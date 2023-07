Un peu de nous tous croyait voir le retour de Resident Evil, Dino Crisis en grande pompe, embelli et perfectionné grâce au RE Engine. Au lieu de cela, Capcom a voulu offrir à ses fans une vision légèrement différente des dinosaures. Les temps changent et les goûts des joueurs aussi. Le marché est désormais délimité par deux lignes bien définies : les expériences classiques en solo et les expériences multijoueurs variées. Dans ce dernier cas, toute une série de titres dédiés à la coopération multijoueurs ont vu le jour assez récemment. C'est dans cet esprit et au sein de ce genre qu'est né Exoprimal : un hybride particulier, qui semble être né de la fusion d'Anthem et de Turok. Voici un futur pas si lointain où les humains utilisent des Exosuits pour se battre, où les IA se rebellent et commencent à expérimenter la guerre en sacrifiant des vies humaines, un futur où les dinosaures sont de la chair à canon pour tester les compétences des combattants. Il est difficile d'évaluer la narration d'Exoprimal, car les développeurs ont fait le choix étrange de ne pas proposer de progression distincte entre la campagne et le mode multijoueur. En effet, dans Exoprimal, une fois le tutoriel terminé, vous serez catapulté dans le jeu où vous affronterez le mode Survie 5vs5. Ce mode implique deux équipes de 5 (joueurs contre joueurs ou joueurs contre CPU) engagées dans la réalisation d'une série d'objectifs au sein d'une carte. Ces objectifs vous demanderont de tuer un certain nombre de dinosaures dans le temps le plus court possible. Tout cela avant que l'équipe adverse n'entre dans la deuxième partie du mode, si vous avez choisi la composante PvP. Ici, vous devrez escorter un cube d'un point A à un point B en tuant les ennemis qui se trouvent sur votre chemin. Une fois arrivé au point B, vous devrez attendre que le cube termine sa libération pour gagner. Évidemment, l'équipe adverse devra faire de même, en essayant de vous empêcher de gagner en frappant votre cube pour interrompre le processus de libération des données.Jusqu'à présent, c'est tout ce que vous avez à faire dans Exoprimal. Chasser des monstres dans le mode Survie pour continuer à débloquer des cutscenes et des dialogues de type visual novel. Un système peu attrayant selon nous et surtout trop répétitif puisque les combats se déroulent toujours sur la même carte. Le scénario n'est pas non plus très attrayant, il fait vraiment penser à un film américain de série B. Les personnages ne sont jamais très nets, la dynamique de l'action n'est pas très bonne. Les personnages ne sont jamais tranchants, les dynamiques sont souvent triviales, et il est encore aujourd'hui difficile de sympathiser avec l'un ou l'autre de ces personnages. Il en va tout autrement pour Leviathan, l'intelligence artificielle choisie comme méchant de l'œuvre. Bien qu'il s'agisse d'une caractérisation déjà vue, celle proposée pour Leviathan offre au moins quelques éclairs de verve entre une scène téléphonée et une autre. Nous n'avons certes pas affaire à un antagoniste mémorable, mais son dialogue en fait au moins un personnage réussi.Si le mode et la narration sont peu convaincants, le discours change quelque peu lorsqu'il s'agit du gameplay et du design. Le style d'Exofighter est en effet indéniable. Capcom propose une fois de plus des personnages très stylisés, capables de capter l'attention des joueurs, et pousse très loin le mélange entre les références à Pacific Rim et à la culture Mech vs Kaiju et un citationnisme des classes des hero shooters les plus connus comme Overwatch ou Valorant. L'idée de base est en effet de diviser les Exosuits en classes : Assault, Tank et Support. Les premiers, hybrides équilibrés entre mobilité et dégâts, les seconds totalement dédiés à attirer l'aggro ennemie, et enfin les troisièmes qui devront gérer les buffs/débuffs et prodiguer des soins. Si, d'un point de vue esthétique, nous sommes très satisfaits du travail effectué, tant le souci du détail est grand, il n'en va pas de même pour la jouabilité des costumes. En effet, les points névralgiques non couverts de la production Capcom résident dans la mobilité et l'absence de nécessité d'avoir toutes les classes dans la partie du jeu. Le premier point est lié au fait que l'on a toujours