Pikmin 1+2

Avant de passer à la partie plus technique de l'article, nous pensons qu'un bref résumé explicatif de l'histoire de la saga s'impose, au moins pour les néophytes. Pikmin se joue à la troisième personne, la caméra étant tenue à bonne distance et derrière le protagoniste. Il s'agit d'un jeu d'action-puzzle-aventure qui, au fil des années, n'a jamais renoncé à son gameplay. Cependant, il l'a toujours fait évoluer et l'a amélioré, avec de nouvelles mises à jour de la qualité de vie et des améliorations techniques. La raison pour laquelle nous avons qualifié les premiers Pikmin de "beaucoup plus coriaces" que leurs successeurs est donc on ne peut plus classique. Il fut un temps où les jeux vidéo étaient (souvent inutilement) plus "méchants" envers les joueurs, afin d'augmenter le nombre d'heures de jeu ou d'encourager la rejouabilité. Or, c'est le cas des Pikmin, car l'idée sur laquelle ils reposent est expérimentale et reste à équilibrer. Tout commence avec un extraterrestre nommé Olimar qui parcourt la galaxie, tombe par hasard sur une planète inconnue et décide de l'explorer, tout en gardant ses distances. Nous savons que cet endroit mystérieux est la Terre, ou du moins une version alternative de notre planète sans humains, où la nature a ressuscité et regagné son espace. En réalité, cela ne fait aucune différence pour l'astronaute : bientôt, un dysfonctionnement le fait s'écraser à la surface et s'écraser dans un banal jardin abandonné.C'est à ce moment-là que le joueur se rend compte de la véritable "taille" du problème : l'espèce du pauvre scientifique est en fait si minuscule qu'une simple prairie apparaît à Olimar comme une forêt. De plus, sa navette est réduite en miettes et a besoin d'être réparée de toute urgence. 25 pièces (sur un total de 30, mais cinq sont optionnelles) sont nécessaires pour reconstruire le vaisseau et il n'y a pas de temps à perdre. Le système de survie d'urgence a une durée de vie limitée à trente jours (dans le jeu, environ 15 minutes réelles par jour). Nous avons bien dit "jours" ? Nous voulions dire le matin, car la nuit est le royaume des créatures les plus dangereuses, que jusqu'à Pikmin 4 aucun explorateur n'avait jamais osé pénétrer.Le seul moyen pour Olimar d'interagir avec le monde extérieur et de collecter les pièces manquantes est de profiter des adorables indigènes locaux, des hybrides plantes-animaux qu'il baptise Pikmin. Ces pauvres bougres, avec leur docilité naïve, font tout pour plaire à l'extraterrestre, qui ne leur rend pas la politesse (coff coff Conquistadores) et les utilise comme des outils tout au long du jeu. Blague à part (aucun Pikmin n'a été maltraité au cours du titre), il les " lance " réellement pour ramasser des objets, détruire des murs trop durs, grimper en hauteur, entrer en collision avec la faune locale et ainsi résoudre diverses énigmes environnementales et étendre la zone visitable de la carte. En effet, trouver et cultiver de nouveaux types de Pikmin, c'est débloquer de nouvelles possibilités de jeu et de nouvelles zones de type "metroidvania". Autant dans le premier que, plus encore, dans le second volume. Sur la mécanique très simple de contrôler nos assistants à l'aide d'un sifflet, Nintendo avait en effet construit dans Pikmin 2 un gameplay de plus en plus raffiné, pour un titre destiné à rester inégalé grâce à son mélange des genres innovant, aujourd'hui comme hier. De nouvelles bestioles, des cartes plus complexes et des obstacles plus nombreux et raisonnés avaient été ajoutés. L'accent mis sur l'action et les affrontements avec des créatures hostiles avait augmenté, et les graphismes s'étaient améliorés. Il y avait aussi un mode multijoueur local, une course pour collecter le plus de ressources.S'éloignant légèrement du sujet de cet article, Pikmin 3, à cet égard, ne peut être que bénéfique pour la série, pour laquelle il représente une excellente mise à jour " modernisante " qui apporte une généreuse quantité de qualité de vie. Les contrôles sont améliorés, le maniement des Pikmin est simplifié, le level design est plus articulé et plus varié, etc. De plus, elle donne un nouveau sens " écologiste " aux hybrides végétaux de la saga. Déjà