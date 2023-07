TechnofuturTic : une opportunité incontournable pour les entreprises de se former aux technologies de l’information- « Learning As A Service »

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le centre de compétence, basé à Gosselies, Charleroi et Mont Saint Guibert, se positionne comme centre de référence dans le domaine de la formation professionnelle et du développement digital. Il s’adresse notamment aux entreprises en leur proposant des formations spécialisées dans les métiers de l’IT et du digital pour accompagner dans leur quête d’excellence. Le centre leur fournit en effet les compétences nécessaires pour prospérer dans un domaine en pleine et rapide évolution.expliqueÀ côté des formules personnalisées,propose un catalogue en ligne comprenant plus de 180 formations génériques parmi lesquelles choisir et régulièrement mises à jour ou renouveléesQu’il s’agisse de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle, de la cyber sécurité, de l’analyse de données ou de toute autre technologie émergente,propose un large éventail de programmes adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise.Ces formations représentent assurément une plus-value en permettant d’améliorer les compétences et, par conséquent, la structure de l’entreprise. Elles répondent également à une obligation légale depuis le 3 octobre 2022, via la loi « Deal pour l’emploi » qui impose aux entreprises de proposer plusieurs jours de formation par an au personnel, pour toute structure de plus de 20 travailleurs.De nombreuses entreprises de secteurs très différents bénéficient de l’expertise de Technofutur TIC, ce qui permet au centre de rester à l'écoute des besoins de certaines et d’en faire bénéficier d’autres.collabore pleinement avec les membres de son écosystème et en particulier avec le Forem, la Fédération d’Entreprise Agoria, les Universités, le monde du travail et les acteurs majeurs qui disposent d’informations sur les besoins et pénuries.En outre, travailler avec les entreprises issues des différents secteurs peut aider à rester à jour voire à développer une réputation en tant qu’expert sur les dernières tendances et technologies dans le domaine de l'IT.Enfin,forme des professionnels en reconversion professionnelle aux métiers de l’IT – en pénurie - et permet ainsi à de nombreuses entreprises de recruter des profils IT de très bon niveau ou de trouve des stagiaires dans ces métiers.Que vous soyez une startup ambitieuse, une PME en pleine croissance ou une grande entreprise établie, vous avez tout à gagner en suivant les formations deLe centre de compétenceest agréé pour les mécanismes de la Région Wallonne tell les mécanismes « Chèques Formation, Congé Éducation et autres mécanismes.Contact : Gianfranco VERZINI ( gv@technofuturtic.be)Développement Relations EntreprisesMobile +32(0)496 960 185Technofutur TIC Asbl- Partenaire de vos formations numériquesAvenue Jean Mermoz, 18 - B-6041 Gosselies - Aéropôle