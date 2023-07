Le jeu commence en orbite de la lune de Lethe et exactement à bord de la station orbitale Pioneer de Weyland-Yutani. L'administratrice adjointe Maeko Hayes a une discussion houleuse avec son supérieur McDonald au sujet du contenu téléchargé de la navette Bentonville sur le Pioneer, dont le poids ne correspond pas aux données fournies. Bien que Hayes ait raison au sujet de l'anomalie de cette mystérieuse cargaison, McDonald refuse de verrouiller la navette et c'est ainsi que commence le cataclysme à bord du Pioneer. Ce qui est déchargé sur la station sont en fait des unités cryogéniques dont le contenu est libéré par un mystérieux individu. Qu'est-ce qui peut bien se cacher à l'intérieur de ces unités ? Des xénomorphes, bien sûr, et en un rien de temps, la panique s'installe à bord du Pioneer, les créatures mortelles éliminant complètement l'équipage. Hayes, conscient de la gravité de la situation, active le protocole Cerberus, déclenchant une quarantaine planétaire "armée". Grâce à l'intervention du sergent Jonas Harper et de quelques marines coloniaux, Hayes parvient à se mettre à l'abri et trouve refuge sur l'Otago échoué sur Lethe. Le vaisseau ne peut pas voler et la lune est déjà envahie par des nuées de xénomorphes : Hayes et Harper doivent enquêter sur cette mystérieuse infestation et trouver un moyen de s'échapper. Hayes et Harper ne s'entendront pas sur tout, en parfait contraste entre la politique du Weyland Yutani et les idéaux des Marines coloniaux.L'action d'Aliens : Dark Descent commence à partir de l'Otago, ce vaisseau spatial endommagé dans lequel Hayes trouvera refuge et à partir duquel il commandera diverses expéditions vers Lethe. La campagne du titre distribué par Focus Entertainment se compose de 12 parties dans lesquelles vous explorerez un nombre limité de points d'intérêt. La longévité reste cependant convenable grâce à un niveau de difficulté exigeant, dû à la nature mortelle des xénomorphes, et aux différents objectifs secondaires disponibles. De plus, depuis le pont de l'Otago, vous devrez gérer l'équipement, la santé des marines et renflouer les rangs de l'équipage avec des survivants, des médecins et des ingénieurs. Bien sûr, le point fort d'Aliens : Dark Descent est l'action sur le terrain dans laquelle vous contrôlez quatre marines à l'intérieur de bases infestées, de raffineries, etc. Au cours des explorations, les objectifs seront variés, en plus de l'objectif principal, et consisteront à récupérer des survivants, des documents, des ressources, etc. Le cœur du gameplay, cependant, concerne la gestion des rencontres avec les xénomorphes et autres ennemis humains que nous trouverons dans les différentes missions. En ce sens, en plus d'essayer de passer inaperçu, il sera crucial d'organiser ses forces pour repousser les nuées d'aliens qui arriveront en masse une fois alertés.Heureusement, Weyland Yutani a équipé ses raffineries, ses bases et ses avant-postes de diverses ressources utiles à la survie, même dans une situation critique comme celle dans laquelle se trouvera Otago. C'est pourquoi il sera essentiel de récupérer des munitions, des tourelles et diverses ressources, dont des échantillons des xénomorphes abattus par les Marines. Cela permettra de développer de nouvelles armes, protections et autres conceptions pour faciliter la lourde tâche des marines face aux extraterrestres. Et c'est justement dans les combats qu'il faudra utiliser des tactiques discrètes en donnant des actions, via l'utilisation de points de commandement depuis le menu de compétences, aux différents marines et profiter des particularités de l'arsenal équipé. Intéressante est la fonctionnalité concernant le menu de compétences : il sera possible de décider de mettre le jeu en pause et de donner des ordres ou de continuer l'action au ralenti, augmentant ainsi la difficulté et la tension d'un titre déjà plein de moments de pathos. Monter une tourelle à la hâte, mettre en place un barrage ou poser une mine ? Tout dépendra du temps disponible, du nombre d'ennemis qui apparaîtront