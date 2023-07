Développé par BEHEMUTT et édité par HypeTrain Digital, Nova Lands est un jeu de gestion qui nous met dans la peau d'un explorateur interplanétaire ayant pour mission de créer un système de production parfait et automatisé afin d'améliorer et d'étendre la recherche et l'exploration de territoires inconnus. D'un point de vue narratif, Nova Lands n'est pas vraiment une surprise et s'inscrit plutôt dans la veine des explorateurs nuls qui se retrouvent à atterrir en catastrophe sur une planète étrangère. Nous nous faisons passer pour l'explorateur ringard de service. Notre tâche principale pendant presque toute la durée de l'aventure est de survivre et de transformer la planète en une sorte de maison. Pour ce faire, nous devrons nous renseigner sur les dangers, étudier les matériaux des différents biomes, approfondir nos connaissances techniques et scientifiques, explorer et surtout maîtriser l'automatisation par la création de multiples robots autonomes. Mais pour en revenir à la trame narrative, malgré la présence d'autres " explorateurs ", d'ennemis et surtout de mystères à explorer, il est clair que l'intention de Nova Lands est de se concentrer principalement sur le gameplay, en mettant le joueur au défi de créer un réseau automatisé et de construire son propre parcours " convivial ". Alors, allons droit au but et voyons à quoi ressemble la vie dans Nova Lands !Le jeu démarre résolument lentement, même si, pour être honnête, le rythme du jeu de Nova Lands ne brille pas en termes d'excitation ou de rythme effréné, bien au contraire. L'expérience est très comprimée et parsemée de moments répétitifs qui sont très, voire trop, lents et identiques. Ce n'est pas pour rien que l'un des plus grands défis du jeu consiste à créer un système aussi autonome que possible afin de sortir du cycle de la routine. Le problème est que la création d'un tel système demande du temps, beaucoup de temps, et autant (si ce n'est plus) de patience. Au départ, en effet, on sera seul avec un extracteur de ressources et on passera les premières heures à détruire les mêmes rochers et les mêmes arbres (on dit " les mêmes " car les ressources se recréent indéfiniment) de jour en jour coincés dans la zone initiale. En effet, le jeu est divisé en une série de zones que vous ne pourrez débloquer qu'après avoir construit un détecteur de zone et payé les matériaux nécessaires pour débloquer la zone invisible.L'exploration dans Nova Lands n'est pas mal du tout et, à l'exception des inévitables recyclages, elle se défend bien grâce à une bonne variété de biomes et surtout grâce au timing de l'introduction de nouveaux matériaux, ennemis et objets. Les découvertes et les améliorations correspondantes sont en effet progressives et bien dispersées, rendant le jeu de plus en plus vaste mais jamais excessivement dispersif ou chaotique. Il convient donc parfaitement à ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de jeu et qui sont donc novices en matière de construction et de gestion des ressources. Si les premières heures sont résolument répétitives, entre la collecte de matériaux, la construction de machines (comme l'omniprésente forge) et d'équipements scientifiques ou utiles à l'exploration (comme le jetpack qui permet de sauter par-dessus les trous et de se déplacer d'une zone à l'autre), vous découvrirez rapidement l'importance des robots automatiques. Ces petits bonshommes sont vos meilleurs amis et remplacent parfaitement les actions cycliques telles que la collecte et le dépôt de matériaux. D'ailleurs, pour déterminer ce qu'il faut faire faire à un robot et le type de parcours (presque) quotidien, Nova Lands a mis au point un système extrêmement accessible, pratique et intuitif. Ce qui n'est pas une mince affaire si l'on considère qu'au fur et à mesure que l'aventure progresse, les robots à l'écran se multiplient rapidement et, avec eux, les types de matériaux, les structures, etc. Nous vous assurons que le chaos pourrait rapidement régner et nous vous suggérons donc dès le départ de bien réfléchir à l'endroit où construire et de toujours avoir en tête une ligne de production " industrielle " afin de pouvoir naviguer facilement entre les ressources et les objectifs.Mais construire et automatiser des processus de production n'est pas le seul élément de Nova Lands. Le jeu comprend des missions secondaires et principales, un système de défis et même un arbre de compétences avec des niveaux d'expérience (expérience qui s'accumule au fur et à mesure que vous collectez des ressources et que vous pouvez dépenser pour améliorer vos compétences ou augmenter le nombre de machines que vous pouvez construire), mais ce n'est pas tout. Nous avons déjà mentionné la présence d'ennemis, eh bien, dans Nova Lands, les dangers ne manqueront pas et vous pourrez bientôt les affronter. À cet égard, le protagoniste est équipé de deux barres : une barre d'énergie et une barre d'oxygène. La seconde se réduit progressivement si l'on s'éloigne d'un distributeur d'oxygène (du moins au début de l'aventure). Distributeur qui, soit dit en passant, doit également être constamment réapprovisionné avec des matériaux que vous trouverez dans la zone. Cela signifie que l'exploration, surtout au début, sera encore assez limitée. En revanche, plus vous avancerez, plus Nova Lands dévoilera ses cartes et s'avérera être un jeu solide et plein de possibilités (à condition de surmonter l'inévitable monotonie).Graphiquement, Nova Lands n'impressionne pas beaucoup. Le pixel art, bien que bien implémenté, est particulièrement anonyme et un peu perdu dans l'océan des autres productions (notamment indé). Il en va différemment pour les illustrations des personnages, dont certaines sont vraiment bien réalisées et très caractéristiques. Le son n'est pas mal du tout, avec des musiques entraînantes et des effets sonores adéquats. A noter la présence très appréciable de sous-titres en français, qui rendent l'expérience de jeu un peu plus facile. Enfin, Nova Lands ne dispose d'aucune optimisation pour la PS5 à l'heure actuelle, c'est le même jeu que sur PS4 fonctionnant via la rétrocompatibilité. Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une production gourmande en ressources.Nova Lands est un système de gestion intéressant avec une introduction progressive et bien conçue de nouvelles fonctionnalités. Il souffre d'une répétitivité inévitable malgré le défi que représente la création d'un système d'automatisation (qui est d'ailleurs très accessible et intuitif). Il est définitivement déconseillé à ceux qui détestent les activités cycliques (surtout présentes au début) et à ceux qui ont peu de patience ou qui recherchent surtout l'action (qui ici, cependant, ne manque pas). Il est certainement recommandé pour ceux qui veulent aborder ce genre et qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Il s'agit cependant d'un titre assez vaste, solide et avec beaucoup de potentiel (mais jamais vraiment original).