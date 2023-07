Lorsque Oxenfree est arrivé entre les mains des joueurs curieux en 2016, personne ne s'attendait à une expérience aussi envoûtante, entremêlée et simple à la fois. Alex et ses amis ont dû affronter les spectres de l'USS Kanaloa avec tact, crainte et une certaine trépidation, suspendus dans un vide hors du temps et de l'espace, à la recherche d'un vaisseau pour retrouver leurs vies volées. Créant l'un des ARG (Alternate Reality Game, c'est-à-dire un jeu qui combine des éléments numériques et virtuels avec le monde réel) les plus excitants jamais vus, Oxenfree a gagné beaucoup de popularité au fil des ans, restant un jeu incontournable à récupérer dès que possible. Autant le dire tout de suite : si vous avez oublié les événements du premier chapitre, ou que vous n'y avez pas joué mais que la suite vous tente, il faut le retrouver pour bien comprendre Oxenfree II : Lost Signals, qui se distingue en tout cas de la première aventure de Night School Studio dès les premières mesures. Avec son approche quasi-documentaire traversée d'éléments dominants inspirés des teen comedies et des œuvres de passage à l'âge adulte, Oxenfree mettait en place une histoire inhabituelle, précédant ce qui est devenu Stranger Things, sorti environ cinq mois plus tard en streaming.Comme la série télévisée de Netflix, le premier long métrage de l'équipe californienne fait adhérer le joueur au surnaturel, qui se manifeste entre émissions radio, interférences et portails entre différentes lignes temporelles. Et une fois lancé dans la découverte de l'impossible, il est difficile d'en sortir, car le désir de trouver des réponses devient une nécessité, se transforme en une toile qui emprisonne et ne révèle l'issue qu'après des heures passées à se tortiller. La même dynamique se manifeste dans Oxenfree II : Lost Signals (également développé sous Netflix) dont les connotations sont cependant visiblement plus matures. D'un groupe d'adolescents, nous passons aux yeux de deux jeunes adultes, la protagoniste Riley Poverly et son collègue Jacob Summers. Si dans le passé il s'agissait d'un voyage agréable sur une île sinistre, ici ils vivent une expérience professionnelle apparemment normale, dans une nuit qui devient finalement une occasion de se redécouvrir et de se redéfinir, en déterminant leur avenir et celui de leurs proches, en affrontant une secte mystérieuse et des ennemis de longue date. Tout comme ceux qui ont vécu les événements comme Alex il y a sept ans, Oxenfree grandit en dynamique, en composition et en thèmes, atteignant un état plus accompli et plus équilibré, sans tomber dans la banalité.Même si le thème énigmatique de la relation entre la vie et la mort et la transcendance de l'espace et du temps peut sembler banal parmi des œuvres plus ou moins ternes, Oxenfree II : Lost Signals développe les événements de Camena - la ville que vous explorez en tant que Riley, avec le soutien de Jacob - avec le bon timing et un sérieux évident, laissant dans le passé la légèreté d'une aventure adolescente qui s'est ensuite transformée en cauchemar. La suite est basée sur une narration plus techniquement articulée, mais fluide et extrêmement naturelle. Si le premier volet reprenait déjà des éléments des œuvres de Telltale, avec sa structure ramifiée où chaque dialogue a un certain impact sur les personnes qui entourent le personnage principal, le second va encore plus loin. Le dialogue s'articule entre les moments de confidence et de défoulement avec des compagnons et des antagonistes vivants, les signaux radio à intercepter et le talkie-walkie inédit conçu pour parler à distance avec certains des contacts de Camena, découvrant les mystères du pays et de la mer qui l'entourent. Le cœur d'Oxenfree II se trouve ici, dans un système qui se complexifie et devient pleinement satisfaisant.Chaque mot, même le plus insignifiant, semble avoir un impact sur la relation entre les personnages et leur fait explorer une ramification différente de ce qui s'est passé. Chaque conversation dépasse les moments de chargement entre les environnements et ne fait perdre aucune information au joueur. Si ce dernier veut prendre le temps de réfléchir à la réponse et d'écouter qui parle à