l'impression en jouant d'avoir le frein à main tiré, avec des personnages qui semblent n'avoir aucune chance de décoller (à l'exception de quelques soutiens spécifiques).Objectivement, nous nous serions attendus à une mobilité similaire à ce que nous avons vu dans Anthem, avec la possibilité de libérer tous les avantages qu'une Exosuit peut et doit fournir. Petit excursus sur la carte jouable. Au-delà de la présence d'une seule carte, on aurait pu s'attendre à ce qu'au niveau de la personnalité et du design, les environnements du jeu offrent une qualité similaire à ce que nous avons vu avec le design des combinaisons. Cela n'a pas été le cas, et ce que les environnements offrent est à peu près aussi anonyme et impersonnel qu'il est possible de l'être. C'est une autre histoire pour les classes, la question étant ici de savoir quel est le niveau de défi. Ce dernier n'étant pas sélectionnable, nous nous attendions à ce que les dinosaures du jeu soient suffisamment difficiles pour que toutes les classes soient indispensables à un groupe de jeu. Mais ce n'est pas le cas. En fait, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un soutien dans votre équipe qui puisse vous soigner et vous pourrez souvent dominer le champ de bataille sans problème. Ce manque de profondeur est inacceptable pour un jeu qui repose entièrement sur la synergie de groupe dans son multijoueur coopératif.Sur le plan audiovisuel, le jeu n'est pas si mal. Le compartiment technique ne fait pas de miracle, mais les modèles polygonaux des dinosaures et surtout des Exosuits sont très agréables à regarder. Le compartiment audio mérite également d'être mentionné pour deux raisons différentes : d'une part, l'excellent design sonore, avec plusieurs échantillons sonores non triviaux tant dans les sons des dinosaures que dans certains éléments secondaires. D'autre part, un doublage incompréhensiblement excentré. Caricatural et beaucoup trop exagéré, le doublage des personnages les fait ressembler à des imbéciles alors qu'il ne le devrait pas. Dans certains cas, d'ailleurs, certaines blagues aboutissent au résultat inverse de celui qu'elles devraient provoquer chez les joueurs. En plus de cela, il convient de noter deux petites choses qui pourraient faire lever le nez aux joueurs – ou pas, ce sont des détails subjectifs. Le premier est le doublage français : Dans le jeu, seul l'AI Leviathan est doublé, tandis que le reste des personnages est uniquement en anglais. Mention honorable pour l'OST, en accord avec ce que le jeu propose, les mélodies proposées soutiennent bien l'action et offrent plusieurs indices intéressants pour soutenir les moments auxquels elles ont été assignées.Le crossplay est présent dans Exoprimal, comme avec d'autres titres Capcom tels que Street Fighter 6 , mais la chose curieuse est que bien qu'il soit présent, il n'y a aucune possibilité d'inviter des joueurs d'autres plateformes ! Sur la version testée (PlayStation 5) il n'est possible d'inviter que des joueurs PlayStation, rendant l'identifiant Capcom (obligatoire pour jouer) inutile. Étant un jeu né en ligne et qui a besoin d'autant de joueurs que possible sur le long terme, ce n'est pas un choix judicieux, surtout parce que peut-être que les gens, pour des besoins personnels, n'ont pas la même plateforme. Cette décision pourrait être révisée à l'avenir, comme le rapporte également le site officiel d'Exoprimal , mais n'est actuellement pas présente. Dernier point, mais très important, Exoprimal est un jeu premium qui a un coût - même s'il est présent dans le Game Pass pour les utilisateurs Xbox/PC, il a tout de même un coût - il n'est absolument pas gratuit à jouer, mais la présence du Battle Passer dans un jeu premium est un mauvais choix de base.Exoprimal obtient un laissez-passer. Par la peau des dents. L'idée de base et le design des costumes, ainsi que le concept des classes du titre de Capcom, ont en effet des points dignes d'attention. Malheureusement, c'est tout le reste qui fait défaut. Un manque de profondeur dans les synergies, un manque de contenu, une caractérisation revisitable et la décision irréfléchie de ne pas proposer une campagne "classique" séparée du multijoueur complètent un ensemble peu clair. Exoprimal est un gros " j'aimerais bien mais je ne peux pas " qui n'a fait qu'augmenter notre envie d'un nouveau ou d'un ancien Dino Crisis.