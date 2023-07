Une organisation sur trois trouve l’expansion à l’étranger compliquée en raison des modes de paiement différents

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Gand, le 6/07/2023 - Pas moins de 30 % des organisations estiment que les différents modes de paiement pour les consommateurs, qui peuvent varier d’un pays à l’autre, compliquent leur expansion à l’étranger. C’est ce qui ressort d’une étude menée par le prestataire de services financiers Mollie auprès de plus de 200 décideurs et responsables dans les domaines des finances, du marketing, des ventes ou du management général.Outre le fait qu’il faut tenir compte des modes de paiement que nous n’utilisons pas du tout en Belgique, les différences dans la législation financière compliquent le saut vers l’étranger. Plus de la moitié des décideurs et responsables (53 %) affirment ne pas être suffisamment informés de la législation financière dans d’autres pays. Mais il n'y a pas que dans le domaine financier que les connaissances juridiques sont insuffisantes. Il y a également du progrès à faire au niveau de la législation et de la réglementation locale : 39 % déclarent que le manque de connaissances les empêche de se développer au-delà de la frontière.Outre la législation, l'administration est un facteur décisif pour étendre ou non l'activité en dehors de la Belgique. Ainsi, 47 % des décideurs et des responsables affirment appréhender les charges administratives liées à une expansion à l'étranger. Les entreprises rencontrent aussi une autre crainte plus technique : près de 35 % craignent que les systèmes logiciels actuels ne fonctionnent pas de manière optimale dans un autre pays.En savoir plus? Téléchargez le Manuel Transfrontalier ici ----------Mollie est un pionnier du secteur des paiements et l’un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide d’Europe. Fondée en 2004, la société aide les entreprises de toutes tailles à se développer et à croître grâce à un financement rapide et flexible, à une solution de paiement facile à utiliser et offrant de multiples méthodes de paiement. La mission de Mollie est de simplifier les services financiers complexes pour devenir le fournisseur de services financiers le plus apprécié au monde. Mollie compte plus de 130 000 clients et une équipe internationale de plus de 750 employés. Elle possède des bureaux dans toute l’Europe, notamment à Amsterdam, Lisbonne, Londres, Munich et Paris.Mollie | Grow your way.