Remnant II

Gunfire Games redonne vie à l'univers impitoyable de Remnant : From the Ashes et, bien que ne modifiant pas particulièrement la formule, parvient à offrir aux fans du premier chapitre ce qui est pour ainsi dire une suite de rêve. Ne nous emballons pas, Remnant 2 ne change rien, il se veut un shooter agressif et ça s'arrête là ; le jeu reprend pratiquement tout du premier chapitre, revoit et peaufine certaines de ses mécaniques, agrandit les cartes en multipliant de manière exponentielle les secrets qui s'y cachent et donne au joueur une belle tape dans le dos en lui souhaitant bonne chance. Est-ce un problème ? Absolument pas. Vingt ans ont passé et malgré les efforts de l'indomptable voyageur protagoniste de Remnant : From the Ashes, et l'affrontement avec le premier Rêveur, le fléau interdimensionnel des Racines semble ne jamais s'être éteint. Dans le rôle d'un nouveau voyageur, nous retrouverons l'infâme Ward 13, le camp vedette du premier chapitre construit sur les vestiges du mystérieux laboratoire scientifique d'où tout est parti. Nous y retrouverons de vieilles connaissances, dont Andrew Ford, le Fondateur, dont l'obsession sans limite pour les Pierres du Monde et les Root nous entraînera invariablement dans une nouvelle aventure au-delà des frontières de l'espace et du temps, dans un univers de terreur.Une fois que nous aurons franchi les premières étapes de notre campagne, qui s'avèreront très difficiles dès le départ si vous êtes un vierge de la saga, nous pourrons retourner au Ward 13, un lieu qui servira une fois de plus de point de départ à nos aventures. Ici, en effet, en interagissant avec la Pierre du Monde déjà apparue dans le premier épisode, il sera possible de continuer la campagne, de la recommencer avec un niveau de difficulté différent ou de faire exactement la même chose mais avec le mode aventure, un cadre de jeu qui vous permettra d'affronter les donjons de votre choix un nombre incalculable de fois, net de l'histoire. Dans ce contexte, le titre montre toute sa force brutale, offrant au joueur une longévité qui détrône les plus majestueux jeux vidéo en circulation. Le caractère procédural des cartes et le caractère aléatoire des récompenses, ainsi que le caractère hautement cryptique des conditions d'obtention de certains objets, se mêlent harmonieusement pour produire une expérience de jeu d'une rare qualité, encore renforcée par la nature principalement coopérative du titre de Gunfire Games.La suite de Remnant : From the Ashes confirme la saga comme un monument du PvE en coop, il n'y a vraiment pas grand-chose à en dire. Une qualité presque unique à souligner et à louer puisqu'il s'agit de l'un des rares titres du marché à être merveilleux à cueillir en solo et surtout en compagnie, offrant souvent des matchs totalement différents et donnant aux joueurs la possibilité de récupérer des objets, armes et bonus rares grâce à l'aide d'autres joueurs " gratifiés " par la nature procédurale du jeu. Remnant 2 permet aux joueurs de jouer avec des amis ou des utilisateurs aléatoires, de rejoindre les parties des autres mais aussi d'accueillir des compagnons de route dans leur propre run, aussi bien en mode campagne qu'en mode aventure, ce qui rend le voyage toujours passionnant. Si le titre propose déjà plusieurs niveaux de difficulté (survivant, vétéran, cauchemar et apocalypse), affronter les hordes de monstres en multijoueur ajoutera une couche de complexité supplémentaire, en augmentant les statistiques de vie, d'attaque et de défense des ennemis pour contrebalancer la présence de trois joueurs sur le terrain. Il n'y a pas d'échappatoire : d'une manière ou d'une autre, les Racines essaieront jusqu'au bout de vous tuer, et seule une bonne dose d'expérience, de détermination et d'autonomie pourra vous sauver d'une mort certaine.Bien que Remnant 2 reprenne en grande partie le système de progression du premier épisode, il est intéressant de noter que les gars de Gunfire Games ont légèrement modifié la recette, améliorant quelque peu les mécanismes de jeu de rôle de la saga. La plus grande différence, à l'heure où j'écris ces lignes, réside dans le nombre nettement plus réduit de traits et de points de caractéristiques sur lesquels s'appuyer. Les traits, pour ceux qui abordent cette suite directement (au passage, retrouvez nos 10 conseils pour bien débuter ici), sont essentiellement des cartes de compétences qui permettent d'augmenter certaines statistiques du personnage, tandis que les points de traits sont des jetons qui permettent d'améliorer les traits. Le plafond de points pouvant être dépensés est résolument réduit - 60 contre les 1 000 de Remnant : From The Ashes - ce qui rend le développement du personnage plus intrigant, obligeant ainsi le joueur à réfléchir attentivement aux