Face à des titres comme Brave Soldier : Invasion Of Cyborgs, on ne sait jamais comment les prendre. D'un côté, on a envie de récompenser le courage de ceux qui tentent encore de remettre au goût du jour des genres vidéoludiques très anciens (bien qu'encore appréciés aujourd'hui), mais d'un autre côté, on ne peut pas rester aveugle à tant de défauts, juste pour la valeur purement nostalgique. Dans Brave Soldier : Invasion Of Cyborgs, même l'incipit narratif peut être superficiel, mais cela ne serait pas un élément clé pour le rendre captivant. Les cyborgs ont envahi le monde et c'est à nous, soldat anonyme, de les combattre avec notre arme à feu. Incipit banal et rabâché, tout comme le soldat intrépide, stylisé à la manière d'un certain Rambo. Malheureusement, ce récit plat fait également écho à un gameplay peu convaincant. Brave Soldier : Invasion Of Cyborgs est un jeu d'action à défilement latéral en deux dimensions, mais l'action est absente du début à la fin, à l'exception de quelques niveaux. En fait, l'affrontement avec les cyborgs devient rapidement plus ennuyeux que stimulant. Il y aura 30 niveaux, entrecoupés de quelques combats de boss, dans lesquels nous devrons aller d'un point de départ A à un point final B, en tuant tous les cyborgs qui tentent de nous arrêter. En réalité, les méchants de métal de service ne seront pas très convaincus dans leur tentative de s'interposer entre nous et leur destruction, bien au contraire. Ces derniers ne viseront pas, mais se contenteront de tirer vers l'avant, et si nous sommes positionnés sur une plateforme plus haute ou plus basse que leur ligne de tir, eh bien, ils continueront à tirer dans la même direction. Très peu d'ennemis auront une direction de tir supplémentaire, mais même dans ce cas, à l'exception des boss, ils ne constitueront pas une menace, et il suffira souvent de se positionner hors de leur ligne de tir pour ne courir aucun risque. Il suffit alors de prendre son arme et de tirer pour anéantir les ennemis.En effet, nous ne pouvons pas non plus viser dans une autre direction que l'horizontale, ce qui rendra fastidieux l'assassinat de certains ennemis positionnés sur des pentes. Ce n'est qu'en récupérant l'un des rares bonus disponibles que nous pourrons disposer d'une plus grande portée de tir, mais même dans ce cas, elle ne sera pas directionnelle. En outre, nous disposerons d'une attaque spéciale, qui pourra être utilisée après avoir rempli sa barre en frappant des ennemis. Si le système de tir vous laisse perplexe, il en va de même pour le level design, peu inspiré et très anonyme. Il y a aussi des niveaux avec des flaques d'eau qui nous ralentiront, de la glace classique qui nous fera glisser, et du vent fort qui nous ralentira aussi, mais aucun n'est bien adapté au niveau mais très superficiel. Les sections de plateforme ne sont pas non plus bien faites, se révélant très peu et pas du tout stimulantes. De plus, le nombre de coups que l'on peut tolérer avant d'échouer dans le niveau, qui est de toute façon équipé de checkpoints même s'il est très court, est tel qu'il ne crée pas son propre niveau de défi exigeant, et le seul obstacle sera les infâmes trous dans le sol, qui causent une mort instantanée. Même les combats de boss, bien qu'ils essaient de montrer quelque chose de différent et d'intéressant, encore une fois dans le contexte de Brave Soldier : Invasion Of Cyborgs, se révèlent être très peu. En définitive, après le premier impact nostalgique qu'offre Brave Soldier : Invasion Of Cyborgs, d'une durée d'une ou deux minutes au maximum, nous nous trouvons face à un titre peu inspiré, monotone, avec des lacunes de gameplay qui le rendent vraiment inintéressant. Il faut cependant rompre une lance en sa faveur et regarder son prix, qui n'est que de 4,99 euros.Brave Soldier : Invasion Of Cyborgs tente de retrouver le charme des jeux de tir à défilement latéral à l'ancienne, en s'appuyant sur des graphismes en pixel art qui rappellent les temps anciens, mais échoue dans son entreprise, principalement à cause d'un gameplay monotone qui ennuie immédiatement, et d'une répétitivité basique des armes et des ennemis qui est vraiment pesante. A recommander uniquement si vous êtes un vrai fan du genre, mais vraiment vraiment.