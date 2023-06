Ghost Trick : Détective Fantôme

Capcom continue de nous ravir cette année avec le retour d'une ancienne propriété intellectuelle absente de nos écrans depuis de nombreuses années, à savoir Ghost Trick : Ghost Detective ! Bien qu'il s'agisse d'un titre Nintendo DS remastérisé, ce retour est le bienvenu pour les fans de jeux d'aventure centrés sur l'intrigue, avec des puzzles et des énigmes à résoudre. Développé par l'esprit brillant de Shu Takumi, ancien créateur de la célèbre série Ace Attorney de Capcom, Ghost Trick est sorti pour la première fois en 2011 en Occident sur Nintendo DS. Cette réédition permettra à de nombreux joueurs d'aujourd'hui de découvrir l'une des perles des générations passées. Ghost Trick est un jeu de réflexion dans lequel nous devrons utiliser nos pouvoirs de fantômes pour effectuer des actions susceptibles de changer le destin des personnages principaux du jeu, tout en essayant de résoudre une affaire de meurtre particulièrement difficile : la nôtre ! Le point fort de Ghost Trick est sans aucun doute son scénario bien écrit et captivant, grâce aussi à une série de personnages bizarres et bien animés, à tel point qu'on a parfois l'impression de regarder un dessin animé. En particulier, cette version HD présente des couleurs plus vives et des animations améliorées, ce qui rend les scènes très agréables et plus fluides que dans le titre DS original.Au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire, nous rencontrons de nombreux personnages au design unique et au caractère bien trempé. Les dialogues divinement écrits coulent de source et passent du sérieux à l'humour en quelques phrases seulement, provoquant plus d'un éclat de rire à différents moments. Sans entrer dans les détails de l'intrigue et en évitant tout spoiler, je vais vous donner un petit synopsis du titre. Dans Ghost Trick, nous incarnons Sissel, ou plutôt son esprit, car notre protagoniste est déjà mort. Comment cela s'est-il produit ? Quand ? Pourquoi ? Telles sont les questions auxquelles nous devrons répondre au cours de l'histoire. Résoudre ce meurtre, notre meurtre, sera la tâche la plus difficile du protagoniste. Nous évoluerons dans différents scénarios, en prenant possession d'objets inanimés, dans le but d'obtenir le plus d'informations possible sur notre mort. Avec ce début d'intrigue, nous sommes immédiatement catapultés dans le monde absurde de Ghost Trick : Phantom Detective. Le seul défaut est qu'une nouvelle fois la version physique est disponible uniquement en Asie ...Le gameplay de Ghost Trick est très basique, mais ingénieux à sa manière. Grâce à nos pouvoirs, nous pouvons prendre le contrôle d'objets inanimés dans le scénario et effectuer des actions qui peuvent complètement changer le destin des personnages à l'écran. Cela semble compliqué en paroles, mais en pratique, c'est beaucoup plus simple. Certaines situations nous obligeront à faire preuve de logique, en passant rapidement d'un objet à l'autre, car dans certains cas il y a un chronomètre, tandis que dans d'autres, nous nous contenterons de "tirer droit" en nous déplaçant en séquence d'un objet à l'autre et en terminant une section en un rien de temps. En bref, la difficulté des puzzles varie en fonction de la scène dans laquelle nous nous trouvons. En plus de posséder les objets, notre Sissel est également capable de remonter le temps jusqu'à quatre minutes avant la mort d'un des personnages à l'écran. Un pouvoir extraordinaire qui s'avérera très utile, notamment dans les parties les plus ardues du titre, nous amenant peut-être à échouer une partie et à recommencer autant de fois que l'on veut. Pendant la phase du fantôme, c'est-à-dire lorsque nous entrons dans le monde des morts pour nous emparer d'objets, le temps s'arrête, ce qui nous permet de réfléchir à ce que nous allons faire. Une fois que nous avons pris possession de l'objet, c'est au tour de l'Astuce, c'est-à-dire de l'action que nous pouvons réaliser avec cet objet. Bien qu'une certaine logique soit nécessaire pour surmonter les différentes énigmes, le jeu reste très permissif, nous permettant d'essayer autant de fois que nous le souhaitons en cas d'échec. Cette mécanique nous permet de suivre l'intrigue de manière détendue, sans nous faire perdre patience dans certaines situations plus complexes.La version remastérisée est excellente. Les graphismes ont été ramenés en haute définition, avec des mouvements fluides et des couleurs vives très agréables à regarder. Les animations sont également très fluides, faisant presque ressembler le jeu - comme nous l'avons déjà souligné - à un dessin animé. Comme il s'agit d'un jeu né sur la Nintendo DS, beaucoup a été fait pour le rendre utilisable à ce niveau également sur les consoles de salon. Pour que tout soit en haute définition et clairement visible, des barres latérales ont été ajoutées, comme au cinéma. Ces barres sont modifiables à partir des arrière-plans du jeu. Certains se trouvent déjà dans le menu, d'autres sont fournis par les bonus de précommande. Des arrière-plans supplémentaires peuvent être obtenus en important les sauvegardes de démonstration, dont nous vous avons parlé ici et qui sont disponibles dans tous les magasins. Le son a également été amélioré. La bande-son, initialement composée par Masakazu Sugimori, a été réarrangée par le célèbre compositeur Yasumasa Kitagawa, tout en conservant l'esprit du jeu. Il sera également possible de basculer entre la bande-son originale et la bande-son retouchée pour retrouver l'ambiance rétro du jeu. Le contenu bonus comprend également une série d'illustrations à admirer, à débloquer en terminant les chapitres les uns après les autres. Il en va de même pour la bande-son avec pas moins de 37 titres qui peuvent être joués à tout moment depuis le menu de la bande-son. Vous ne pourrez pas vous passer de la musique, c'est garanti !Pour tous les fans de titres d'aventure et de jeux de réflexion avec une intrigue bien ficelée et des personnages magistralement narrés, Ghost Trick est sans aucun doute le titre qu'il vous faut. Bien que le gameplay soit très facile à maîtriser, il n'en reste pas moins particulier, hors du moule auquel nous sommes habitués aujourd'hui. Il s'agit donc de la version définitive de Ghost Trick : Détective Fantôme. Le jeu est non seulement disponible sur toutes les plateformes existantes (bien qu'il n'y ait pas de version next gen du jeu), mais il est même sous-titré en français. Bref, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous laisser envoûter par ce magnifique titre !