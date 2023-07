Vous l'aurez compris, nous parlons ici d'un jeu de stratégie se déroulant au Moyen-Âge, et un tel titre ne pouvait-il pas avoir un scénario pour le moins intéressant ? En effet, les hongrois de KITE Games ont soigné cet aspect et ont réussi à proposer une trame narrative intéressante. Avant de vous expliquer ce qu'est The Valiant, nous devons toutefois faire deux remarques préliminaires : la première est que les événements racontés ne font pas référence à des faits historiques qui se sont réellement produits et la seconde est que le jeu a été localisé en français mais uniquement au niveau des textes (le doublage est en anglais). Ceci étant dit, il ne nous reste plus qu'à vous parler au moins de l'incipit narratif qui vous verra embarquer dans une campagne qui vous prendra près de quinze heures (réparties sur les seize missions qui composent l'arc narratif). Se déroulant à l'époque des grandes croisades, The Valiant renvoie à la recherche d'anciens artefacts sacrés et, dans ce cas, c'est le bâton d'Aaron qui est le protagoniste. Notre ami le plus fidèle et le plus cher, Ulderich, a trouvé l'un des trois fragments de la relique et, au moins pendant les quinze années suivantes, les chemins d'Ulderich et de Theoderich (notre héros) ne se croiseront pas. Mais c'est au retour de croisade de Theoderich que ce dernier doit rassembler une armée pour s'opposer à la folie de son vieil ami et à sa soif de conquête.En dehors de la narration, nous avons apprécié la façon dont les développeurs ont essayé de placer les différents événements dans un contexte historique réaliste, tant d'un point de vue géopolitique qu'historique. Si vous n'êtes pas un expert en stratégie, nous vous conseillons de jouer à The Valiant en mode facile car le titre peut être assez pénible. La dernière note intéressante sur le thème de l'intrigue et de la narration est la manière dont celle-ci se déroule, à savoir par le biais d'intermèdes animés qui nous ont semblé parfaitement adaptés au contexte (contrairement aux séquences in-game qui ne nous ont pas enthousiasmés). Même si la composante narrative a toujours sa place, il est clair que lorsqu'il s'agit de jeux de stratégie en temps réel, c'est le gameplay qui occupe le devant de la scène et, effectivement, le titre de THQ Nordic accorde une grande importance à cette composante. Là aussi, faisons une petite prémisse pour ne pas avoir à y revenir : il est clair que The Valiant se joue très bien à la souris et au clavier, mais s'il y en a parmi vous qui se demandent " mais ça marche aussi avec un pad ? ", eh bien sachez que la réponse est " oui, et bien aussi " (bien qu'avec une souris et un clavier, c'est définitivement une autre affaire).Dans The Valiant, le cœur de la stratégie tourne autour des équipes et de la façon dont le joueur peut engager la sienne au mieux. Chaque équipe est composée d'éléments et d'un héros, et chaque équipe possède des caractéristiques uniques en fonction du type de soldat qui la compose. Si, par exemple, vous utilisez une équipe de chevaliers, vous devrez exploiter la capacité de l'équipe à percer les lignes ennemies, mais si vous prévoyez de les utiliser pour infliger de lourds dégâts, vous n'obtiendrez pas de grands résultats. Il en va différemment pour une équipe d'archers qui peut faire beaucoup de dégâts à distance mais qui souffre des attaques au corps à corps, etc. Dans chaque carte, vous aurez un objectif principal à atteindre et une série d'objectifs secondaires. En fonction de votre progression, vous pourrez décider de viser une fin de partie rapide ou de vous consacrer à l'exploration ou aux objectifs secondaires. Gagner de l'expérience vous permettra d'améliorer vos troupes mais, en contrepartie, augmentera les risques pour vos armées. Enfin, savoir exploiter le milieu environnant peut aussi changer le sort d'une bataille : exploiter les forêts permet de garder ses troupes à couvert mais, en revanche, les ralentit. En résumé, chaque élément joue un rôle important dans la victoire.D'un point de vue esthétique, The Valiant ne vole pas la vedette à beaucoup d'autres titres. La direction artistique entreprise par les gars de KITE Games est très linéaire et embrasse les canons médiévaux classiques du XIIIème siècle. Le choix de rechercher un certain concret historique en abandonnant toute dérive fantastique ou fantasy est, de notre point de vue, judicieux et offre au titre un ton résolument plus sérieux. Bonne réalisation des cut-scenes d'interlude qui rendent le récit vraiment agréable. D'un point de vue technique, The Valiant ne fait pas de miracle, mais il s'efforce d'offrir au joueur une vision toujours nette de l'espace de jeu. Dans certaines situations, nous avons trouvé la lecture des combats un peu chaotique, mais le nombre d'équipes à l'écran n'a pas aidé à jongler avec la facilité. Les deux modes multijoueurs ne manquent pas non plus. Nous n'avons pu tester que quelques matchs car les serveurs du jeu étaient assez déserts (préversion) et nous n'avons joué qu'avec quelques amis. La bande son est bonne et les doublages dans les différentes langues sont très bien réalisés, ce qui permet au joueur de s'identifier aux décors du jeu.The Valiant est un STR qui réussit à divertir. Il est parfois punitif (voire trop), mais une fois que l'on a compris les mécanismes du jeu et qu'on se les approprie, il peut offrir des interprétations stratégiques très intéressantes. Le jeu fonctionne aussi bien avec la souris et le clavier qu'avec le pad, qui ne s'est pas avéré être le système de contrôle parfait, mais qui est néanmoins fonctionnel. Si vous êtes à la recherche d'un jeu de stratégie dans lequel vous pouvez travailler votre tête "sur le front", vous avez peut-être trouvé le titre qu'il vous faut.