compétences à améliorer afin de construire le personnage le plus adapté à son style de jeu. Certains verront dans ce mécanisme une limitation majeure, et c'est en partie le cas, mais d'un autre côté il ajoute une nuance de complexité à un titre qui, somme toute, n'est pas si complexe, ne serait-ce qu'en termes de structure et d'économie.La grande nouveauté concernant le développement des personnages réside dans le choix de la classe de départ : l'Archétype. Or, dès le premier épisode, il était possible de choisir la classe du personnage, alors où est la différence ? Dans ses buffs. Le choix d'un Archétype spécifique dans Remnant 2 ne vous accordera pas seulement un certain équipement initial, mais aussi et surtout des capacités très spécifiques autrement impossibles à obtenir si ce n'est à un stade très avancé du jeu, et seulement dans des conditions particulières. En poursuivant la campagne, on découvrira en effet avec jubilation qu'il sera également possible d'attribuer un second Archétype au voyageur, et à ce moment-là, bien que le déblocage d'une telle possibilité soit tout sauf bon marché en termes de ressources, un autre monde s'ouvrira véritablement. Une mécanique supplémentaire donc, capable de rendre le système de construction du protagoniste plus structuré et spécifique, contrebalancée toutefois, contrairement à ce que l'on avait vu dans le premier jeu, par l'absence totale de bonus spéciaux dérivant des sets d'armure. Mais malgré ce manque, le jeu ne vous laissera jamais en rade et, grâce à une liste d'équipements utilisables décidément très complète, augmenter les statistiques du personnage restera un jeu d'enfant.Remnant 2 est un jeu d'action pure, féroce et direct, décrit par beaucoup comme un Dark Souls avec des armes à feu, et en fin de compte on ne peut pas les blâmer, parce que c'est essentiellement ce que le jeu est. Ce qui enrichit le système de combat, à la fois simple et raffiné mais aussi banal, ce sont les possibilités et les combinaisons infinies avec lesquelles on peut jouer au niveau de l'équipement : armes, armures, amulettes, anneaux, modificateurs, reliques, une flopée d'objets et de babioles avec lesquels on peut construire toutes sortes de builds. Comme dans le premier chapitre, le jeu propose pas moins de trois emplacements pour les armes : tir primaire, tir secondaire et armes de mêlée. Des instruments de mort (pistolets, petits pistolets, mitrailleuses, masses, couteaux... tout) qui peuvent à leur tour être améliorés jusqu'à 20 fois (dont 10 spéciales) à l'aide de ressources plus ou moins rares selon le niveau d'évolution de l'objet et encore améliorés à l'aide de mods, des capacités spéciales qui s'achètent en dépensant des ressources uniques mais qui permettent d'élargir nettement nos possibilités offensives et défensives au combat.Comme prévu, les innombrables armures de Remnant 2 ne confèrent pour l'instant aucune amélioration particulière au protagoniste. Bien entendu, comme dans tout RPG qui se respecte, chaque pièce (casque, torse, jambes, gants et chaussures) est en mesure d'améliorer certaines statistiques, telles que la défense physique, la défense élémentaire ou la consommation d'endurance. Le choix de la bonne combinaison vestimentaire sera donc tout aussi fonctionnel pour le développement du personnage. Comme dans beaucoup d'autres titres similaires, il est également possible dans Remnant 2 d'équiper divers objets capables de donner des coups de pouce particuliers aux statistiques ou aux capacités : une amulette et quatre anneaux pour être précis. La particularité de ce système, cependant, ne réside pas tant dans la présence de cette possibilité, mais dans la liste illimitée d'objets équipables que l'on trouve dans le jeu ; certains simplement achetables, d'autres, les plus rares et les plus puissants, véritablement cachés dans les profondeurs les plus impénétrables des cartes.Les vétérans du titre de Gunfire Games connaissent sans doute très bien le Cœur de Dragon, une relique spéciale fournie au voyageur qui peut restaurer la santé du joueur en cas de besoin. Les développeurs ne se sont cependant pas contentés d'inclure cet objet particulier dans Remnant 2, mais ont doublé, plutôt que doublé, multiplié ses possibilités. Tout d'abord, comme si ce qui vient d'être décrit n'était pas suffisant, dans ce nouveau chapitre, il sera possible d'améliorer la relique elle-même avec des modificateurs ; en utilisant jusqu'à trois tablettes magiques inédites, nous pourrons accorder au personnage des augmentations statistiques supplémentaires. Mais le meilleur reste à venir, car dans Remnant 2, il sera également possible d'équiper différents types de reliques. Le cœur de dragon pourra alors laisser place à de nouveaux objets puissants qui pourront radicalement changer le style de jeu, comme