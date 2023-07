L'intÃ©gration de Penneo est dÃ©sormais disponible dans Admin-IS et Admin-Consult, aprÃ¨s une mise en Å“uvre rÃ©ussie dans Adminpulse

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Signature électronique : Les documents peuvent être signés par voie électronique de manière rapide et valide, grâce à l'eID ou à ITSME, quel que soit l'endroit où se trouvent les signataires.

Automatisation des workflows : Les signatures des différentes parties prenantes peuvent être recueillies dans un ordre spécifique. Les utilisateurs gardent à tout moment une vue d'ensemble du processus grâce à un tableau de bord clair.

Collecte des données : Les données personnelles telles que les photos des documents d'identité ou les coordonnées bancaires sont collectées de manière sécurisée et conformément aux exigences légales.

Nous avons aujourd’hui le plaisir d'annoncer que la solution intégrée de Penneo est désormais également disponible dans les solutions sur site Admin-IS et Admin-Consult, après avoir déjà été mise en œuvre avec succès dans l'application dans le cloud Adminpulse plus tôt cette année. Grâce à cette extension, les utilisateurs d'Admin-IS et d'Admin-Consult pourront bénéficier d'une expérience de gestion et de signature de documents transparente et efficace.Penneo est une plateforme de signature électronique et de gestion de documents qui aide les comptables à rationaliser les processus, à réduire le volet administratif et à augmenter leur productivité. En intégrant Penneo dans Admin-IS et Admin-Consult, les clients disposent d'une solution intégrée et conviviale pour signer et gérer les documents importants.Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs d'Admin-IS et d'Admin-Consult profiteront d’un accès direct aux fonctionnalités de Penneo, notamment :a déclaré Filip Van Vlem, commercial director d'AdminPulse.a déclaré Werner Temmerman, Senior Manager de Penneo.----------Penneo est une société danoise cotée au Nasdaq First North Growth Market Denmark et leader du marché au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande. Elle a été fondée en 2014 à Copenhague par six entrepreneurs dans le but de réduire les formalités administratives liées à la signature de documents. Au départ, l’idée était de remplacer le stylo et le papier par un nouveau stylo numérique, le « Pen-neo ». Aujourd’hui, l’entreprise propose un écosystème de solutions RegTech pour l’automatisation des flux opérationnels liés à l’intégration des clients (Penneo KYC) et à la signature et la gestion sécurisées des documents (Penneo Sign). Penneo offre aux entreprises un outil efficace et peu coûteux pour satisfaire aux exigences légales.