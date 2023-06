Mollie intÃ¨gre les paiements rÃ©currents Ã  la nouvelle version de son plugin PrestaShop

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

- Le nouveau plugin de Mollie , l’un des leaders européens de services financiers à très forte croissance, est disponible depuis le mardi 13 juin pour les clients de PrestaShop.Cette version a été réfléchie par et pour le marché français afin de répondre au besoin grandissant des e-commerçants de fidéliser leur clientèle à l’aide d’un système d’abonnement. Les consommateurs sont également demandeurs de ce modèle. En effet, selon une étude internationale menée par Deloitte et Zuora , 38% des consommateurs français interrogés déclarent avoir déjà souscrit à au moins un abonnement, alors que la moyenne européenne est de 36%. Malheureusement, aucun chiffre n'est disponible pour les consommateurs belges, mais Mollie estime que les taux de souscription par abonnement sont similaires à ceux de la France. En période d’inflation, le système d’abonnement apparaît comme un moyen de réaliser des économies, de profiter de prix plus intéressants et de faciliter l’achat depuis le domicile.Aussi, avec cette version améliorée et en adéquation avec la DSP2, les e-commerçants pourront offrir une expérience de paiement sans friction grâce à la suppression de la double authentification pour les achats récurrents effectués avec la même carte bancaire que celle utilisée lors du premier paiement.Le système d’abonnement permet donc aux e-commerçants de générer un flux régulier de revenu et de booster leurs bénéfices de 25 à 95 % en augmentant le taux de fidélisation de 5%.Le partenariat entre Mollie et PrestaShop a débuté il y a 4 ans et n’a cessé de se renforcer. Aujourd’hui, l’intégration de Mollie offre une gestion transparente et simplifiée du traitement des paiements sur la boutique des clients de PrestaShop. Les e-commerçants peuvent activer toutes les méthodes de paiement les plus utilisées, gérer les remboursements ou encore collecter les paiements récurrents., ajoute----Mollie est un pionnier du secteur des paiements et l’un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide d’Europe. Fondée en 2004, la société aide les entreprises de toutes tailles à se développer et à croître grâce à un financement rapide et flexible, à une solution de paiement facile à utiliser et offrant de multiples méthodes de paiement. La mission de Mollie est de simplifier les services financiers complexes pour devenir le fournisseur de services financiers le plus apprécié au monde. Mollie compte plus de 130 000 clients et une équipe internationale de plus de 750 employés. Elle possède des bureaux dans toute l’Europe, notamment à Amsterdam, Lisbonne, Londres, Munich et Paris.Mollie | Grow your way.