le cœur runique, un objet qui peut être utilisé pour recharger rapidement la puissance des mods au lieu de la santé.Gunfire Games reprend les cartes et le système procédural du premier chapitre, les réfracte et en tire une pâte encore plus massive, levée au bon degré et assaisonnée de manière équilibrée, ce qui donne une expérience de jeu résolument revigorée bien qu'entièrement similaire à ce que nous avons déjà vu en 2019. L'univers et le système de voyage sont toujours les mêmes, mais les cartes sont plus grandes, plus inspirées et plus complexes. Chaque zone se présente au joueur comme un labyrinthe peuplé de démons impitoyables et meurtriers et caractérisé par une atmosphère absolument terrifiante mise en scène grâce à un travail louable d'éclairage et de design sonore, complété par une bande-son sombre bien orchestrée et éditée. L'intelligence artificielle des ennemis n'est certes pas des plus remarquables, mais le haut niveau de méchanceté qui caractérise les nombreux adversaires sur le terrain et la fureur avec laquelle ils essaieront de nous " plumer " compensent largement cette éventuelle lacune. Malgré le fait que le jeu présente une histoire et un lore (déductible en grande partie à la manière de Dark Souls de l'analyse des riches descriptions des objets) tout à fait fascinants et captivants, il se limite cependant, comme dans le premier chapitre, à les laisser excessivement en arrière-plan, se concentrant tout entier sur l'expérience de jeu. C'est très bien, mais soyons clairs et ne laissons pas de place au malentendu.Remnant 2 met l'accent sur l'expérience de jeu : elle est amusante, féroce, durable et satisfaisante, mais elle semble à nouveau traiter l'histoire comme un simple plat d'accompagnement sans lui consacrer le niveau d'attention adéquat, que ce soit trop ou pas assez. Autant la supprimer complètement et faire comme From Software, qui relègue chaque indice narratif à la libre interprétation des détails disséminés dans le monde. Vous ne trouvez pas ? A ce stade, les développeurs tombent encore une fois, et si d'un point de vue gameplay ils ont réussi à très bien travailler en apportant des améliorations intéressantes, d'un point de vue narratif ils ne semblent pas avoir appris grand-chose des trébuchements précédents. Heureusement, si l'on fait abstraction de quelques bugs et de chutes de framerate mineures, le jeu est également très beau dans son aspect technique.Commençons par parler de la direction artistique de Remnant 2 : les gars de Gunfire Games avaient déjà montré qu'ils savaient faire avec le premier chapitre de la saga, Remnant : Before the Ashes présentait en effet un univers de jeu original et très intéressant et sa suite suit le même chemin et le porte, en effet, au nième degré. Les cinq mondes que vous allez visiter sont complètement différents les uns des autres et, nets de préférences personnelles, ils semblaient tous inspirés, emblématiques et (dans certains cas) même inoubliables. Le design des ennemis (très varié et parfaitement intégré aux différents biomes), des personnages et des équipements est également excellent. Remnant 2 est propulsé par Unreal Engine 5 et rien que pour ça c'était un titre très attendu par de nombreux joueurs. Le jeu est magnifique, fluide, coloré et contrasté. Ne nous voilons pas la face, un titre comme celui-ci serait également superbe à 30 images par seconde en 1080p, car l'amour avec lequel il a été développé est " sentable " à des kilomètres à la ronde et suinte de chaque pixel. Les créateurs de Remnant aiment s'amuser avec les jeux vidéo et cela se ressent en jouant. L'excellent travail sur les éclairages nous permet également de passer outre certaines faiblesses de style, comme des textures de piètre qualité ou des modèles qui ne sont pas du tout à la hauteur de la nouvelle génération, mais est-ce vraiment important ? Du point de vue sonore, on retrouve une bande-son épique et raffinée qui se marie parfaitement avec une excellente ambiance et des effets sonores en général.A défaut de briller par son originalité, Gunfire Games réussit à mettre sur le marché un titre d'excellente facture à pratiquement tous les points de vue, tant sur le plan de l'expérience de jeu que sur le plan purement technique. La grande qualité du plaisir offert par le jeu est en effet telle que l'on peut aisément passer outre les quelques défauts soulignés au cours de cet article. En revanche, il faut aussi avouer qu'un peu plus d'inventivité n'aurait pas fait de mal ; même si Remnant 2 a indéniablement débarqué sur nos écrans dans une forme éblouissante, il est tout aussi impossible de ne pas admettre que le résultat final est trop identique à ce que nous avons déjà vu dans le premier chapitre, simplement plus grand et plus raffiné, même s'il n'est pas exempt de défauts.