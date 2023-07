ESET, un des leaders mondiaux en détection et réponse gérées (MDR) dans le dernier KuppingerCole Leadership Compass

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

KuppingerCole, une organisation internationale indépendante réputée d'analystes industriels, a fait une évaluation complète des fournisseurs de MDR sur base de critères standardisés dans le domaine des produits, de l'innovation et de position sur le marché.Dans le rapport, ESET a été désigné comme un leader du marché et un leader global. Le rapport donne un aperçu du marché des services MDR qui gèrent un ensemble de technologies de cyber-sécurité pour une organisation cliente afin de lui fournir des capacités avancées de détection et de réponse aux cyber-menaces. Selon l'évaluation de KuppingerCole, la note globale de leadership donne une vue combinée des notes pour le produit, l'innovation et la position sur le marché. Le Market Leadership combine les scores de divers facteurs liés au marché, dont le nombre de clients, la répartition géographique de ceux-ci, la taille des déploiements et des services, la taille et la répartition géographique de l'écosystème de partenaires et la santé financière des fournisseurs participants.KuppingerCole évalue les solutions des fournisseurs sur cinq critères clés - sécurité, fonctionnalité, déploiement, interopérabilité et convivialité. La note « Fort positif » est la plus élevée. Selon la note globale, ESET PROTECT MDR a obtenu le score « Fort positif » dans les catégories Déploiement et Facilité d'utilisation, et a reçu une note « Positif » en sécurité et fonctionnalité.De plus, KuppingerCole a également évalué les fournisseurs sur la base de quatre critères supplémentaires, à nouveau avec "Fort positif" comme la note la plus élevée. La solution d'ESET a obtenu l’évaluation « Fort positif » dans trois cas sur quatre : position sur le marché, solidité financière et écosystème.Comme souligné dans le rapport, ESET PROTECT MDR est une solution MDR de niveau entreprise qui fournit une gestion complète des cyber-risques, une robuste chasse aux menaces et une expertise ESET de classe mondiale. Il couvre tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs avec des options de déploiement flexibles. Soutenu par une chasse aux menaces dédiée, des sources étendues de renseignements sur les menaces, des analyses du comportement des utilisateurs et une détection des menaces internes, ESET PROTECT MDR garantit une sécurité robuste pour les organisations de toutes tailles, leur permettant d'externaliser leur SOC et de se concentrer sur leur métier. KuppingerCole cite les fonctions de déploiement et d'utilisabilité d'ESET PROTECT MDR comme point fort. Comme mentionné dans le rapport, ESET PROTECT MDR propose un service d'assistance pour la configuration initiale et une équipe d'experts pour aider à l'analyse et à la résolution des incidents.Points forts d'ESET PROTECT MDR mis en évidence dans le rapport KuppingerCole :● ESET PROTECT MDR est une solution complète de détection et de réponse gérée avec un modèle de tarification simple. Vendu principalement comme une offre globale composée de la plate-forme de protection des points de terminaison (EPP) d'ESET, de détection et de réponse d'ESET (EDR) et d'autres services liés au MDR. La tarification se calcule par utilisateur/ par an, afin que les organisations puissent facilement comprendre et budgétiser ce service sans structures de tarification complexes.● La solution MDR d'ESET offre un service MDR personnalisé et sur mesure qui répond aux besoins spécifiques de chaque organisation. Cela garantit un service personnalisé pour répondre aux exigences et aux défis sécuritaires uniques des différentes organisations.● Des options de déploiement flexibles permettent de sélectionner la méthode de déploiement la plus adaptée aux environnements informatiques. Cette flexibilité permet de choisir entre un déploiement dans le cloud ou sur site.● La solution comprend également une limitation automatisée, permettant au système de détecter automatiquement et de répondre instantanément aux menaces, réduisant le temps de réponse et minimisant l'impact des incidents sécuritaires.● ESET PROTECT MDR est proposé par un fournisseur européen réputé pour ses données détaillées sur les menaces. Pour améliorer ses capacités de détection et de réponse, la solution se base sur les nombreuses sources de renseignements sur les menaces d'ESET, continuellement mises à jour.● La solution d'ESET dispose d’un excellent support en langues locales pour ses services et sa documentation. Ceci est particulièrement précieux pour les organisations opérant dans des environnements multilingues et permet une meilleure compréhension et une utilisation efficace du service MDR.● ESET PROTECT MDR offre une API ouverte, permettant une interopérabilité transparente avec des solutions tierces.«Alors que les cyberattaques sont en constante évolution et que l'industrie devient toujours plus complexe, nous faisons continuellement progresser nos solutions d'entreprise pour obtenir un portefeuille concurrentiel moderne reflétant les besoins actuels des clients et répondant aux futurs défis de la sécurité numérique. Être reconnu comme un leader global et leader du marché dans le KuppingerCole Leadership Compass nous rend très fiers de notre approche en cyber-sécurité de pointe, la plus multicouche et la plus efficace présentée dans ESET PROTECT MDR », a déclaré Pavol Balaj, vice-président du segment entreprise chez ESET. «Cette reconnaissance met en évidence les capacités complètes de cette solution, qui utilise la technologie de pointe d'ESET associée à l'assistance pratique de professionnels hautement qualifiés soutenus par les équipes de chercheurs renommés d'ESET. Ils travaillent dans le monde entier, 24/7/365, garantissant que la technologie et la stratégie anti maliciels soient parfaitement alignées. Cela témoigne de notre volonté constante à trouver des solutions innovantes pour nos clients et renforce notre engagement à fournir des solutions de pointe. »Pour plus d'informations sur les résultats obtenus par ESET dans le rapport KuppingerCole, cliquez sur https://www.eset.com/int/business/kuppingercole-leadership-compass-mdr-2023/ A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et https://www.eset.com/be-fr/