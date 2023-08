Avant de vous parler de l'intrigue de Might & Magic : Clash of Heroes - Definitive Edition (ou plutôt, avant de vous donner quelques indices sur la narration et le scénario du titre), nous aimerions dire quelques mots sur l'histoire du titre et sur les différentes incarnations qu'il a connues au fil des années. Initialement développé comme une exclusivité Nintendo DS (nous étions en 2010), Might & Magic : Clash of Heroes se présentait comme le titre classique qui avait vu le potentiel que la console portable de Nintendo pouvait exprimer grâce à son matériel complètement différent de celui de la concurrence. Les gars de Capybara Games (aussi connu sous le nom de CAPY) avaient trouvé sur la console de Big N un terrain fertile pour mettre leurs idées en pratique, ce qui ne les a pas empêchés de devoir développer un portage (environ un an plus tard) pour Playstation 3 et Xbox 360 étant donné l'énorme diffusion des deux consoles. Le premier portage a donc porté sur les consoles de salon ce gameplay particulier qui avait captivé tant de joueurs mais qui n'avait honnêtement pas réussi à percer comme ses créateurs l'auraient souhaité. En effet, Might & Magic : Clash of Heroes HD a été présenté comme un titre à télécharger uniquement (unboxed), avec des graphismes revus en haute définition et des ajouts en termes de modes en ligne et multijoueurs. Le titre a connu un bon succès et le mélange particulier de jeu de stratégie et de puzzle a réussi à séduire une bonne partie du public. L'histoire de Might & Magic : Clash of Heroes mise à part, nous revenons à nos jours avec DotEmu, qui a décidé de rééditer le titre dans une "version définitive" : il s'agit de Might & Magic : Clash of Heroes - Definitive Edition, que vous pouvez télécharger dès à présent sur PC et consoles.Might & Magic : Clash of Heroes reprend donc un genre initié par Puzzle Quest , c'est à dire un mélange entre jeu de rôles et jeu de puzzle. Mais ici vous n'aurez pas à déplacer des gemmes lors des combats, mais directement des unités, dans la plus pure tradition des tactical RPG. Le concept demeure néanmoins très proche puisqu'il suffira de réaliser une colonne de trois unités de couleur identique pour attaquer votre adversaire. En outre, les développeurs ont intégré différentes tactiques permettant de renforcer ses éléments avec des murs de défense ou bien en lançant des supers combos. Cinq classes répondent présentes dans le jeu, les chevaliers, les magiciens, les nécromanciens, les démons, et les elfes, et chacune d'entre elles disposera de ses propres combattants. Le scénario vous entraîne sur le territoire d'Ashan, où les démons ont profité d'une éclipse lunaire pour envahir le monde. Les factions pacifiques décident de s'allier pour se débarrasser des intrus, et l'histoire demeure finalement assez enfantine. Il est vrai qu'il est rare de voir un épisode de Might & Magic seulement déconseillé aux moins de 7 ans. Il faut noter que Might & Magic : Clash of Heroes - Definitive Edition se déroule une quarantaine d'années avant les événements racontés dans Heroes of Might & Magic V et que le jeu est bien sur localisé en français.Techniquement parlant, le titre s'éloigne également des standards classiques de la série Might & Magic pour aborder un design plus japonais. Le graphisme se montre en tout cas très réussi, et le Remaster s'est fait sans aucun accroc. La jouabilité est pour le moins immédiate et a su être adapté à la manette. Vous devez, lors des phases de combat, déployer vos troupes comme dans un jeu de puzzle en imbriquant les différents soldats pour vous défendre contre les attaques de votre adversaire ou pour lui infliger des dégâts. En résumé, vous devez disposer vos guerriers en lignes pour mettre en place des défenses et en colonnes pour lancer des attaques. A cette mécanique de base s'ajoutent les coups spéciaux de vos héros, les combos en chaîne, etc. Ainsi, si Might & Magic : Clash of Heroes - Definitive Edition est amusant et stimulant, le revers de la médaille montre un titre particulièrement punitif qui risque de mettre votre patience à rude épreuve. En plus des combats, il y a aussi toute la partie narrative et l'exploration où vous serez appelé à voyager à travers les différents royaumes et à recruter des personnages clés afin de faire face à l'affrontement final classique.Ne vous méprenez pas, Might & Magic : Clash of Heroes - Definitive Edition n'est pas un titre impossible ou extrêmement difficile ; c'est juste que, selon les standards d'aujourd'hui, le risque est de se retrouver face à un titre qui ne fait pas preuve de beaucoup de pitié pour le joueur en face de vous. On appréciera également les jolies musiques accompagnant la progression, tandis que le scénario demeure assez plat finalement. La campagne principale occupera une bonne trentaine d'heures, tandis que le mode combat rapide permettra de se lancer directement dans la partie. Enfin, le mode multijoueur propose des affrontements à quatre en local ou en ligne, avec un chronomètre en prime (pour ne pas que les combats s'éternisent).Might & Magic : Clash of Heroes - Definitive Edition est un titre très équilibré, bénéficiant d'une réalisation de qualité et d'un gameplay simple et accrocheur. Cependant, son degré de difficulté n'est peut être plus adapté aux standards actuels.