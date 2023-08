L'une des toutes premières IP nées sur GameCube, Pikmin, s'offre un nouveau chapitre coloré sur Nintendo Switch après le remaster du troisième et suite au portage des deux premiers chapitres. Cette fois, l'intrépide capitaine Olimar, accompagné de son fidèle animal de compagnie, est perdu dans les méandres d'une planète inconnue et hostile. Une équipe de secours part à la recherche du célèbre capitaine mais, avant de poser le pied sur la planète, elle est prise au dépourvu par une défaillance technique qui l'oblige à effectuer un atterrissage d'urgence et à perdre ses traces. Le nombre de disparus s'élève alors à une douzaine, et le dernier espoir est placé dans le joueur qui, par le biais de son alter ego personnalisable (mais de façon très sommaire) dans les premiers instants du jeu, devra pénétrer à la surface de la planète pour reconstituer l'équipe, afin de poursuivre la recherche d'Olimar. Un allié en forme de chien, répondant au nom d'Otchin, vous aidera dans cette quête. Grâce à l'introduction de cette dernière et d'autres astuces de gameplay brillantes, Pikmin 4 renouvelle la formule classique de la série sans la dénaturer. En effet, Ochin constitue une véritable monture capable non seulement de faciliter nos mouvements, mais aussi de nous aider dans la collecte d'objets, dans l'abattage d'ennemis et dans toutes les autres tâches typiques de la série.Ochin est en fait une grande créature errante, semblable à ce que nous appelons un chien, dotée d'une force supérieure à celle de Pikmin, et qui constitue à toutes fins utiles un second personnage pouvant être contrôlé indépendamment de notre alter ego " pikmien ", un facteur qui ajoute aux possibilités offertes par les énigmes disséminées dans le jeu. Pikmin 4 ajoute également une touche de jeu de rôle à la recette classique du jeu. Ochin possède en effet un ensemble de caractéristiques, telles que la puissance, le mordant, la capacité de transport, l'autonomie de mouvement, la vitesse de recharge de la poussée et ainsi de suite, qui peuvent toutes être améliorées en dépensant des points de fidélité que nous accumulerons entre les nuits de jeu. Nuit qui, comme nous le verrons plus tard, prendra un nouveau rôle dans ce Pikmin 4. Occin est donc un compagnon bien équilibré, qui rajeunit des mécaniques de jeu aujourd'hui un peu vieillottes, en apportant un peu de vivacité à l'aventure.L'essence de Pikmin, bien vivante dans ce quatrième volet, ce sont les petites créatures qui sont le symbole de cette série. Dans Pikmin 4, nous devrons également faire face à de très nombreux Pikmin, de types très différents. Nous pourrons, comme d'habitude, les commander et les diriger pour franchir des obstacles, récupérer des reliques qui sont également trop lourdes et détruire les créatures qui se dressent entre nous et notre objectif. Comme dans le plus classique des jeux de stratégie, on commence l'aventure avec une poignée de Pikmin et on en fabrique de nouveaux en collectant les capsules qui poussent dans les fleurs du monde extérieur. Une fois ramenés à la base par nos créatures, les objets collectés nous permettront alors d'agrandir notre armée, ou encore de récolter des matériaux pour réparer notre vaisseau ou créer de nouveaux objets utiles. Oui, car dans Pikmin 4 le crafting est bien plus important que par le passé, permettant d'ajouter à son inventaire des objets utiles à l'aventure, ainsi que des fonctionnalités et indicateurs qui viendront enrichir le hud du jeu. Il s'agit d'une évolution notable par rapport aux versions précédentes, une fonctionnalité qui rend l'exploration encore plus amusante et qui incite à terminer chaque zone.Chaque zone explorable de la planète recèle des trésors et des souterrains à explorer sous forme de donjons, dans lesquels, de temps à autre, il faudra adopter une stratégie différente pour venir à bout des énigmes qui les caractérisent. Comme toujours, l'exploration à la surface sera limitée par un timer (sauf pour les donjons souterrains) après lequel vous devrez vous trouver dans une zone sûre pour ne pas perdre d'unités. En sauvant les nombreux naufragés de la planète, et pas seulement Olimar et son équipe de sauvetage, vous pouvez enrichir le hub que vous visitez entre les parties avec de nouvelles fonctionnalités et des quêtes annexes pour débloquer de nouveaux objets ou des améliorations de vaisseaux. Enfin, le menu et la carte du jeu ont été développés et