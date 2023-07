Operation Wolf revient sur les consoles avec un nouveau rail-shooter arcade qui applique les idées du jeu original à la réalité virtuelle mais pas seulement. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu original, Operation Wolf est arrivé dans les salles d'arcade il y a 35 ans aux mains de Taito. Il s'agissait d'un jeu de tir sur rails qui glorifiait les films d'Arnold Schwarzenegger et de Sylvester Stallone, des films dans lesquels un seul soldat finissait par tuer des armées entières. Ce n'était pas un jeu très complexe, et il se limitait à tirer sur tout ce qui bougeait (soldats, véhicules blindés, hélicoptères) et à achever rapidement les ennemis pour les empêcher de nous tirer dessus et d'augmenter la barre de dégâts, sans oublier de collecter des munitions et des roquettes, ni de tirer sur des civils innocents. Comme nous le verrons dans cette critique de Operation Wolf Returns : First Mission VR pour PS VR2, la même formule a été récupérée pour ce " revival ". Le problème, c'est que si les idées générales de l'original Operation Wolf sont là, elles ne sont pas mises en œuvre de manière trop judicieuse, ni de manière amusante. Mais ne nous précipitons pas. L'intrigue d'Operation Wolf Returns est plus anecdotique qu'autre chose, comme c'est généralement le cas dans le genre, et pourrait presque se résumer en une phrase. Vous êtes un sergent chargé d'une mission compliquée : éliminer Viper, le chef d'un réseau terroriste qui multiplie les actions dangereuses.L'histoire se déroule à travers de petites séquences d'introduction au début et à la fin de chaque niveau, bien qu'en réalité, il s'agisse plus de pages de bande dessinée avec une légère animation, que d'une vidéo à proprement parler. Et l'histoire. Ce n'est pas grand-chose en soi. Le style visuel de ces vidéos est assez simple, et n'a pas grand-chose à voir avec le style de l'original Operation Wolf, où tout était pixellisé, mais avec une esthétique plus "réaliste" pour l'époque (ici, tout est assez cartoonesque). Vous ne verrez rien dans ces séquences qui puisse vous surprendre. Comme dans le jeu original, Operation Wolf Returns s'étend sur un total de six niveaux, bien que chacun d'entre eux soit à son tour divisé en trois actes ou étapes, en règle générale. Les deux premiers de ces actes peuvent se dérouler à pied ou en véhicule, avec des déplacements latéraux comme dans le jeu de 1987. Mais nous ne contrôlons jamais l'avancement, il est toujours automatique (nous nous déplaçons donc sur des "rails"). Le dernier acte du niveau est généralement un boss final, un duel contre un soldat spécial ou des engins de guerre comme des armures, des pseudo mecha ou des tanks géants, qui laissent un arrière-goût plus imaginatif que dans l'original Operation Wolf.Certains des stages d'Operation Wolf Returns comportent, à leur tour, de petits détours ou bifurcations qui vous emmènent sur des chemins différents, avec des situations et des combinaisons d'ennemis différentes, vous ne verrez donc pas absolument tout dans une première partie. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'avez jamais joué à un jeu de tir arcade en réalité virtuelle, Operation Wolf Returns dispose d'un petit tutoriel qui vous expliquera tout, de la façon de changer d'arme ou de la recharger, à la façon de lancer des grenades (on peut opter pour un lancer " physique " ou quelque chose qui implique moins de mouvements), par exemple. Comme dans un bon jeu d'arcade sur rails, le joueur ne contrôle pas la progression, et notre seule tâche est d'abattre les ennemis en utilisant les contrôleurs PS VR2 Sense pour viser, tirer et effectuer d'autres actions, comme le rechargement des armes (viser vers le bas). Bien sûr, il faudra aussi éviter les tirs et les balles (certaines que l'on peut détruire avec nos balles, d'autres que l'on peut éviter en les écartant de leur trajectoire, façon Superhot), récupérer notre santé avec les kits que l'on obtient. L'une des nouveautés de Operation Wolf Returns VR est que nous disposons toujours de quatre armes (l'emblématique uzi, le fusil, le fusil à pompe et le pistolet), et avec le stick gauche nous pouvons passer de l'une à l'autre à la volée. Chacune est utile dans certains contextes. Comme dans le jeu original, les munitions sont limitées, il faudra donc utiliser des armes de tête et tirer sur des icônes d'armes qui libèrent certains ennemis (ou même des animaux comme des cochons ou des rats) pour récupérer notre réserve de balles de chaque arme, à l'exception du pistolet, qui a une réserve infinie, bien qu'il soit plus lent et moins dommageable. En résumé, Operation Wolf Returns en réalité virtuelle est un jeu d'action simple, adaptant pratiquement toutes les idées et mécaniques de l'original à la réalité virtuelle... Bien que tout ne corresponde pas aux attentes, et moins que le retour d'un jeu aussi emblématique. Operation Wolf Returns laisse également des sentiments mitigés du côté audiovisuel. Sur le plan graphique, c'est un jeu qui ne se démarque pas, qui n'a pas le charme du jeu original et son aspect " guérilla " si caractéristique des films d'action des années 1980. Tout est assez simple et générique, sans personnalité, comme nous l'avons vu dans d'autres jeux d'action similaires en réalité virtuelle. Il y a aussi des détails graphiques qui n'ont pas beaucoup d'explication, comme une sorte de brouillard jaune qui couvre tout l'écran pendant quelques secondes lorsque nous recevons un gilet pare-balles. A noter qu'une version PS5 sans VR sortira d'ici la fin de l'année.Operation Wolf Returns : First Mission VR n'est pas la mise à jour de la formule classique que beaucoup attendaient, et entre le fait qu'il s'agisse d'un jeu court et assez générique en tant que jeu d'action en réalité virtuelle, il ne profite pas de l'occasion pour remettre au goût du jour une licence des années 1980 dont on se souvient.