un moment donné, il peut le faire, et la confrontation prendra des tournures différentes en fonction du timing. Oxenfree II : Lost Signals est un film que nous définissons à chaque instant, en fonction de notre curiosité. Visiter et interagir avec certains lieux et objets a des conséquences. Parfois, nous trouvons des objets essentiels pour en savoir plus sur le passé de Camena et au-delà ; à d'autres moments, nous rencontrons des personnages distants avec lesquels nous discutons pour trouver des réponses à de multiples questions.Le danger des fantômes enfermés dans un réseau de fréquences radio se fait sentir à chaque instant, mais il submerge d'abord beaucoup moins le joueur que dans Oxenfree. Lost Signals est un crescendo apparemment interminable, où même les quelques énigmes élémentaires ne parviennent pas à entamer l'excitation et la curiosité des minutes suivantes. Fonctionnelles à la narration, les énigmes à résoudre qui scindent la dimension radio semblent dans certains cas placées à des endroits stratégiques sans réelle signification. Ils ne cassent pas le rythme car ils sont rapides et faciles à résoudre, mais introduisent des éléments supplémentaires qui ne sont pas strictement nécessaires, pour remplir un vide qui peut être comblé par d'autres qui existent déjà. Oxenfree II : Lost Signals n'hérite d'aucune longueur de son prédécesseur. Au contraire, il double le temps nécessaire pour vivre l'aventure à la bonne vitesse sans être lassant. L'expérience de toutes les fins et de tous les chemins possibles nécessite de nombreuses heures de jeu, ce qui augmente la rejouabilité de manière considérable.Grâce à l'excellent doublage en anglais (ne vous inquiétez pas, il y a des sous-titres en français et dans 29 autres langues) et au compartiment graphique qui distingue le cheval de bataille de Night School Studio, même la ré-exploration de Camena à la recherche de réponses ne se traduit pas par l'ennui, la répétitivité et le manque de charme. La confiance avec laquelle l'équipe a abordé la suite sur la base de l'expérience recueillie en 2016 est clairement visible et louable. Les nuances de l'histoire, le soin des conversations, la mélancolie des personnages et la définition des environnements. À partir de ces points de départ, déjà excellents dans Oxenfree, la suite redémarre et atteint un nouveau standard où les seuls problèmes concernent quelques animations discutables et les interactions entre input et mouvements des personnages, qui pourraient compromettre l'immersion de certains joueurs.Ces petits défauts mis à part, Oxenfree II : Lost Signals est la manifestation d'une constance exemplaire de la part de Night School Studio, qui ne s'est pas déconcentré malgré le rachat de Netflix en coulisses. Ce qui a rendu ses débuts inoubliables est excellemment réintroduit à la communauté des fans et à ceux qui rencontreront pour la première fois les spectres anormaux d'une île lointaine, sans s'effondrer dans un dangereux " déjà vu " qui épuise à la longue. Une formule évoluée, indispensable, avec des personnages dans lesquels on se retrouve et des dialogues familiers. Il n'en faut pas plus pour qu'Oxenfree s'affirme comme un succès et se démarque sur le marché, notamment grâce au nouvel ARG lié à l'histoire du deuxième chapitre. Il ne s'agit pas d'un simple jeu vidéo, mais d'un événement autant virtuel que réel, capable de passionner comme peu d'autres projets. Espérons qu'il en sera de même pour les prochaines suites.Oxenfree II : Lost Signals ne déçoit pas : comme le premier chapitre, il captive le joueur et le laisse à la merci des vagues qui ont entouré l'île d'Edwards et, aujourd'hui, entourent Camena, parmi les fantômes du passé et les nouvelles victimes du paranormal. La formule gagnante ne change pas et ne vieillit pas. Au contraire, la fluidité des dialogues augmente et laisse place à des interactions encore plus naturelles et engageantes. Une fois de plus, Night School Studio livre une expérience riche et passionnante qui vous incite à atteindre le générique de fin en une seule session. Ceux qui ont adoré Oxenfree (qu'il faut avoir retrouvé pour comprendre sa suite directe) se sentiront à nouveau chez eux avec Oxenfree II : Lost Signals, dont l'ambiance Stranger Things est indéniable, mais tout à fait appréciable.