Pour ceux qui ont commencé à apprécier les jeux vidéo, aujourd'hui ou il y a plusieurs décennies, il y a deux mouvements principaux depuis l'époque d'Atari : courir et sauter. Mr Run and Jump reprend l'essence des jeux de plateforme dans son nom, mais sans pécher en proposant un simple défi. Notre personnage a un chien, appelé Leap, qui finit par entrer dans un portail et se perd dans un monde couvert par les ténèbres. Nous devons alors traverser six zones différentes pour sauver notre ami à quatre pattes. Tout commence par une introduction faite dans le moule des vieux Atari 2600, où l'on ne peut que sauter par-dessus les obstacles. Une fois arrivé à la fin de la session, tout se transforme, avec une explosion de couleurs néon, et c'est alors que le jeu commence... et la vraie difficulté aussi. Pour franchir les 24 étapes, vous devez maîtriser l'art de glisser le long des murs, de vous transformer en boule pour passer dans les espaces étroits, et de plonger et sauter en l'air une fois que vous êtes déjà en mouvement. Chaque fois qu'un nouvel élément de mouvement est ajouté, un œil apparaît pour donner une brève explication sur la façon de l'exécuter. Oui, Mr. Run and Jump demande beaucoup de réflexes et chaque zone, identifiée par une couleur, présente un degré de difficulté élevé. Et bien sûr, il y a aussi des objets à collecter !Tout au long du chemin, nous devons garder un œil sur les petits éclairs bleus qui sont éparpillés un peu partout. En les attrapant tous, on obtient un orbe bleu. Enfin, chaque étape comporte trois portails, chacun doté d'un orbe jaune, protégés par une suite d'obstacles bien plus complexes que les autres déjà rencontrés. Tout dans ce jeu va droit au but, ce qui dans ce cas n'est pas une mauvaise chose. Mr Run and Jump a été conçu comme une sorte d'hommage en reprenant le style classique des jeux de plateforme des années 1970/1980 avec des éléments de jeu plus modernes (postérieurs aux années 1990) tels que le saut de mur, le double saut et la locomotion rapide en forme de balle. Toutefois, il convient de noter que la difficulté initiale n'est plus la plus faible. Donc, pour ceux qui pensent que les visuels en néon et la musique électronique sont les signes d'un jeu tranquille, ils se trompent complètement. Pour attiser le fait des collectionneurs de service, Atari lancera également le jeu pour l'Atari 2600. Ce sera la première cartouche que la console recevra depuis plus de 30 ans.Il semble qu'Atari ait décidé d'investir massivement dans le thème du néon pour tout, encourageant tous les studios qui reproduisent leurs IP, ou qui s'en inspirent, à adopter ce style. Et ça marche très bien ! Les couleurs vives et éclatantes ne sont pas seulement esthétiques. En plus de la base, c'est-à-dire que les ennemis et les pièges ont des couleurs surlignées, le personnage lui-même a des indications de couleur. Chaque fois que l'on saute une fois, on garde la même couleur, qui varie en fonction de l'étape, pour indiquer que l'on peut faire un autre saut dans la séquence. Ces indications rendent le rythme plus instinctif pour le joueur. Entraîner sa mémoire musculaire pour jouer à Mr Run and Jump est la meilleure alternative, car certaines étapes sont longues et un peu épuisantes. Il est facile de commencer à brouiller les commandes dans sa tête après avoir répété plusieurs fois la même section. La bande-son des niveaux a aussi ses points positifs, avec des thèmes qui cherchent plus à correspondre à un environnement amusant qu'à créer une atmosphère de frénésie et de précipitation. Le seul bémol est que la même zone répète la même musique, même dans des étapes différentes.Mr Run and Jump réussit à bien combiner l'ambiance des anciennes plateformes avec des éléments modernes, sans pour autant faire appel à la nostalgie. Même avec une difficulté élevée dès le début, c'est un excellent titre pour ceux qui veulent juste profiter d'un bon vieux défi.