Shares devient la première fintech française à recevoir la double autorisation PSI & PSAN

Ces autorisations annoncent l’arrivée imminente de Shares sur le marché français et en font un acteur financier de premier plan autorisé à fournir à ses utilisateurs des services d’investissement et d’achat - vente d’actions, de fonds négociés en bourse (ETF) et de crypto-monnaies.Déjà active au Royaume-Uni, avec plus de 150 000 comptes créés en un an, Shares est une application mobile de trading qui démocratise l’investissement, et favorise le partage d’informations et de connaissances entre utilisateurs grâce à son réseau social.En réduisant les obstacles à l’entrée, la plateforme permet à ses membres d'investir, via la communauté, dans des actions de sociétés cotées dès 2 euros, d'acheter des crypto-monnaies, de suivre, en temps réel, l’activité, le portefeuille et la performance des autres membres. Il est également possible de s’abonner aux comptes d’utilisateurs expérimentés, les Investisseurs Premium, dont la sélection et mise en valeur est proposée par la plateforme.Celle-ci sera disponible dès juillet à ses premiers utilisateurs et sur invitation., déclare :Créée en 2021, Shares est un néo courtier proposant une application mobile, qui permet à ses utilisateurs d’investir dans des produits financiers comme des actions, des ETF et des crypto-monnaies et d’échanger et de suivre les activités et investissements d’autres utilisateurs. Depuis sa création, Shares a réalisé trois levées de fonds pour un total de 90 millions de dollars auprès de Valar Ventures, le fond du fondateur de PayPal, Peter Thiel aux côtés de Singular, Global Founders Capital et Red Sea Ventures afin d’accélérer son développement au UK et en Europe. Plus tard dans l’année, les deux sœurs Williams ont rejoint l’aventure comme égéries de la marque. L’entreprise emploie aujourd’hui 150 salariés répartis entre la France, le Royaume-Uni et la Pologne. Déjà actif au Royaume-Uni, Shares est devenu en juin 2023 le premier néo-broker français à recevoir l’agrément PSI et l’enregistrement PSAN délivrés respectivement par l’Autorité des Marchés Financiers et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation.Plus d’informations sur https://shares.io/