ou moins important de personnages, mais en général, la boucle du titre reste invariable, avec une composante narrative marquée qui prend le dessus. En soi, ce n'est pas un défaut, mais un choix.Cette structure fait de Fall of Porcupine une sorte de visual novel atypique, qui s'écarte cependant grandement de la boucle typique du genre. Le problème de Fall of Porcupine est la présence excessive de dialogues peu intéressants qui, pendant une bonne partie du jeu, ne semblent pas faire avancer l'histoire. Bien que le résultat final soit agréable, le rythme lent de la narration et le manque de variété font que le produit final est loin d'être excellent. L'aspect technique de Fall of Porcupine est peut-être la partie la plus réussie du titre. En effet, le jeu dispose d'un compartiment graphique splendide, alliant des environnements détaillés à des sprites toujours beaux à regarder et assez bien animés. Ceci est rendu possible grâce à un compartiment esthétique presque féerique, qui combine des couleurs vives, des animaux anthropomorphes et des décors qui parviennent parfois à être époustouflants. Enfin, la bande-son est excellente, avec des musiques parfaites pour donner vie aux scénarios et aux scènes individuelles.Fall of Porcupine est certainement un titre intéressant et captivant, en particulier grâce à son atmosphère colorée et, à certains égards, féerique, mais il est partiellement noyé par une histoire qui ne parvient pas à s'avérer intéressante jusqu'à la fin. En effet, elle commence beaucoup trop lentement, puis concentre trop de développements dans la dernière partie. De même, les relations avec les personnages sont insatisfaisantes et peu réalistes. Cependant, le jeu s'avère agréable, surtout pour les amateurs du genre.