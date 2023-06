Qui se souvient de WWF No Mercy, un jeu vidéo développé par AKI Corporation et édité par THQ sur Nintendo 64 en 2000 ? Avec Virtual Pro Wrestling 2 et WWE SmackDown ! Here Comes the Pain, il fait toujours partie des titres de catch les plus appréciés au monde. Nous parlons ici d'une époque révolue, il y a un peu plus ou un peu moins de vingt ans, caractérisée par une approche beaucoup plus décontractée des jeux de sport. Aujourd'hui, l'éternelle WWE confie la licence à 2K, dont les titres ne semblent pas satisfaire les nostalgiques de telles expériences - les joueurs PC n'appréciant guère WWE 2K23 dans sa version old gen... AEW, fédération fondée en 2018, a cherché à combler ce vide avec l'aide de Yuke's, la même maison de développement que Here Comes the Pain. Dès les premiers indices du développement d'AEW : Fight Forever, le public a immédiatement compris l'objectif de Yuke et AEW Games : réintroduire des décennies plus tard un jeu qui n'était pas caractérisé par des graphismes monumentaux ou un gameplay encombrant fait de combos articulés. Les développeurs eux-mêmes l'ont avoué : le projet inédit s'inspirerait de WWF No Mercy sur N64, dont les mécaniques sont résolument éloignées de la proposition de 2K.La nostalgie, dévoyée, a guidé dès le début la réalisation houleuse du premier jeu de catch dédié à la fédération fondée par Tony Khan, Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson (les frères connus sur le ring sous le nom de The Young Bucks). La clé de lecture de AEW : Fight Forever est donc la suivante : revenir en arrière, dans votre esprit, à l'époque où il suffisait de s'amuser un peu, entre votre catcheur préféré et de lancer des chaises, de se donner de bonnes baffes sur le ring. Soyons clairs : si vous êtes un joueur assidu de la série WWE 2K, AEW : Fight Forever n'est peut-être pas fait pour vous, et nous vous expliquons pourquoi ci-dessous. Si, en revanche, vous regrettez le bon vieux temps du catch sur PlayStation et Nintendo 64, ce jeu est fait pour vous, avec ses avantages et ses inconvénients.Dès le début du jeu, en regardant les menus et les catcheurs à votre disposition, vous vous rendez compte du détachement évident par rapport à l'esthétique plus réaliste proposée par 2K. Le moteur propriétaire utilisé par Visual Concepts, également connu pour la série NBA 2K, offre des environnements et des personnages très proches de leur apparence réelle, ce qui rend peut-être encore plus évidents les défauts de certaines animations et de certains détails des visages, des vêtements et des objets entourant le ring. AEW : Fight Forever suit le chemin inverse en se lançant dans une opération "amarcord" et en ramenant les joueurs à l'époque de la PlayStation 2 et de la Nintendo 64. De ce fait, le style des personnages peut paraître banal et daté, synonyme de paresse et de manque de soin. A certains égards, ce jugement est juste : les costumes et les visages des catcheurs, dans certaines circonstances, semblent bâclés et tout sauf naturels, ce qui risque de rebuter pas mal de fans. Après tout, voir Chris Jericho bouger sa mâchoire de manière anormale n'est pas agréable. Néanmoins, il s'agit d'une folie cohérente avec le design cartoonesque des athlètes et performeurs qui ravissent le public sur le ring, spécialement choisi par Yuke's en raison de l'hommage rendu à la vieille école, aux origines des jeux de catch.Outre l'esthétique, c'est le gameplay lui-même qui le prouve : pad en main, les néophytes peuvent s'appuyer sur la sempiternelle technique du " hit what you see " pour comprendre progressivement le schéma d'attaque et les différents styles de chaque catcheur.Et oui, car malgré la disponibilité de coups de poing et de pied standardisés, c'est-à-dire partagés dans un moveset général pour chaque catcheur, il en faut peu pour accéder à des coups uniques et surprendre l'adversaire, qu'il s'agisse du CPU ou d'un vrai joueur en multijoueur. Le caractère essentiel du gameplay est évident et détermine l'accessibilité d'AEW : Fight Forever, qui est beaucoup plus rapide que WWE 2K et, par conséquent, peut-être préférable aux yeux de ceux qui n'apprécient pas le réalisme de ce dernier. Son avantage réside toutefois dans le nombre de matchs différents que le joueur peut sélectionner. Alors que sur WWE 2K l'expérience du booker est extrêmement variée, avec des matchs Tornado, Handicap et de multiples autres options, Yuke's a mis à disposition beaucoup moins de combinaisons (dont le fantasmagorique Exploding Barbed Wire Deathmatch), et qui plus est avec seulement quatre catcheurs sur le ring, de sorte qu'un match multijoueur peut être limité au nombre classique de quatre