sur Wii U, le troisième épisode avait fait de ces petites créatures colorées un porte-parole du respect de la nature. Voici maintenant la meilleure partie : les Pikmin étaient, et sont toujours, magnifiquement " non humanisés ". Vous les lancerez encore sans retenue et les noierez encore et encore par erreur, sachant que vous pouvez les remplacer très facilement. Vous les utiliserez comme des armes et les oublierez la nuit, quelque part dans le froid. Vous vous sentirez peut-être un peu désolé, mais jamais trop, car vous savez que l'important est de survivre à tout prix. L'intrigue est là pour vous dire que vous êtes des monstres (plus ou moins), mais le gameplay est tout autre et c'est ce qui vole la vedette. La magie de Pikmin réside donc, selon nous, dans son immédiateté ludique et son évolution fonctionnelle, qui n'a jamais changé substantiellement son identité. En effet, le package Pikmin 1+2 HD Remastered se contente d'embellir le compartiment graphique et d'ajouter quelques solutions pratiques dans le menu des commandes, comme nous le verrons prochainement. Ce choix discret n'est possible que parce que Pikmin 1 et Pikmin 2 sont encore jouables par tous aujourd'hui. D'autant plus pour les amateurs d'un genre qui n'a pratiquement qu'un seul exposant (Pikmin lui-même). C'est pourquoi nous ne les recommanderions peut-être pas aux débutants, que l'on dirigerait plutôt vers Pikmin 3 Deluxe. C'est une approche plus "douce", moderne et moins "traumatisante".Nous avons donc établi que Pikmin 1+2 tient la route sur le plan du gameplay et de la direction artistique, ce que nous n'avions pas encore mentionné. Ce qui est clair, en revanche, c'est que le concept du "petit qui devient grand" est toujours aussi fascinant. En témoigne le succès de Grounded, pour ne citer qu'un exemple bien connu. Comment ne pas être évocateur en traînant une framboise de la taille d'un éléphant ? De traverser une flaque d'eau qui devient aussi profonde qu'un lac ? Ou de se heurter à une énorme Game Boy ? En termes de graphisme et de technique, cependant, quelques remarques s'imposent, notamment si l'on se réfère au très récent Metroid Prime Remastered, déjà cité. Il est clair que la base sur laquelle ils ont travaillé est différente et que le photoréalisme des objets et des environnements, auquel Pikmin a toujours aspiré, n'a pas vieilli de la même manière que le cadre spatial de science-fiction dans lequel la chasseuse de primes Samus vit et prospère. Un objet polygonal de tous les jours, disons une brique, un vase ou une fleur, qui avait l'air incroyable à l'époque de la Gamecube, même poli au maximum par la minuscule Switch, ne deviendra jamais aussi lisse que ceux vus dans le dernier Pikmin 3 Deluxe.Sachant que la majorité du code de Pikmin 1+2 provient de la version développée pour la Wii il y a quelques années, les progrès sont néanmoins évidents, et l'étiquette " HD " est plus que jamais une promesse tenue. Qu'il s'agisse de jouer en déplacement ou d'utiliser la station d'accueil sur un téléviseur, les commandes originales sont toujours utilisables. Le système de contrôle original est toujours bien présent, mais adapté aux manettes d'aujourd'hui. Si vous ne voulez pas vous blesser, nous vous recommandons de recourir aux manettes analogiques. Profitez du nouveau système, plus pratique et totalement identique à celui déjà revu pour Pikmin 3 Deluxe (bien qu'il n'y ait pas moyen d'utiliser l'écran tactile, rappelons-le). Et bien sur, le motion control est aussi de la partie, telle qu'il était sur Wii.Pikmin 1+2 HD Remaster était nécessaire, ne serait-ce que pour satisfaire les amoureux de la quadrilogie à l'approche de l'arrivée sur l'hybride de Nintendo du quatrième et dernier chapitre. Cependant, il n'est pas conseillé comme porte d'entrée dans la série, puisqu'il la représente dans son état presque embryonnaire, dépouillée de nombreuses améliorations qui ont affiné et rendu le gameplay plus aimable, sans trop le simplifier. Nous aurions apprécié un plus grand effort sur le plan technique, plus proche de celui de Metroid Prime Remastered. Mais au final, vu l'avance qu'ils avaient sur leur temps lors de leur sortie, ce n'est pas grave non plus.