réorganisés pour contenir toutes les informations nécessaires à l'expédition, de manière pratique et intuitive.Chaque Pikmin possède des caractéristiques spéciales, mises en évidence par leur coloration. Les Pikmin rouges, les plus connus, sont forts et résistants au feu, tandis que les Pikmin jaunes et bleus résistent respectivement à l'électricité et à l'eau. Cela signifie qu'en fonction des obstacles présents dans la zone que vous explorez, vous devrez décider quels types de Pikmin emporter avec vous, jusqu'à un maximum de trois types à la fois. D'autres variantes de Pikmin connues dans les jeux précédents sont également de retour, comme les Pikmin violets résistants au poison, les Pikmin ailés utiles pour récupérer des objets en hauteur et les Pikmin violets, les plus forts et les plus résistants de la bande. La nouveauté de Pikmin 4, ce sont les Pikmin iridescents. Ces créatures brillantes sont les protagonistes des explorations nocturnes, la principale nouveauté de Pikmin 4. Vous pourrez vous lancer dans des missions nocturnes, un moment où les créatures ennemies deviennent plus féroces que d'habitude. La nuit, vous devrez, dans un mode de défense de tour, protéger le repaire des Pikmins Iridescents afin de pouvoir récupérer le lendemain matin des matériaux précieux liés à eux et à l'histoire du jeu.Bien que plus longue que par le passé, la campagne de Pikmin 4 ne brille pas par son engagement. En fait, la difficulté a une fois de plus été calibrée à la baisse, avec l'inclusion de quelques aides pour les joueurs, comme l'équilibrage automatique des types de Pikmin à apporter à l'entrée de chaque nouvelle zone de jeu. Les combats de Dandori ajoutent toutefois un peu de piment. Disséminés un peu partout, vous pouvez affronter d'autres explorateurs pour obtenir des fruits et des trésors. Ces défis opposeront deux capitaines avec leurs armées et leurs chiens de compagnie dans une course pour voir qui peut accumuler le plus de points avant la fin du temps imparti. Il sera évidemment possible de se contrecarrer, par exemple en essayant de voler le butin transporté par l'adversaire en déployant une troupe plus importante, ou en éliminant le Pikmin lui-même ou le chien qu'il contrôle. Un autre plaisir lié aux batailles de Dandori est certainement la présence du mode multijoueur pour défier un ami sur la même console. Malheureusement, cette section est limitée au multijoueur local, ce qui est dommage compte tenu du potentiel inexploité d'un tel mode dans une perspective compétitive en ligne.Quel beau jardin.D'un point de vue technique, Pikmin 4 presse au maximum le hardware de la Nintendo Switch, et le rendu graphique est certainement parmi les meilleurs de la gamme des titres disponibles sur cette console. Le design des environnements, des objets et des ennemis, visant comme toujours à nous rendre minuscules dans des décors allant du jardin aux différentes pièces de la maison, trouve ici son expression maximale, démontrant une fois de plus les capacités, pas toujours bien exploitées, d'un " petit " bijou comme la Switch. C'est peut-être au détriment du level design, plutôt basique et moins enthousiasmant que dans Pikmin 3, sorti initialement sur Wii U puis réédité sur Nintendo Switch. Il en va de même pour le scénario, décidément moins captivant que par le passé. Avec un esprit froid, cependant, nous aurions pu nous attendre à l'absence de la structure de jour qui oblige le joueur à se retirer au coucher du soleil, peut-être seulement pour perdre un autre jour et passer à la navigation de nuit. Aurait-il été si difficile de créer un cycle jour-nuit ? Le travail emballé par Nintendo reste brillant à chaque instant de gameplay , aussi et surtout dans les nouvelles fonctionnalités introduites. Pikmin 4 est comme une promesse tenue, bien qu'après des années. Le compte de Shigeru Miyamoto a été payé, et nous sommes assez satisfaits du résultat de près de dix ans de développement.Pikmin 4 est le premier nouveau titre de la série Pikmin depuis 2013, ainsi que le premier inédit à sortir sur Nintendo Switch. Ce que Nintendo a mis dans son sac est un autre jeu de stratégie amusant et abordable, cette fois-ci enrichi et élargi par la présence d'éléments de RPG et d'artisanat qui rendront l'exploration encore plus stimulante. Très appréciée est l'introduction des batailles de Dandori, qui peuvent également être affrontées en multijoueur. Dommage, cependant, que le jeu ne soit pas disponible en ligne, ce qui aurait été la proverbiale cerise sur le gâteau.