Il y a environ un an et demi, le développeur RePixel8 a sorti Formula Retro Racing , une lettre d'amour aux classiques d'antan comme Virtua Racing. Après le succès du premier épisode, nous voici avec le deuxième chapitre. Formula Retro Racing World Tour ne s'écarte pas beaucoup du chapitre précédent. Le menu principal dépouillé propose quatre modes de jeu : Arcade, Grand Prix, Élimination et Essais libres. Le premier mode est le plus rapide et le plus facile, dans lequel nous devons nous battre et aller vite pour atteindre le prochain point de contrôle et gagner du temps pour éviter d'être éliminé de la course. En Grand Prix, l'objectif sera de gagner à la fin des tours fixés. L'élimination repose sur le maintien d'une position minimale, la dixième, et sur la réalisation des trente tours nécessaires à l'achèvement de la course. Les essais libres, comme leur nom l'indique, vous permettent de courir librement pour essayer différentes voitures, trajectoires et circuits.Il existe deux macro-catégories de voitures, Formula (roue ouverte) et Turismo (roue couverte). Dans la première, nous aurons cinq choix, en commençant par les modèles historiques des années 50 jusqu'aux modèles modernes. Dans la catégorie des voitures de tourisme, nous aurons des pick-up, des stock-cars, des voitures de tourisme et autres. Chaque voiture a une façon différente d'être conduite. Les voitures de Formule sont axées sur l'adhérence, comme on peut s'y attendre, tandis que les voitures de tourisme peuvent facilement déraper. Cela vous oblige à adopter différents styles de conduite, en recherchant des trajectoires plus ou moins propres ou "sales". Le jeu s'arrête là, n'offrant rien de plus qu'une bonne dose d'amusement rétro. Mention honorable pour le multijoueur local à 4 joueurs, sympathique et agréable pour passer une soirée entre amis à se défier sur le canapé.Chaque compétition à laquelle nous participons possède une difficulté qui peut être réglée sur trois niveaux : facile, intermédiaire et difficile. Si, en facile, l'IA sera plutôt médiocre, en intermédiaire, elle nous donnera déjà beaucoup de fil à retordre. En difficile, il faudra être parfait et très rapide pour ne pas perdre beaucoup de positions, très rapidement. De plus, l'IA est, comme dans les jeux d'arcade d'antan, très injuste et sujette aux accidents. Il ne sera pas difficile de se faire percuter au hasard, mais il est tout aussi agréable d'assister à des batailles (et des crashs) entre voitures adverses, un peu comme dans Wreckfest. Les graphismes Low Poly sont les mêmes que ceux du chapitre précédent, avec tout en basse définition mais avec un style distinctif. Des couleurs très saturées, presque fluorescentes, entourent tout le jeu et sont particulièrement évidentes dans les livrées des voitures. Certaines sont si intenses qu'elles émettent presque leur propre lumière. Les décors des différents circuits du monde, 18 au total, sont agréables et bien réalisés. Par exemple, à Londres, on peut voir le parlement et Big Ben, à Rome, le Colisée et à Tokyo, les gratte-ciel. Les autres pistes ne sont pas particulièrement caractéristiques, mais ont leur propre charme.L'aspect musical du jeu est dans le style des années 1980, avec des voix amplifiées au début de la course et des bandes sonores 8-bit qui sont vraiment très agréables et transportantes. Les effets visuels des crashs et des nuages de fumée produits par les crashs sont beaux et volumineux. Les voitures de Formule, qui touchent le sol à grande vitesse, produisent beaucoup d'étincelles très scéniques, ce qui donne une touche supplémentaire de réalisme. Les effets d'aspiration derrière les adversaires, qui propulsent la voiture à plus de 300 km/h en un instant, sont également agréables. Malheureusement, cette fois encore, comme dans le chapitre précédent, il n'y a pas d'optimisation PS5.Formula Retro Racing World Tour est un titre honnête, qui marque une évolution par rapport à son prédécesseur en augmentant le nombre de voitures (et de dynamiques de conduite) et de circuits, notamment dans des villes historiques telles que Rome, New York, Tokyo et Londres. Le jeu ne s'éloigne pas beaucoup de ses mécaniques précédentes, montrant une certaine lenteur de ce côté-là.