joueurs. Dans ce cas, l'approche à l'ancienne s'avère inefficace.La carrière dans AEW, également appelée "Road to Elite", est pour le moins particulière. Une fois que l'on a choisi l'un des catcheurs du roster satisfaisant de la All Elite Wrestling (auquel il manque toutefois des personnages essentiels présents uniquement dans l'Elite Edition, comme Dax Harwood et Cash Wheeler), on est lancé dans l'aventure la plus authentique d'un athlète au sein de la fédération, en suivant une intrigue conçue spécifiquement pour le jeu vidéo. Après le défi Casino Battle Royale, notre alter ego doit monter sur l'Olympe des lutteurs de l'AEW, défi après défi, parcourant les États-Unis à travers des matchs en équipe, des combats en simple et des diatribes à mort. Chaque mois, nous devons ajuster nos activités entre les séances d'entraînement, les déjeuners et les dîners dans les restaurants des villes que nous visitons, les interviews, les mini-jeux avec l'Elite (composée de Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson) et les matchs entre les shows principaux AEW Dynamite et AEW Dark.Les matchs contre d'autres catcheurs détermineront la suite de notre carrière : en fonction de leur issue, nous ferons face à différentes intrigues, ce qui garantit une rejouabilité surprenante dans la tentative d'explorer toutes les branches offertes par Yuke's. Malheureusement, certaines scènes spécifiques à la Route de l'Élite et les nombreux dialogues avec les autres personnages du roster sont banals et datent de l'époque de la PlayStation 2. Les voix sont faibles et l'écriture est parfois incohérente, entre blagues hilarantes et phrases aseptisées et totalement inutiles. Il ne s'agit pas d'un énième hommage à No Mercy, qui proposait un mode "Championnat" très similaire, mais du manque de soin apporté à ce qui définit la vie d'un catcheur dans les coulisses et sur la scène. Une histoire écrite avec plus d'attention aux détails aurait assuré une carrière plus fraîche, et ce n'est pas le seul élément qui pointe du doigt les développeurs.Les avantages et les inconvénients d'AEW : Fight Forever se retrouvent dans tous ses recoins. Par exemple, la rapidité avec laquelle on apprend les commandes est contrebalancée par la vitesse à laquelle un match peut se terminer : pendant l'évaluation, nous avons même atteint moins d'une minute par combat en mode Normal et environ trois minutes en mode Difficile. Bref, le défi proposé n'est pas un plat capable de rassasier l'appétit. En fait, la première réaction est : "C'est tout ?". Comme nous l'avons déjà mentionné, le design cartoon fait sourire et caractérise AEW : Fight Forever, mais les animations sont très souvent déficientes ou trop basiques. Sans parler des mini-jeux, qui cassent agréablement le rythme de la dimension combat et ne détonnent pas avec le caractère du jeu, mais s'adressent à un public de moins de 16 ans - l'âge minimum recommandé pour entrer dans le monde d'AEW et le comprendre dans toutes ses nuances - et, surtout dans le cas du quiz, concernent des anecdotes que seuls les vrais fans de la fédération sauront apprécier.Qualifier ce jeu de "peu amusant" est cependant une erreur. Chaque combat sur le ring peut réserver des surprises et laisse le joueur libre de s'adonner à différents mouvements et approches, notamment lors d'un Fatal 4-Way ou d'un Casino Battle Royale chaotique. À ce jour, AEW : Fight Forever est sans conteste le jeu vidéo le plus proche de WWF No Mercy, héritant de ses mêmes problèmes - qui pourraient être légèrement peaufinés pour être moins perceptibles - et des mêmes caractéristiques clés qui le distinguent des autres jeux de catch. Sa beauté réside dans le multijoueur en ligne et le multijoueur local en écran partagé, des modes qui rappelleront les souvenirs lointains des jeux de catch dont Yuke's s'est inspiré, fort également de son expérience passée.AEW : Fight Forever s'inspire de l'ancienne formule de WWF No Mercy sur Nintendo 64 et la réintroduit à une sauce plus moderne, pour le meilleur et pour le pire, comblant ainsi une lacune importante dans son segment : le besoin d'une expérience plus décontractée et plus accessible. Le style paraîtra inévitablement daté et sans qualité aux yeux de ceux qui sont habitués aux épisodes annuels plus réalistes de la série WWE 2K. Au contraire, il s'agira d'un hommage maladroit, souvent hilarant et généralement bien conçu aux titres de catch emblématiques du passé. Le titre emblématique de Yuke offre de nombreuses possibilités de personnalisation, mais peu de types de matchs. La carrière est intéressante, bien distincte de ce que proposent les rivaux de 2K, mais mal écrite. Les graphismes auraient pu être plus travaillés : bien que distinctifs, ils semblent parfois insuffisants.