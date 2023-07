Nobunaga's Ambition : Awakening

De 1983 à aujourd'hui, Koei a fait le bonheur des amateurs de jeux de stratégie et de l'histoire du Soleil Levant avec une saga emblématique mais méconnue en Occident. Il s'agit de Nobunaga's Ambition ou Nobunaga no Yabou, un jeu de stratégie au tour par tour se déroulant dans le Japon féodal qui a exploré les périphériques depuis MS-DOS et Sega MegaDrive jusqu'à la Nintendo Switch et la PS4. Quarante ans après le début de son histoire, la série est toujours connue pour sa complexité, mais aussi pour son charme. Le seizième opus de la vénérable franchise nous emmène, comme toujours, sur les terres du Japon, cette fois pour des aventures qui débutent à partir de moments historiques situés entre 1545 et 1614. Il s'agit de la période Sengoku ou période des États belligérants, une époque de guerre civile chaotique qui s'est achevée par le siège d'Osaka en 1615, 15 ans après le premier triomphe de Tokugawa Ieyasu à la bataille de Sekigahara (1600) et 12 ans après sa nomination en tant que sh?gun, c'est-à-dire le début de l'ère Edo. Dans ce contexte historique particulier, le joueur est appelé à choisir l'un des seigneurs féodaux historiques (daimyo), dont l'objectif est de pacifier l'ensemble du territoire par le biais de rencontres diplomatiques, de batailles rangées et de subterfuges. Des personnages légendaires tels que Oda Nobunaga, Takeda Shingen, Date Masamune et Tokugawa Ieyasu lui-même peuvent être sélectionnés pour commencer une aventure historique dans l'archipel japonais. Avec environ quatre-vingt-dix clans uniques, la liberté de choix est immense, c'est le moins que l'on puisse dire, et réécrire l'histoire pourrait bien être le défi préféré de tout amoureux de l'Orient. En dehors de sa nature fondamentalement bac à sable, Nobunaga's Ambition a un objectif clair : éduquer le joueur sur l'histoire du Japon.En fait, KOEI TECMO définit lui-même la saga comme un projet éducatif et ludique, démontrant dans chaque aspect de l'expérience l'amour et le dévouement pour l'emblématique ère Sengoku et les personnalités extraordinaires qui ont peuplé le pays à cette époque. Nobunaga's Ambition : Awakening est donc un jeu de stratégie épique destiné à un public restreint, tant en raison de l'époque et du lieu choisis que de la dynamique du gameplay. Avec un embarras de choix parmi la liste des seigneurs féodaux de l'archipel, on est dès le départ plongé dans le vif du conflit avec de multiples scénarios disponibles. Heureusement, le tutoriel réussit à illustrer les éléments de base de l'interface utilisateur et du gameplay. Mais dès les premières minutes, la puissance de Nobunaga's Ambition : Awakening transparaît, ce qui peut, en revanche, choquer les néophytes de la saga. Dans ses merveilleuses illustrations, le titre stimule l'exploration des moments cruciaux de la période Sengoku, mais non sans difficultés : l'UI, très éloignée des stratèges occidentaux typiques (on pense, par exemple, aux projets Paradox comme Europa Universalis IV ou à un Total War plus axé sur la micro-gestion des troupes, dont le nouveau Total War : Pharaoh est attendu avec impatience) ne facilite pas la navigation parmi des menus articulés pleins de statistiques, de modificateurs et de descriptions. En suivant le cours de base proposé par leurs conseillers, il faudra donc quelques heures pour s'habituer aux immenses tableaux.Passé le premier tutoriel, en effet, on se retrouve à la merci d'un gameplay qui n'est pas des plus accessibles. Pour un amateur de jeux de stratégie, il peut s'agir d'un défi de plus, prêt à stimuler le joueur. Pour ceux qui adorent l'histoire japonaise mais n'ont pas une bonne relation avec le genre, en revanche, il s'agit d'une suite d'obstacles majeurs. Ce n'est qu'après les avoir surmontés que Nobunaga's Ambition : Awakening devient vraiment satisfaisant. Malgré les lacunes mentionnées dans l'introduction de Nobunaga's Ambition, force est de constater que l'aide ne manque pas. Dans un Japon divisé en dizaines de régions, chacune parsemée de routes et de chemins sur terre et sur mer, des vétérans de guerre et des administrateurs nous aideront à déterminer l'avenir du pays. L'intelligence artificielle sera la principale aide du joueur, qui recevra fréquemment des requêtes d'officiers, des conseils d'attaque et autres orientations. Le système de délégation, quant à lui, permettra d'assigner toutes les provinces conquises à nos subordonnés, leur laissant le soin de les développer automatiquement. Cette attribution de tâches aux officiers n'est qu'une des dynamiques permettant de gagner et de conserver la confiance en nous. Des récompenses publiques, des récompenses en espèces, des territoires et des cadeaux sont nécessaires. Pour chaque territoire de notre puissance, il est nécessaire d'intervenir avec la construction de bâtiments pour alimenter le commerce ou la production de biens. Il en va de même pour les grandes villes, où l'on peut construire des systèmes d'irrigation, des terrains