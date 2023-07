Comment se protéger contre les escroqueries à la billetterie – Conseils d’ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 18 juillet 2023 - Les équipes de football européennes vont entamer leurs tournées de football d'été aux États-Unis et c’est une belle opportunité pour les fans locaux de voir certaines des meilleures équipes et joueurs du monde sur leur propre terrain. Pour de nombreuses équipes de Premier League anglaise, c’est un événement annuel établi, considéré comme un échauffement d’avant-saison. Pour certaines équipes européennes c’est une aventure moins fréquente. La chance de les voir jouer sur le sol américain est une opportunité rare.Le Borussia Dortmund est une des équipes en tournée cet été. Ce n'est que la quatrième fois qu'elle fait partie de la tournée estivale - la première remonte à 1954. Cette tournée est particulière pour le fournisseur de cyber-sécurité ESET car il est sponsor de l'équipe - tant pendant la saison régulière que pour cette tournée américaine.Le Borussia Dortmund a de grands matchs au programme, dont Manchester United et Chelsea, et il alignera un joueur international américain. Mais des rencontres sportives comme celles-ci attirent les foules ainsi que des escrocs opportunistes qui sortent de l’ombre pour gâcher le plaisir et voler l’argent de vrais fans avec de faux billets, ou simplement en proposant des billets à des prix exorbitants.Le marché US d'achat/vente de billets encourage quelque peu le scénario par manque de réglementation (regulation). Il y existe un marché secondaire important où les billets se vendent plusieurs fois leur valeur d'origine, ouvrant la voie aux escrocs et à la fraude.Si vous désirez assister à un des matchs européens cet été voici quelques conseils (c’est aussi valable lorsqu’on achète des billets de concert ou autres événements pendant l'année) :● Achetez les billets sur le site officiel renseigné par les équipes, le stade ou le site officiel de billetterie couramment utilisé dans votre pays.● Évitez les billets proposés sur Craigslist, Facebook Marketplace et autres sites en ligne gratuits.● Ignorez les marchés secondaires inconnus proposés dans les résultats de recherches.● Utilisez un moyen de paiement offrant une protection contre la fraude, c'est-à-dire une carte de crédit ou un moyen de paiement en ligne. N'utilisez pas de carte de débit.● Achetez uniquement des billets qui peuvent être transférés numériquement et qui ont été vérifiés par la plateforme qui les vend.LECTURE CONNEXE: Don’t get scammed when buying tickets onlineLes billetteries telles que Ticketmaster utilisent activement la technologie pour lutter contre la fraude. SafeTix™ utilise un code-barres unique qui change toutes les quelques secondes et empêche les escrocs de copier le code-barres et de le revendre à plusieurs acheteurs. Les principales billetteries offrent la possibilité de revente via leur propre plate-forme et restent donc avec l'émetteur d'origine des billets. Aux acheteurs, elles proposent aussi la possibilité de transférer des billets à leurs amis et famille afin que chacun ait son propre billet sur son appareil. Vous voyagez aux États-Unis cet été et avez l'intention d'acheter un billet pour un événement ? Sachez que le billet peut nécessiter que vous disposiez d'une connexion de données sur votre appareil pour avoir un accès à l'événement car le billet est vérifié et change en temps réel.Pour les Européens voyageant aux États-Unis pour assister à un des matchs, l’achat de billets est quelque peu différent. Si vous n'avez pas obtenu de billet au moment de leur offre publique, la première grande différence est que les billets peuvent devenir disponibles sur des sites de marché secondaire, tels que SeatGeek et StubHub sans aucune limitation de prix, alors que dans la plupart des pays européens, la revente de billets est restreinte et le prix est généralement limité à la valeur nominale ou proche de celle-ci. De plus, dans certains pays, comme le Royaume-Uni, la revente de billets de match de football est interdite. Autre grande différence : il n'y a pas de séparation entre les fans locaux extérieurs, ils peuvent donc se retrouver assis côte à côte.Vous pensez avoir été victime d'une arnaque ?Si vous pensez avoir été victime d'une arnaque, contactez la plateforme sur laquelle vous avez acheté votre billet ainsi que l’émetteur de votre carte de crédit pour annuler le paiement.Et si vous obtenez des billets pour un match, profitez du match ! Ce sont des matchs d’avant -saison avec une atmosphère plus détendue car il n'y a pas de pression de la ligue ni de la compétition. Et si vous obtenez des billets pour un match, profitez du match ! Ce sont des matchs d'avant -saison avec une atmosphère plus détendue car il n'y a pas de pression de la ligue ni de la compétition. C'est l'occasion de voir certains des meilleurs joueurs au monde s'affronter sur le sol américain, et bien sûr de profiter d'un beau match. 