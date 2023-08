Pixel Ripped 1978 est le nouveau volet d'une saga développée par le studio brésilien ARVORE, qui s'attaque directement à la nostalgie des joueurs, pour peu qu'ils aient vécu une époque aussi révolue. Dans ce titre, nous contrôlons en fait deux personnages : d'une part, Dot, une héroïne de jeu vidéo qui, dans les éditions précédentes de la saga, a combattu le méchant Cyblin Lord, qui est maintenant de retour ; d'autre part, nous incarnons une développeuse de jeux vidéo Atari, la créatrice de Dot, qui doit peaufiner et améliorer son travail en travaillant au bureau. Et comment tout cela s'imbrique-t-il ? Tout simplement. Cyblin Lord est de retour et il veut s'emparer du monde virtuel. Pour ce faire, il a un plan : jouer dans les jeux vidéo classiques dans lesquels Dot est apparu, et donc le moyen de l'éviter est de voyager dans le temps et de le battre à cette époque. Pixel Ripped 1978 nous emmène dans différentes années des années 1970, dans lesquelles nous vivons différentes expériences pour vaincre le méchant. C'est là que la développeuse des jeux et le contact avec le monde réel entrent en jeu. Assise à la table des bureaux d'Atari, où sont créés les jeux vidéo, la créatrice doit terminer le jeu qu'elle est en train de développer, en éliminant les bogues et en ajoutant des fonctionnalités. Pendant une partie du jeu, vous jouerez à un jeu de plateforme classique en 2D "dans le monde réel". Mais c'est là que le bât blesse. À certaines occasions, la conceptrice ne pourra pas progresser dans l'aventure en 2D et il nous faudra "entrer" dans le jeu vidéo classique. Oui, vous deviendrez Dot elle-même et entrerez dans un monde en 3D, avec un graphisme de type voxel qui émule les pixels, des personnages et des ennemis carrés, et des mécaniques basiques mais amusantes. Pixel Ripped 1978 est très dynamique et vous passerez constamment de ce jeu classique en 2D avec des contrôles simples et très basiques, à un autre jeu en 3D en pure réalité virtuelle dans lequel vous serez le personnage principal. C'est formidable de pouvoir entrer dans un jeu vidéo, car il émule très bien tout ce que nous imaginions lorsque les jeux n'étaient qu'un amas de pixels.En résumé, l'histoire progresse au fur et à mesure que la créatrice termine le jeu, en ajoutant des capacités et des caractéristiques à Dot. Il faut admettre que l'approche d'ARVORE concernant la vie de bureau reflète également la pression que subissent les développeurs ou les distractions constantes qui peuvent survenir dans un environnement de travail. Par exemple, en jouant à des jeux en 2D sur la console de notre bureau, nous pouvons être dérangés par les manigances de nos collègues, mais ce qui est encore plus ennuyeux, c'est le téléphone sur notre bureau, qui sonne à toute volée. Pire encore, ne pas s'occuper des travailleurs ou ne pas répondre au téléphone peut avoir des conséquences, il vaut donc mieux être capable de faire plusieurs choses à la fois. En plus de créer cet environnement complexe, les jeux en 2D "brisent" le quatrième mur, ce qui est très divertissant. Par exemple, si nous devons corriger des bogues dans l'un des titres que nous développons chez Atari, nous devons forcer les bogues à "sortir" du jeu par l'intermédiaire du moniteur sur notre bureau. Lorsqu'ils sont dans le monde réel, nous pouvons les tuer en les giflant. Ce sont des détails très intéressants. En ce qui concerne la manipulation de Dot dans les jeux en 2D, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit complexe, car les commandes sont très simples. Ce qui est amusant, c'est que tout n'est pas débloqué dès le début et que, petit à petit, nous obtiendrons de nouvelles actions. Au début, nous ne pourrons même pas sauter parce que la manette que nous utilisons est cassée, mais plus tard, nous pourrons faire cela et d'autres choses, comme tirer ou changer la gravité.Lorsque nous passons au monde 3D, le gameplay est différent, mais aussi assez basique. À ce stade, nous contrôlons Dot à la première personne et le jeu devient un FPS. Les mécanismes du jeu sont très simples et consistent à tirer avec le bras droit sur différents ennemis. Tant que vous vous déplacez et que vous avez une certaine précision, vous surmonterez facilement les affrontements. De plus, dans le bras gauche nous avons un outil qui permet de réparer certaines erreurs du jeu en lançant des pixels que nous trouvons en tuant des ennemis ou en détruisant certains objets. Cela nous permet de construire des ponts, des portes ou d'autres éléments pour pouvoir avancer dans des zones qui, au début, sont bloquées. À cette fin, nous surveillons également notre santé et d'autres données de niveau. Parfois, pour avancer dans le jeu en 2D dans le monde réel, nous devons entrer dans le jeu et résoudre les blocages dans l'environnement en 3D à la première personne. La combinaison des deux expériences et certains des défis que nous devons relever nous permettent de considérer Pixel Ripped 1978 comme un jeu de réflexion, même si c'est de manière légère et pas du tout complexe. En réalité, la combinaison des genres et des situations fonctionne incroyablement bien, et il est très amusant de passer constamment de la 2D à la 3D, et de vivre la vie du créateur ou de l'héroïne dans le monde virtuel. C'est un jeu vidéo dynamique et frais et, bien que les mécanismes soient simples (et très accessibles, soit dit en passant, ce qui est une bonne chose), il ne devient pas lassant ou répétitif. Il dure environ 5-6 heures ce qui est très agréable.Sur PlayStation VR2, le jeu est superbe. Les graphismes sont colorés et détaillés, et les parties du monde réel nous ont beaucoup surpris. En général, tous les scénarios sont bien conçus et agréables à regarder. En ce qui concerne les mécanismes propres au PS VR2, le plus remarquable est qu'il utilise les vibrations du casque. Au niveau du son, la musique est fantastique et met très bien dans l'ambiance de toutes les situations. Le doublage des personnages est également excellent et les voix ont beaucoup de personnalité, bien que les amis et les ennemis à l'intérieur du jeu, dans l'environnement 3D, n'aient pas de voix. À l'époque, les jeux n'étaient pas dotés de ces fonctionnalités, et il est donc tout à fait logique qu'ils communiquent par le biais de boîtes de texte. Cependant, il y avait un gros inconvénient pour nous : Pixel Ripped 1978 était entièrement en anglais, y compris les textes, au moment de sa sortie. Fort heureusement, un mois plus tard, Atari a déployé une mise à jour proposant une version française complète. En ce qui concerne les options de confort, il faut garder à l'esprit que le jeu est fait pour être joué en position assise. Oui, même dans les phases en 3D où vous tirez à la première personne. Il est tout à fait logique de s'asseoir lorsque vous êtes dans les bureaux d'Atari, mais dans la partie FPS du jeu, je préfère me tenir debout et concentrer mes yeux, car cela me permet d'éviter le moindre début de mal des transports. Vous pouvez marcher ou vous téléporter, et vous avez la possibilité de tourner par degrés, mais pas en douceur.Pixel Ripped 1978 est un jeu vidéo dynamique et très amusant, dans lequel vous vous amusez constamment dans des situations différentes. Bien que son gameplay soit simple en termes de mécanique, il fonctionne très bien dans son ensemble. Au-delà de la nostalgie, c'est un jeu que tout le monde peut apprécier et je vous le recommande.