d'entraînement pour les troupes, des tours de guet et bien d'autres choses encore.Sur le plan politique, le jeu nous rappellera régulièrement les décisions délicates que nous devons prendre pour mener l'empire à la gloire, tout en illustrant en temps réel les événements clés dans le reste du Japon. Au fil du temps, les officiers gagnent en honneur, montent en grade et interagissent les uns avec les autres de manière assez spectaculaire, menant même à des querelles internes et à des conspirations qui pourraient faire tomber notre règne. Comme si cette gestion enchevêtrée et maniaque de notre fief ne suffisait pas, les batailles peuvent être menées en contrôlant indépendamment des groupes de soldats sur le territoire où se déroule l'affrontement avec d'autres armées. L'encerclement de l'ennemi est crucial, et il ne manque pas de points de contrôle à atteindre pour obtenir des bonus tels que des attaques spéciales ou des remontées de moral. Les capacités individuelles de nos personnages légendaires peuvent faire basculer la bataille et, grâce aux éléments de roman visuel omniprésents, Nobunaga's Ambition : Awakening parvient à faire de chaque conflit un moment épique, à la limite de l'excès. L'action est souvent interrompue par des interventions d'officiers, ce qui peut être désagréable lorsque vous êtes mentalement immergé dans un siège. L'intelligence artificielle guidera l'ennemi de la meilleure façon possible même si vous réglez le niveau de difficulté sur " facile ", ce qui déséquilibrera nettement l'expérience de jeu, malheureusement déjà complexe en soi.Une autre considération concerne la qualité de Nobunaga's Ambition : Awakening sur PC et consoles. Sur le plan graphique, le titre s'adapte parfaitement à toutes les machines de jeu pour lesquelles il a été conçu, il y a maintenant un an au Japon, mais la prédisposition de l'ensemble du paquet ludique pour le cosmos PC, véritable patrie de cette saga, est indiscutable. Le contrôle des troupes est immédiat, tout comme la navigation dans les différents menus tout en gérant le territoire sous notre contrôle. Sur PS4 (ou Nintendo Switch), nous craignons que, aussi addictif soit-il, le titre soit beaucoup plus difficile en raison de la recherche de paramètres et de notions spécifiques dans la masse de données présentées à l'écran, notamment lors des guerres en temps réel. Nobunaga's Ambition : Awakening possède des graphismes agréables, notamment dans la représentation des officiers et la carte 3D très détaillée du Japon. Durant la partie, il n'y a jamais eu de crash ou de baisse de fréquence d'images et nos conquêtes ont toujours été fluides et agréables à regarder. La quantité incroyable de descriptions, de personnages et d'événements historiques mérite également une mention, désormais une tradition de la série qui fait du titre une véritable encyclopédie de la période Sengoku. Il est également intéressant de noter comment les nombreux événements historiques inspirés de faits réels s'activent automatiquement une fois les bonnes conditions réunies, comme par exemple la conquête d'un certain château par un clan ou simplement l'atteinte d'une certaine date significative.Compte tenu de tous ces éléments, Nobunaga's Ambition : Awakening est un pas important dans la bonne direction pour KOEI TECMO. La volonté d'élargir la base d'utilisateurs est évidente, mais le jeu présente un certain nombre de points critiques pour lesquels trouver une solution définitive à l'occidentale est loin d'être élémentaire. Les connotations nippones sont aussi appréciables que difficiles à digérer, surtout si l'on s'est habitué au fil du temps au minimalisme complexe des grandes stratégies de Paradox, désormais la référence pour les publics européens et américains. La méthode d'approche de l'histoire par l'éditeur japonais est cependant à saluer, car elle réussit à susciter l'intérêt pour des événements presque jamais approfondis dans les études pré-universitaires, malgré la fascination qu'ils exercent. Au bout de dix heures de jeu, les défauts de Nobunaga's Ambition : Awakening deviennent cependant fastidieux et la difficulté exagérée, bien que compensée par l'aide continuellement apportée au joueur, lasse ce dernier. Enfin, si vous souhaitez une version physique du jeu, il faudra de nouveau passer par l'import asiatique.Nobunaga's Ambition : Awakening célèbre le 40ème anniversaire de la saga stratégique historique de KOEI avec une approche plus clémente envers les joueurs occidentaux. L'amour du passé japonais est plus évident que jamais, et la complexité de l'ensemble rend le titre aussi intriguant et parfait pour les amateurs du genre que difficile à aborder pour les nouveaux venus. La gestion fastidieuse de son propre fief et les problèmes de combat en temps réel sont les principaux reproches qui ressortent le plus rapidement, ainsi qu'un tutoriel qui n'est jamais suffisant. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un Nobunaga's Ambition mal réalisé. Au contraire, il est certainement le plus accessible pour les joueurs locaux : un nouveau point de départ pour l'avenir de la série.