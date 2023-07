Le monde est menacé par des forces maléfiques, causant la ruine de Valthirian, avec peu d'espoir, vivent ses citoyens et seules les Écoles de Héros, peuvent sauver le destin de cette nation. C'est donc à vous de prendre le contrôle d'une école et de la reconstruire pour faire face au terrible mal qui cause la destruction de Valthirian. Le jeu commence lorsque vous êtes le nouveau directeur de l'académie et que vous êtes reçu par les membres de l'école. Là, vous êtes informé de la situation de sa place, et de leurs responsabilités. Ainsi, l'histoire initiale du jeu est très résumée, centrée sur les mécaniques de gameplay, et au fil du jeu, on comprend mieux ce qui se passe dans l'intrigue. Tous les héros ne naissent pas prêts. La plupart d'entre eux ont besoin de formation, de connaissances et d'expérience, et dans Valthirian Arc : Hero School Story 2, il vous incombe d'éduquer les nouveaux héros d'une époque. Nous pouvons supposer que Valthirian Arc : Hero School Story 2 nous présente deux moments de gameplay : le premier est axé sur la gestion de l'école, où vous construiser et améliorer des bâtiments tels que le gymnase, le marché, la cafétéria, le dortoir, le laboratoire, entre autres, et nous pouvons également effectuer la recherche, pour faire évoluer nos bâtiments, et apporter des améliorations à la fois dans les batailles, ainsi que pour l'académie. En plus de tout cela, nous définissons également les types d'entraînement pour chacun des élèves, puisque chacun a sa propre compétence primaire, qui ressemble à une classe. Il s'agit des compétences d'attaque physique, de dégâts magiques, divine et d'arc, où chacune de ces compétences possède un arbre de compétences, appelé cours. C'est à vous, le directeur, d'inscrire les élèves à certains cours, afin de développer et d'autonomiser nos futurs héros.Pour toutes ces activités, vous dépensez des ressources qui sont de l'or et des pierres d'arc. L'or peut être obtenu dans les défis, en complétant des quêtes et des explorations, déjà les pierres d'arc, peuvent également être obtenues par des défis, mais aussi, nous recevons un montant pour chaque quart de travail terminé, comme le nombre d'étudiants dans notre école, mais il vaut également la peine de mentionner que pour l'entretien des bâtiments, sont dépensés un certain montant de pierre d'arc, ce qui nous laisse la mission de gérer nos ressources très bien. Déjà à un autre moment, nous avons le mode d'exploration, où nous sélectionnons nos élèves et partons pour des missions, ici, nous contrôlons les élèves dans l'exploration ouverte par la carte et entrer dans des confrontations avec des monstres, collecter des ressources, étendre la carte et compléter diverses missions. Lorsque nous terminons notre exploration et que nous retournons à l'école, nous terminons une période de travail, ce qui correspond à un mois, et toutes les quatre périodes de travail, la saison climatique change. Certaines tâches du jeu nécessitent un certain nombre de tours pour être accomplies. Même s'il y a tant de mécanismes à apprendre, Valthirian Arc : Hero School Story 2 nous le présente en douceur, par le biais de tutoriels, mais sans entraver le plaisir du jeu.Pour mieux expliquer le déroulement des combats dans Valthirian Arc : Hero School Story 2, il faut savoir qu'ils se déroulent dans un style RPG, où une barre dans le coin supérieur droit nous indique l'ordre des actions, et que nous pouvons attaquer, utiliser des compétences, appliquer des effets tels que l'étourdissement et l'empoisonnement, ou fuir. Lorsque l'on s'échappe, on utilise un objet consommable que l'on reçoit lors d'une mission, il faut donc bien choisir les batailles auxquelles on participe car les possibilités d'évasion ne sont pas infinies. Lors de l'utilisation des compétences, nous dépensons des points de compétence, qui sont d'une utilité générale pour le groupe et qui varient en fonction de la quantité et des étudiants sélectionnés pour la mission. Au cours du combat, les ennemis ont des "boucliers", liés aux compétences, et lorsque nous attaquons avec la compétence correspondante, nous brisons ce bouclier ; ainsi, lorsque nous brisons tous les boucliers, nous assommons l'ennemi pendant un tour, ce qui lui fait perdre l'action.Valthirian Arc : Hero School Story 2 ne se démarque ni par ses graphismes, ni par sa bande-son, et encore moins par ses bruitages. Non pas qu'ils soient mauvais, même comprendre que le but du jeu n'est pas d'avoir des graphismes fantastiques, mais il a un certain style, mais pour les aficionados de la qualité graphique, ceux-ci seront indignés. En ce qui concerne la bande sonore, elle vaut la même réflexion, mais il y a une plus grande insistance sur le temps de gestion de l'école, puisque vous serez des heures et des heures à faire de la gestion, et la musique finit par être assez répétitive. Quant aux performances du jeu sur PS5, il ne serait pas étonnant que l'ensemble soit très proche de la mouture PS4. Il y a encore quelques bugs ça et là (notamment des scripts qui ne se lancent pas comment il faut) mais le jeu est resté plus d'un an en Accès Anticipé sur PC, ce qui a permis d'éliminer une grande partie des problèmes.Valthirian Arc : Hero School Story 2 est un jeu pour une niche spécifique de joueurs, et ce n'est peut-être pas le produit qu'il vous faut pour débuter dans le RPG gestion. En effet, certains mécanismes sont complexes et si vous n'avez jamais joué à un jeu de ce style, peut-être qu'un titre plus convivial est un meilleur choix, mais si vous êtes déjà fait le premier épisode, Valthirian Arc : Hero School Story 2 vous apportera de nombreuses heures de plaisir.