sur le radar et de leur type. Affronter une reine ou un broyeur sans avoir bien préparé le champ de bataille, c'est la mort assurée.Mais pour aborder au mieux ces missions, il sera également crucial de les planifier à bord du Pioneer. C'est là qu'il sera possible de gérer les soldats, de les promouvoir et de les faire évoluer dans différentes spécialisations (médecin, sergent, sniper, hacker, etc.) et de développer leurs compétences pour former un commando plus meurtrier que les xénomorphes. Mais les Colonial Marines ne sont pas synthétiques et, en plus de se blesser en mission, ils peuvent développer certaines pathologies psychologiques dues aux situations inhumaines dont ils seront témoins. Sur l'Otago, nous disposerons donc de l'infirmerie pour soigner les soldats et d'un soutien psychologique pour éviter les états préjudiciables à la réussite des missions. Comme dit précédemment, l'une des tâches consistera à rechercher des survivants et des personnages clés pour l'Otago : l'augmentation du nombre de médecins, de marines et d'ingénieurs sera cruciale pour survivre. À cet égard, la section d'entraînement de la caserne est importante, car nous pouvons y élever des soldats qui ne sont pas engagés dans des missions. De cette façon, nous pourrons affronter les missions d'Aliens : Dark Descent avec des Marines prêts à l'action, même si nous perdons définitivement un vétéran ou si nous devons le laisser se reposer à l'infirmerie. En fait, affronter des phases de jeu avancées avec seulement des marines de bas niveau se soldera presque à coup sûr par une déroute.Certes, le choix de Tindalos Interactive de développer un STR tactique est réussi, s'éloignant des shooters classiques auxquels nous ont habitués les précédents titres inspirés de la célèbre franchise (Aliens : Fireteam Elite de 2021, par exemple). Mais, si l'action et l'ambiance sont réussies, il y a quelques reproches qui ne font pas crier au miracle. Parmi les principaux défauts, malgré d'excellents effets de lumière, on note un rendu graphique limité qui récompense certes la fluidité (non sans chutes de frame rate) au détriment du détail, bien sur le jeu est encore crossgen. La vue isométrique permet des agrandissements qui soulignent justement les limites d'exploitation de l'Unreal Engine 4, aujourd'hui malmené et dépassé. Impossible alors de ne pas souligner le fait que, pour des raisons évidentes liées au gameplay, le cadrage le plus " lointain " sera le seul réellement jouable à la fois pour des raisons pratiques et pour pouvoir gérer les situations frénétiques qui se créeront lorsque les xénomorphes seront sur le terrain. C'est là que les limites d'un gameplay tactique simplement sommaire apparaissent également. Dans un titre qui devrait faire la part belle à la stratégie, il est indéniable que cette frénésie, combinée à une tension excessive due à l'apparition constante des xénomorphes, peut en frustrer plus d'un. En ce sens, les missions initiales sont nettement plus réussies que celles de fin de partie, même si certains affrontements avec les reines et les essaims restent épiques.Aliens : Dark Descent est un bon titre RTS qui divertit et colle à l'écran, grâce à des mécaniques simples et efficaces. Cependant, l'évolution des missions prend un chemin qui les conduit à un assaut continu des xénomorphes. Cela se justifie par le fait que l'infestation progresse au fil des jours, mais les éléments tactiques du titre auraient pu être davantage mis en valeur. Les protagonistes de l'histoire sont convaincants et l'intrigue, soutenue par le codex du jeu, évolue de manière fonctionnelle et, somme toute, convaincante, tout comme le bon compartiment audio, même s'il n'est pas soutenu par une bande-son adéquate. Et si la longévité sur le papier est limitée, avec une rejouabilité réservée aux complétistes, le facteur de difficulté intervient pour allonger l'expérience de jeu, ce qui, malheureusement, risque dans certains cas de déboucher sur de la frustration.En résumé, avec Aliens : Dark Descent, Tindalos Interactive réalise un bon travail d'ensemble, mais s'arrête à la frontière entre un bon jeu et un titre incontournable.